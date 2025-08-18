newspaper
Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 19:55
Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 21:02

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ουκρανό ομόλογό του πραγματοποιήθηκε υπό τη δεδομένη πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δεχθεί, το ταχύτερο, μια συμφωνία για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Λήξη όμως υπό τους όρους που έχει θέσει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο με μια δήλωση που απευθυνόταν στους Ουκρανούς: «Τους αγαπώ όλους», είπε. Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος του παρέδωσε μια επιστολή της συζύγου προς τη Μελάνια Τραμπ.

• Δείτε όλες τις εξελίξεις από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο liveblogging του in.

Ωστόσο, οι πρώτες δηλώσεις τους έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα.

«Πολύ ουσιαστική πρόοδος»

Οι Τραμπ-Ζελένσκι βρέθηκαν στο Οβάλ Γραφείο, για τις δηλώσεις πριν από την έναρξη της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον συνιστά «πολύ ουσιαστική πρόοδο».

«Νομίζω ότι υπάρχει η πιθανότητα να προκύψει κάτι από αυτό», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι στην Αλάσκα είχε μια «πολύ καλή» συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και πως ο ίδιος επιθυμεί «ο πόλεμος να τελειώσει καλά για όλους», σημειώνοντας ότι ο πόλεμος αυτός «δεν είναι δικός του». Και λίγο πιο προσεκτικός από συνήθως, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους «ποιος κρατάει τα χαρτιά» στην σύγκρουση, αρνήθηκε να απαντήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι τόσο ο ίδιος και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλουν να δουν να τελειώνει ο πόλεμος. «Πιστεύω ότι το ίδιο θέλει και ο Βλαντιμίρ Πούτιν», πρόσθεσε.

Υποσχέσεις για ασφάλεια

Και στο ερώτημα, αν είναι διατεθειμένος να στείλει αμερικανική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε σαφή απάντηση. Είπε μόνο ότι θα συνεργαστεί με την Ουκρανία και τη Ρωσία για να διασφαλιστεί μακροχρόνια ειρήνη. Υποσχέθηκε ότι θα προσφέρει όση βοήθεια χρειαστεί, λέγοντας ωστόσο ότι «αυτοί (σ.σ. οι Ευρωπαίοι) είναι η πρώτη γραμμή άμυνας» και πως θα χρειαστεί βοήθεια από όλους».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, άλλωστε, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε απορρίψει το ενδεχόμενο να βρεθεί ΝΑΤΟϊκή δύναμη στην Ουκρανία. Πρόκειται για ανακοίνωση που διαψεύδει προηγούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν θα είχε αντίρρηση» για κάτι τέτοιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν περιμένει τηλεφώνημα, μετά το τέλος των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο.

Ζελένσκι: «Ευχαριστώ…»

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος φτάνοντας στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι ευχαριστεί τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη δέσμευσή τους σε «διπλωματική λύση».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, απάντησε: «Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο, να σταματήσουμε τη Ρωσία». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πολλές φορές απορρίψει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει μέρος των ουκρανικών εδαφών, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ειρήνη.

Ναι, σε τριμερή

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι επιθυμεί να υπάρξει μια τριμερής συνάντηση με τους Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην ερώτηση για τριμερή Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Θα έχουμε μια συνάντηση. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μια τριμερή συνάντηση και νομίζω ότι θα υπάρχει μια λογική πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος όταν το κάνουμε αυτό».

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι «υποστηρίξαμε την ιδέα… του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, να βρει διπλωματικό τρόπο για να τον τερματίσει. Και είμαστε έτοιμοι για τριμερή συνάντηση».

Επίσης, όταν ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία. «Αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας», πρόσθεσε.

Όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ρωτήθηκε, τι χρειάζεται από τις ΗΠΑ για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας, στρατεύματα, πληροφορίες ή εξοπλισμό, απάντησε: «Τα πάντα. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό. Πρόκειται για όπλα, ανθρώπους, εκπαιδευτικές αποστολές, πληροφορίες».

Αλλά, πρόσθεσε, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με «τους εταίρους μας, τις μεγάλες χώρες» συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Αδιάλλακτη στάση 18.08.25

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα βλέμματα στη συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων με Τραμπ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις
Κόσμος 18.08.25 Upd: 21:11

«Ο πόλεμος θα τελειώσει» είπε ο Τραμπ - Ανοιχτός σε υπό όρους εκλογές ο Ζελένσκι - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει» - Όλες οι εξελίξεις

Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την πείνα σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας – «Σκόπιμη λιμοκτονία»
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες 18.08.25

«Σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» λέει η Διεθνής Αμνηστία - Έγκυες φοβούνται να γεννήσουν, ηλικιωμένοι θέλουν να πεθάνουν

«Κατηγορώ» της Διεθνούς Αμνηστίας στη διεθνή κοινότητα για τη «σκόπιμη λιμοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» - Νέα έκθεση κόλαφος

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν τον Τραμπ για «εγγυήσεις ασφαλείας» – Παρτίδα πόκερ στον Λ. Οίκο
Τι σημαίνει στην πράξη 18.08.25

Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν για «εγγυήσεις ασφαλείας» - Παρτίδα πόκερ για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο

Απειλή για γενικευμένο πόλεμο προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία - Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους - Τι σημαίνουν στην πράξη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης
Δεν πληρώνουν! 18.08.25

Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης

Το «Billionaire Bunker» του Μαϊάμι, όπου ζουν ο Τζεφ Μπέζος, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Χούλιο Ιγκλέσιας και ο Τομ Μπρέιντι, αποδεικνύει ότι ούτε η υπερπολυτέλεια γλιτώνει από τα πιο απλά προβλήματα υποδομής

Γεώργιος Μαζιάς
Βολιβία: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία
Κιρόγα και Πας 18.08.25

Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας

Ο 57χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας και ο 65χρονος μηχανικός Χόρχε Κιρόγα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο για την προεδρία στη Βολιβία - Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο

Σύνταξη
