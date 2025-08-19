newspaper
Ντόναλντ Τραμπ: Ειρηνοποιός με το στανιό: Οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 09:31

Ντόναλντ Τραμπ: Ειρηνοποιός με το στανιό: Οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε

Πόση αλήθεια κρύβει η δήλωση Τραμπ ότι έχει σταματήσει έξι πολεμικές συρράξεις κατά την διάρκεια της θητείας του – και μάλιστα χωρίς εκεχειρία;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Spotlight

Το «όνειρο» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να μείνει στην ιστορία ως «παγκόσμιος ειρηνοποιός» είναι γνωστό. Και προσπαθεί ο ίδιος με «νύχια και με δόντια» να το καταφέρει.  Και ενίοτε με υπερβολές…

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δύο σημαντικούς ισχυρισμούς: ότι θέλει ειρηνευτικές συμφωνίες αντί για εκεχειρίες και ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους από τότε που έγινε πρόεδρος.

Πόσο αληθεύει η συγκεκριμένη δήλωση;

Οι έξι πόλεμοι που λέει ότι τερμάτισε ο Τραμπ

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του ισχυρίζονται ότι βοήθησαν στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ:

  1. Ισραήλ και Ιράν,
  2. Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Ρουάντα,
  3. Καμπότζης και Ταϊλάνδης,
  4. Ινδίας και Πακιστάν,
  5. Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου
  6. Αιγύπτου και Αιθιοπίας.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι έχουν διευθετηθεί αυτές οι συγκρούσεις εξωραΐζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις αντικρούεται από τη συνεχιζόμενη βία σε χώρες όπως  η Λαϊκή Δημοκρατία τους Κονγκό, όπου οι αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα έχασαν την προθεσμία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Ντόχα την Τρίτη.

Στο Ιράν, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τις δικές τους επιθέσεις χρησιμοποιώντας βόμβες-καταστροφείς καταφυγίων εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων προτού το Ιράν πιέσει να αποδεχτεί την εκεχειρία.

Η Ινδία αρνήθηκε ότι ο Τραμπ έπαιξε οποιονδήποτε ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Πακιστάν για τον τερματισμό των ημερών επιθέσεων στην αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ τον Μάιο.

Η Αίγυπτος και η Αιθιοπία δεν έχουν καμία συμφωνία για να διευθετήσουν τη ρίζα της σύγκρουσής τους – ένα φράγμα στον ποταμό Νείλο που κατασκευάστηκε από την Αιθιοπία και θα εκτρέψει το νερό από την Αίγυπτο.

Και η Σερβία αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέδια να επιδιώξει πόλεμο με το Κοσσυφοπέδιο, αν και ο Τραμπ ανέλαβε την ευθύνη για την αποτροπή ενός.

Για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας

Όσον αφορά το θέμα των εκεχειριών, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Τραμπ, τις επιδιώκει συχνά σε αυτές τις συγκρούσεις. Τώρα, επιδιώκει να ξαναγράψει τα πράγματα, ασκώντας πίεση στην Ουκρανία.

Η δήλωση του Τραμπ ότι δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ήρθε μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα, όπου ο Ρώσος πρόεδρος αρχικά απαίτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει τον έλεγχο εδαφών στα νοτιοανατολικά της χώρας πριν διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

Ο Πούτιν θέλει να αποφασίσει ποια εδάφη θα διατηρήσει η Ρωσία όσο οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται, ενώ το Κίεβο έχει απαιτήσει να σιωπήσουν τα όπλα σε μια εκεχειρία πριν ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με εδαφικές διεκδικήσεις.

Μέχρι τις συναντήσεις της Δευτέρας με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν επιδιώκει πλέον κατάπαυση του πυρός.

«Αν κοιτάξετε τις έξι συμφωνίες που έκλεισα φέτος, όλες ήταν σε πόλεμο. Δεν έκανα καμία εκεχειρία», δήλωσε ο Τραμπ, λέγοντας στον Ζελένσκι, «Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε εκεχειρία».

Αλλά λέει το ιστορικό του Τραμπ

Στις 10 Μαΐου, μετά το ξέσπασμα βίας μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, ο Τραμπ ανακοίνωσε: «Μετά από μια μακρά νύχτα συνομιλιών με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ. Συγχαρητήρια και στις δύο χώρες που χρησιμοποίησαν την κοινή λογική και την εξαιρετική νοημοσύνη».

Και για το Ισραήλ και το Ιράν, ο Τραμπ είχε επίσης γράψει: «Έχει συμφωνηθεί πλήρως από και μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ότι θα υπάρξει Πλήρης και Ολική Κατάπαυση του Πυρός».

Το MSNBC, ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός ειδήσεων, δημοσίευσε μια συλλογή από τις εκκλήσεις του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία τις εβδομάδες και τις ημέρες πριν από τις συναντήσεις του με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ζελένσκι.

Αλλά ο Τραμπ –επιδιώκοντας μια γρήγορη νίκη– έχει ξαναγράψει το ιστορικό του καθώς πλησιάζει περισσότερο σε έναν οδικό χάρτη που έχει εγκρίνει ο Πούτιν για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολο να επιλυθεί από ό,τι πίστευε κάποτε.

Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Stream newspaper
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 19.08.25

Ο Μαδούρο απαντά με 4,5 εκατομμύρια εθνοφύλακες στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο», προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική

Σύνταξη
Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας
Αλλαγή φρουράς; 19.08.25

Λεπέν ή Μπαρντελά; Η γαλλική ακροδεξιά μπροστά σε δίλημμα – Που ίσως κρύβει και κρίση ταυτότητας

Η ηγετική ομάδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία φαίνεται διχασμένη. Οι δικαστικές περιπέτειες της Λεπέν ανοίγουν τον δρόμο στον προστατευόμενό της Μπαρντελά, που προκαλεί αντιδράσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 19.08.25

Ρούτε: Δεν συζητάμε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά εγγυήσεις ασφαλείας

«Αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία» τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Σύνταξη
Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Απροσδόκητη πρόοδος 19.08.25

Άνοιξε «παράθυρο» για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι – «Κλειδί» οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε τριμερής συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτοιμος για συνάντηση φέρεται να είναι ο Ρώσος πρόεδρος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις στα ανοιχτά της Βενεζουέλας κατά των… καρτέλ ναρκωτικών
«Περίεργη απειλή» 19.08.25

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναμένεται να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ενώ ο Μαδούρο κάνει λόγο για «αλλόκοτη, περίεργη απειλή μιας παρακμάζουσας αυτοκρατορίας».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός» πρέπει να περιλαμβάνεται στις εγγυήσεις ασφαλείας, λέει ο Μακρόν
Συμφωνία ειρήνης 19.08.25

«Ρωμαλέο ουκρανικό στρατό» ζητά ο Μακρόν στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Μακρόν δήλωσε ότι δεν συζητήθηκε το εδαφικό στην Ουάσιγκτον καθώς προτεραιότητα αποτελούν οι εγγυήσεις ασφαλείας, στις οποίες πρέπει να συγκαταλέγεται και ένας «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας νέος πόλεμος με το Ισραήλ «μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ 19.08.25

«Μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή» ένας νέος πόλεμος Ιράν - Ισραήλ

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση» με το Ισραήλ, δηλώνει ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, καθώς «σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών – Πολλοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα
Νομικές «παραβιάσεις» 19.08.25

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν χιλιάδες βίζες ξένων φοιτητών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλοί που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»
Ταϊβάν - Ουκρανία 19.08.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις», τονίζει μεταξύ άλλων το Πεκίνο, αντιδρώντας σε δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ για τον ρόλο της Κίνας στην Ασία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αύγουστος: Τσάρκα με τον σκύλο μας στην Αττική – Έξι μαγευτικοί προορισμοί
Τουριστικές» περιηγήσεις 19.08.25

Αποδράσεις από την καθημερινότητα μαζί με τον σκύλο μας σε μέρη της Αττικής για ανάταση ψυχής – Ποια είναι;

Ο Αύγουστος είναι ο ιδανικός μήνας για να κάνουμε τσάρκα με το αυτοκίνητο και να επισκεφτούμε τοποθεσίες, παρέα με τον σκύλο μας, ώστε να περάσουμε φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης

Οι διαδικτυακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Σύνταξη
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Ακρίβεια: «Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές – Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι
Απελπισία 19.08.25

«Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές - Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι

Καλπάζει η ακρίβεια - «Οι παραγωγοί, οι αγρότες αλλά και οι έμποροι κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα» λέει ο πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)
Language 19.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)

Σπανιότατες είναι στον Όμηρο οι λέξεις «δούλη» (μόνο στο θηλυκό γένος) και «ανδράπους» (ανδράποδον, δούλος, σκλάβος), ενώ ο όρος «γυναίκες» συχνά δηλώνει τις δούλες, τις σκλάβες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών
Καταγγελία 19.08.25

Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών

Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.

Σύνταξη
Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs
Champions League 19.08.25

Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League και η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, η Ρέιντζερς είναι το τελευταίο εμπόδιό της. Σπουδαία ματς σε Βελιγράδι και Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Άγιος Παντελεήμονας: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου
Σκληρή συμμορία 19.08.25

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο άνδρας που είναι γνώριμος των Αρχών για σοβαρές υποθέσεις πυροβολήθηκε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου - Προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για την εκτέλεση και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος
«Είμαστε η ελπίδα» 19.08.25

Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος

Η ακτιβίστρια, επιχειρηματίας και μοντέλο με έδρα το Ντουμπάι Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος με ηχηρό μήνυμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς – Τα πρόστιμα ανά παράβαση
Διασταυρώσεις και έλεγχοι 19.08.25

Έρχονται ραβασάκια από ΑΑΔΕ για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τα πρόστιμα ανά παράβαση

Οι οδηγοί μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους - Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας σε όσους δεν έχουν πληρώσει και δεν συμμορφωθούν

Σύνταξη
Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς
Κίνημα Δημοκρατίας 19.08.25

Στην Πάτρα ο Κασσελάκης, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών – Συναντήσεις με φορείς

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αχαΐα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας

Σύνταξη
Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου
Ελλάδα 19.08.25

Διάσπαρτες εστίες στο Αμύγδαλο Τυρνάβου

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα προκειμένου να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο

Σύνταξη
