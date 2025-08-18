Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ουκρανό ομόλογό του πραγματοποιήθηκε υπό τη δεδομένη πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δεχθεί, το ταχύτερο, μια συμφωνία για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Λήξη όμως υπό τους όρους που έχει θέσει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο με μια δήλωση που απευθυνόταν στους Ουκρανούς: «Τους αγαπώ όλους», είπε. Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος του παρέδωσε μια επιστολή της συζύγου προς τη Μελάνια Τραμπ.

Ωστόσο, οι πρώτες δηλώσεις τους έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα.

«Πολύ ουσιαστική πρόοδος»

Οι Τραμπ-Ζελένσκι βρέθηκαν στο Οβάλ Γραφείο, για τις δηλώσεις πριν από την έναρξη της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον συνιστά «πολύ ουσιαστική πρόοδο».

«Νομίζω ότι υπάρχει η πιθανότητα να προκύψει κάτι από αυτό», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι στην Αλάσκα είχε μια «πολύ καλή» συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και πως ο ίδιος επιθυμεί «ο πόλεμος να τελειώσει καλά για όλους», σημειώνοντας ότι ο πόλεμος αυτός «δεν είναι δικός του». Και λίγο πιο προσεκτικός από συνήθως, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους «ποιος κρατάει τα χαρτιά» στην σύγκρουση, αρνήθηκε να απαντήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι τόσο ο ίδιος και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλουν να δουν να τελειώνει ο πόλεμος. «Πιστεύω ότι το ίδιο θέλει και ο Βλαντιμίρ Πούτιν», πρόσθεσε.

Υποσχέσεις για ασφάλεια

Και στο ερώτημα, αν είναι διατεθειμένος να στείλει αμερικανική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε σαφή απάντηση. Είπε μόνο ότι θα συνεργαστεί με την Ουκρανία και τη Ρωσία για να διασφαλιστεί μακροχρόνια ειρήνη. Υποσχέθηκε ότι θα προσφέρει όση βοήθεια χρειαστεί, λέγοντας ωστόσο ότι «αυτοί (σ.σ. οι Ευρωπαίοι) είναι η πρώτη γραμμή άμυνας» και πως θα χρειαστεί βοήθεια από όλους».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, άλλωστε, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε απορρίψει το ενδεχόμενο να βρεθεί ΝΑΤΟϊκή δύναμη στην Ουκρανία. Πρόκειται για ανακοίνωση που διαψεύδει προηγούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν θα είχε αντίρρηση» για κάτι τέτοιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν περιμένει τηλεφώνημα, μετά το τέλος των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο.

Ζελένσκι: «Ευχαριστώ…»

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος φτάνοντας στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι ευχαριστεί τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη δέσμευσή τους σε «διπλωματική λύση».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, απάντησε: «Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο, να σταματήσουμε τη Ρωσία». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πολλές φορές απορρίψει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει μέρος των ουκρανικών εδαφών, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ειρήνη.

Ναι, σε τριμερή

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι επιθυμεί να υπάρξει μια τριμερής συνάντηση με τους Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην ερώτηση για τριμερή Τραμπ-Ζελένσκι-Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Θα έχουμε μια συνάντηση. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μια τριμερή συνάντηση και νομίζω ότι θα υπάρχει μια λογική πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος όταν το κάνουμε αυτό».

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι «υποστηρίξαμε την ιδέα… του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, να βρει διπλωματικό τρόπο για να τον τερματίσει. Και είμαστε έτοιμοι για τριμερή συνάντηση».

Επίσης, όταν ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία. «Αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας», πρόσθεσε.

Όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ρωτήθηκε, τι χρειάζεται από τις ΗΠΑ για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας, στρατεύματα, πληροφορίες ή εξοπλισμό, απάντησε: «Τα πάντα. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό. Πρόκειται για όπλα, ανθρώπους, εκπαιδευτικές αποστολές, πληροφορίες».

Αλλά, πρόσθεσε, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με «τους εταίρους μας, τις μεγάλες χώρες» συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.