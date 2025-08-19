newspaper
18.08.2025 | 22:51
Σεισμός 4,3R στην Καρδίτσα
ΗΠΑ: Τι μαρτυρά η ανάρτηση Τραμπ στον δρόμο για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 01:33

ΗΠΑ: Τι μαρτυρά η ανάρτηση Τραμπ στον δρόμο για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε με ανάρτηση στο Truth Social τα πιθανά επόμενα βήματα μετά τις κρίσιμες συναντήσεις που είχε στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Βλέπεις άσχημα όνειρα; Μπορεί να φταίνε αυτά που τρως

Spotlight

Έντονη κινητικότητα στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο μετά τη συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών, του Ζελένσκι και του Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε με ανάρτηση στο Truth Social τα πιθανά επόμενα βήματα και επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να ξεκινήσουν οι διευθετήσεις για μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα ακολουθήσει μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι.

Απόφαση για τριμερή συνάντηση μετά τη συνομιλία Τραμπ με Πούτιν

Σε ανάρτηση στο Truth Social, μετά την συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε:  «Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους προσκεκλημένους στον Λευκό Οίκο, η οποία ολοκληρώθηκε με περαιτέρω συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο».

Με κύριο μενού τις εγγυήσεις ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης «συζητήσαμε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονταν από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι είναι πολύ ικανοποιημένοι με την πιθανότητα ΕΙΡΗΝΗΣ για Ρωσία και Ουκρανία.

Στο τέλος των συναντήσεων, κάλεσα τον πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τόπο που θα καθοριστεί μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι. Μετά τη διεξαγωγή αυτής της συνάντησης, θα έχουμε μια τριμερή συνάντηση (Trilat), που θα περιλαμβάνει τους δύο προέδρους και εμένα. Και πάλι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώιμο βήμα για έναν πόλεμο που έχει διαρκέσει σχεδόν τέσσερα χρόνια».

Σε συντονισμό με τη Ρωσία και την Ουκρανία

Κατέληξε γράφοντας: «Ο αντιπρόεδρος JD Vance, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Κόσμος
Κόσμος
Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

