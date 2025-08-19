Το «όνειρο» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να μείνει στην ιστορία ως «παγκόσμιος ειρηνοποιός» είναι γνωστό. Και προσπαθεί ο ίδιος με «νύχια και με δόντια» να το καταφέρει. Και ενίοτε με υπερβολές…

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δύο σημαντικούς ισχυρισμούς: ότι θέλει ειρηνευτικές συμφωνίες αντί για εκεχειρίες και ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους από τότε που έγινε πρόεδρος.

Πόσο αληθεύει η συγκεκριμένη δήλωση;

Οι έξι πόλεμοι που λέει ότι τερμάτισε ο Τραμπ

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του ισχυρίζονται ότι βοήθησαν στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ:

Ισραήλ και Ιράν, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Ρουάντα, Καμπότζης και Ταϊλάνδης, Ινδίας και Πακιστάν, Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου Αιγύπτου και Αιθιοπίας.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι έχουν διευθετηθεί αυτές οι συγκρούσεις εξωραΐζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρούεται από τη συνεχιζόμενη βία σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία τους Κονγκό, όπου οι αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα έχασαν την προθεσμία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Ντόχα την Τρίτη.

Στο Ιράν, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τις δικές τους επιθέσεις χρησιμοποιώντας βόμβες-καταστροφείς καταφυγίων εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων προτού το Ιράν πιέσει να αποδεχτεί την εκεχειρία.

Η Ινδία αρνήθηκε ότι ο Τραμπ έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Πακιστάν για τον τερματισμό των ημερών επιθέσεων στην αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ τον Μάιο.

Η Αίγυπτος και η Αιθιοπία δεν έχουν καμία συμφωνία για να διευθετήσουν τη ρίζα της σύγκρουσής τους – ένα φράγμα στον ποταμό Νείλο που κατασκευάστηκε από την Αιθιοπία και θα εκτρέψει το νερό από την Αίγυπτο.

Και η Σερβία αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέδια να επιδιώξει πόλεμο με το Κοσσυφοπέδιο, αν και ο Τραμπ ανέλαβε την ευθύνη για την αποτροπή ενός.

Για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας

Όσον αφορά το θέμα των εκεχειριών, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Τραμπ, τις επιδιώκει συχνά σε αυτές τις συγκρούσεις. Τώρα, επιδιώκει να ξαναγράψει τα πράγματα, ασκώντας πίεση στην Ουκρανία.

Η δήλωση του Τραμπ ότι δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ήρθε μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα, όπου ο Ρώσος πρόεδρος αρχικά απαίτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει τον έλεγχο εδαφών στα νοτιοανατολικά της χώρας πριν διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

Ο Πούτιν θέλει να αποφασίσει ποια εδάφη θα διατηρήσει η Ρωσία όσο οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται, ενώ το Κίεβο έχει απαιτήσει να σιωπήσουν τα όπλα σε μια εκεχειρία πριν ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με εδαφικές διεκδικήσεις.

Μέχρι τις συναντήσεις της Δευτέρας με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν επιδιώκει πλέον κατάπαυση του πυρός.

«Αν κοιτάξετε τις έξι συμφωνίες που έκλεισα φέτος, όλες ήταν σε πόλεμο. Δεν έκανα καμία εκεχειρία», δήλωσε ο Τραμπ, λέγοντας στον Ζελένσκι, «Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε εκεχειρία».

Αλλά λέει το ιστορικό του Τραμπ

Στις 10 Μαΐου, μετά το ξέσπασμα βίας μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, ο Τραμπ ανακοίνωσε: «Μετά από μια μακρά νύχτα συνομιλιών με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ. Συγχαρητήρια και στις δύο χώρες που χρησιμοποίησαν την κοινή λογική και την εξαιρετική νοημοσύνη».

Στις 26 Ιουλίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι τηλεφωνούσε στους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης για να ζητήσει κατάπαυση του πυρός μετά από τρεις ημέρες συνοριακών μαχών. «Η τηλεφωνική επικοινωνία με την Καμπότζη έληξε, αλλά αναμένετε να τηλεφωνήσετε ξανά σχετικά με την παύση του πολέμου και την κατάπαυση του πυρός με βάση αυτά που έχει να πει η Ταϊλάνδη», έγραψε. «Προσπαθώ να απλοποιήσω μια περίπλοκη κατάσταση!»

Και για το Ισραήλ και το Ιράν, ο Τραμπ είχε επίσης γράψει: «Έχει συμφωνηθεί πλήρως από και μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ότι θα υπάρξει Πλήρης και Ολική Κατάπαυση του Πυρός».

Το MSNBC, ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός ειδήσεων, δημοσίευσε μια συλλογή από τις εκκλήσεις του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία τις εβδομάδες και τις ημέρες πριν από τις συναντήσεις του με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ζελένσκι.

Αλλά ο Τραμπ –επιδιώκοντας μια γρήγορη νίκη– έχει ξαναγράψει το ιστορικό του καθώς πλησιάζει περισσότερο σε έναν οδικό χάρτη που έχει εγκρίνει ο Πούτιν για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολο να επιλυθεί από ό,τι πίστευε κάποτε.