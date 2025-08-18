Με τα βλέμματα όλου του πλανήτη να στρέφονται στις ΗΠΑ για τη δεύτερη επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας -που τοποθετήθηκε στο Οβάλ Γραφείο πριν από την έναρξη των κλειστών διαπραγματεύσεων- κέντρισε το ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC, Άντονι Ζάρκερ, ο χάρτης τοποθετήθηκε απέναντι από το τραπέζι στο οποίο κάθονταν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι, μόλις ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από το γραφείο.

Στις κοινές τους δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε για το τέλος του πολέμου, προαναγγέλλοντας επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σε αυτόν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς το ανατολικό τμήμα της χώρας σε σκούρο ροζ χρώμα που υποδηλώνει τα εδάφη που ελέγχουν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και αποτελούν περίπου το 20% της Ουκρανίας.

Αποτελεί μέτρο πίεσης στον Ζελένσκι;

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του βρετανικού μέσου ενημέρωσης ο χάρτης μπορεί να τοποθετήθηκε εκεί ώστε ο Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι να πει «ναι» στην ανταλλαγή εδαφών ώστε να επέλθει η πολυπόθητη ειρήνη.

Η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις εν λόγω περιοχές που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας, σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με πηγές που έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα σχέδια του Κρεμλίνου.

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Εδαφικές ανταλλαγές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να διαπραγματευτεί μια εδαφική ανταλλαγή μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Παράλληλα, το Axios, επικαλούμενο πηγές, έγραψε ότι ο Αμερικανός ηγέτης θεωρεί μια εδαφική ανταλλαγή ως αναγκαίο μέρος μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.