Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Ουκρανία: Τα βλέμματα στη συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων με Τραμπ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 14:38

Ουκρανία: Τα βλέμματα στη συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων με Τραμπ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία - Ζελένσκι και Ευρωπαίοι επιδιώκουν να κρατήσουν τον Τραμπ στο πλευρό του Κιέβου - Όλες οι εξελίξεις

Βασιλική Δρίβα
Upd:18.08.2025, 15:50
Τη δεύτερη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο πραγματοποιεί σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από ευρωπαίους ηγέτες και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα και τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου για το «βάρος της απόφασης που πλέον βρίσκεται στον Ζελένσκι», Ουκρανία και Ευρώπη ανησυχούν ότι θα μείνουν απλώς παρατηρητές των εξελίξεων.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στις 8μμ (ώρα Ελλάδας) στον Λευκό Οίκο ενώ ακόμα πλανάται πάνω από την Ουκρανία η ανάμνηση της προηγούμενης συνάντησής του με τον Τραμπ.

Business
BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την πείνα σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας – «Σκόπιμη λιμοκτονία»
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες 18.08.25

«Σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» λέει η Διεθνής Αμνηστία - Έγκυες φοβούνται να γεννήσουν, ηλικιωμένοι θέλουν να πεθάνουν

«Κατηγορώ» της Διεθνούς Αμνηστίας στη διεθνή κοινότητα για τη «σκόπιμη λιμοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» - Νέα έκθεση κόλαφος

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν τον Τραμπ για «εγγυήσεις ασφαλείας» – Παρτίδα πόκερ στον Λ. Οίκο
Τι σημαίνει στην πράξη 18.08.25

Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν για «εγγυήσεις ασφαλείας» - Παρτίδα πόκερ για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο

Απειλή για γενικευμένο πόλεμο προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία - Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους - Τι σημαίνουν στην πράξη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης
Δεν πληρώνουν! 18.08.25

Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης

Το «Billionaire Bunker» του Μαϊάμι, όπου ζουν ο Τζεφ Μπέζος, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Χούλιο Ιγκλέσιας και ο Τομ Μπρέιντι, αποδεικνύει ότι ούτε η υπερπολυτέλεια γλιτώνει από τα πιο απλά προβλήματα υποδομής

Γεώργιος Μαζιάς
Βολιβία: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία
Κιρόγα και Πας 18.08.25

Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας

Ο 57χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας και ο 65χρονος μηχανικός Χόρχε Κιρόγα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο για την προεδρία στη Βολιβία - Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο

Σύνταξη
Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες
Κόσμος 18.08.25

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Στην Ουάσινγκτον 18.08.25

«Ειρήνη με διάρκεια» θέλει ο Ζελένσκι - Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι, ζητά «ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει» εδάφη και «ο Πούτιν το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση».

Σύνταξη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
«Επαφές της Λίλ με τη Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Επαφές της Λίλ με τη Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα»

Ο Κώστας Τσιμίκας φέρεται να αποχωρεί από τη Λίβερπουλ, -καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ (προτιμά τους Ρόμπερτσον και Κέρκεζ) για τη νέα ομάδα που «χτίζει»- και ήδη ακούγονται ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Έλληνα αριστερό μπακ. Μία από αυτές είναι η Λιλ, σύμφωνα με το «footmercato», η οποία […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους
Προϋπολογισμός 18.08.25

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ

Σύνταξη
«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»

Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι
Αίνιγμα 18.08.25

Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Έναν νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει το γνωστό μοντέλο Κέιτ Μος, καθώς θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Αχαΐα: Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» – Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες
Πυρκαγιές 18.08.25

Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων της Αχαΐας, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» - Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες

Πυρόπληκτοι της Αχαΐας πραγματοποίησαν παρέμβαση κατά την άφιξη κυβερνητικού κλιμακίου, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και 100% αποζημίωσή τους

Σύνταξη
Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)
Ολυμπιακός 18.08.25

Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για την επένδυση που αναμένεται να γίνει στο «Γ.Καραϊσκάκης», για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Σύνταξη
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Ιστός 18.08.25

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων» που κατέκτησε πριν το 2014

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γουδί: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη
Γουδί 18.08.25

Τραγική κατάληξη με την ανατροπή ασθενοφόρου - Πέθανε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που συνέβη το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου
«Ηττοπάθεια» 18.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης σκέφτεται την τυπική επιστροφή Δημητριάδη – Σύμπτωμα φόβου, κίνηση πανικού και αδυναμία ελέγχου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτιμά ότι με την «τυπική επιστροφή» Δημητριάδη στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του»

Σύνταξη
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο