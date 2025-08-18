Ουκρανία: Τα βλέμματα στη συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων με Τραμπ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις
Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία - Ζελένσκι και Ευρωπαίοι επιδιώκουν να κρατήσουν τον Τραμπ στο πλευρό του Κιέβου - Όλες οι εξελίξεις
Τη δεύτερη επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο πραγματοποιεί σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από ευρωπαίους ηγέτες και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ.
Μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα και τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου για το «βάρος της απόφασης που πλέον βρίσκεται στον Ζελένσκι», Ουκρανία και Ευρώπη ανησυχούν ότι θα μείνουν απλώς παρατηρητές των εξελίξεων.
Ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στις 8μμ (ώρα Ελλάδας) στον Λευκό Οίκο ενώ ακόμα πλανάται πάνω από την Ουκρανία η ανάμνηση της προηγούμενης συνάντησής του με τον Τραμπ.
Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in
