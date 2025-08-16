Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»

Η προσφορά που έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να συμφωνήσει σε εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι κάτι που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη δηλώσει ότι δεν μπορεί να δεχθεί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να συμφωνήσει να παγώσει το μέτωπο του πολέμου, αν το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Και πως θα μπορούσε να δεσμευθεί στο πλαίσιο μια διευθέτησης, που θα εξασφαλίζει τους ρωσικούς όρους, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποδεχθεί παραχώρηση εδαφών. Επιπλέον, η «προσφορά» του Ρώσου προέδρου δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να εγκρίνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αλλά θα πρέπει να περάσει από το κοινοβούλιο της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει: «Εάν αποσυρθούμε από το Ντονμπάς σήμερα – τις οχυρώσεις μας, το έδαφός μας, τα ύψη που ελέγχουμε – σαφώς θα ανοίξουμε ένα προγεφύρωμα για τους Ρώσους ώστε να προετοιμάσουν μια επίθεση οποιαδήποτε στιγμή».

Η πρόταση θα ερχόταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας πρέπει να γίνεται σεβαστή και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία».

Η δήλωση Ζελένσκι

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, για να τον ενημερώσει για τη σύνοδο στην Αλάσκα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια δήλωση. Σε αυτήν οποία επιβεβαιώνει τα παραπάνω, ζητώντας από τις ΗΠΑ να είναι έτοιμες να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία. Και εν όψει του ταξιδιού του στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, σημειώνει:

«Σήμερα, μετά από συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι σαφείς. Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, μια ειρήνη που θα είναι διαρκής, όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών.

»Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό, τα πυρά πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον ουρανό, καθώς και στις λιμενικές μας υποδομές. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και οι πολίτες πρέπει να απελευθερωθούν και τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αιχμάλωτοι – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή.

»Στη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ, είπα ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση ή εάν η Ρωσία προσπαθήσει να αποφύγει έναν έντιμο τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα σημαντικά για την Ουκρανία ζητήματα πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα ζήτημα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία.

»Ευχαριστώ τους εταίρους μας που βοηθούν. Σήμερα, υπάρχει μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις».