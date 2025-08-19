Η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σε μια προσπάθεια να λάβει αμερικανικές εγγυήσεις για την ασφάλειά της μετά από μια ειρηνευτική διευθέτηση με τη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που είδαν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα συνάψουν και μια συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών με ουκρανικές εταιρείες που έχουν πρωτοπορήσει στην τεχνολογία μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Μια νέα διάσταση στο «παζάρι» των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Το Κίεβο μοιράστηκε τις προτάσεις για νέες συμφωνίες ασφαλείας με τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως, πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Patriot στο… τραπέζι

Το έγγραφο δεν κάνει αναφορά στα όπλα που ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, αλλά το Κίεβο ήταν σαφές για την επιθυμία του να αγοράσει τουλάχιστον 10 αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot για την προστασία των πόλεων και των κρίσιμων υποδομών του, μαζί με άλλους πυραύλους και εξοπλισμό.

Η προσφορά της Ουκρανίας έχει ως στόχο να «καλοπιάσει» τον Τραμπ που αποσκοπεί να επωφεληθεί η αμερικανική βιομηχανία.

Η Ουκρανία πιστεύει ότι η προσπάθεια της Ρωσίας να διευθετήσει εδαφικά ζητήματα πριν από περαιτέρω συνομιλίες για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία θα δημιουργούσε ένα τετελεσμένο γεγονός στο έδαφος, ενώ δεν θα έκανε τίποτα για να διασφαλίσει τη μελλοντική ασφάλεια του Κιέβου, σύμφωνα με το έγγραφο.

Πολεμικές αποζημιώσεις και υπό προϋποθέσεις ελάφρυνση των κυρώσεων στη Ρωσία

Το Κίεβο επιμένει επίσης να του δοθούν πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία που ενδεχομένως να πληρωθούν από τα 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί σε δυτικές χώρες.

Οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων θα πρέπει να χορηγηθεί μόνο εάν η Ρωσία συμμορφωθεί με τη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και «παίξει [ένα] δίκαιο παιχνίδι», σύμφωνα με το έγγραφο που είδαν οι FT.