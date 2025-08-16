newspaper
16.08.2025 | 11:14
Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο
Τραμπ – Πούτιν: Ουδέν νεώτερον από την Αλάσκα – Όλα τώρα εξαρτώνται από τον Ζελένσκι λένε οι ΗΠΑ
Κόσμος 16 Αυγούστου 2025 | 09:52

Τραμπ – Πούτιν: Ουδέν νεώτερον από την Αλάσκα – Όλα τώρα εξαρτώνται από τον Ζελένσκι λένε οι ΗΠΑ

Η συνάντηση Τραμπ με Πούτιν είχε μπόλικο σόου αλλά όχι εξελίξεις - Η ειρήνη στην Ουκρανία αποδεικνύεται όλο και πιο δύσκολη υπόθεση

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν χαρακτηρίστηκε ως ιστορική σχεδόν από τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Το γεγονός ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη του ρώσου προέδρου στις ΗΠΑ μετά το 2007 ή πολύ περισσότερο το ότι μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία οι δύο ιστορικοί αντίπαλοι συναντιούνταν με σκοπό να «τα βρουν» ήταν αρκετά για δοθεί στη συνάντηση η αίγλη της ιστορικότητας.

Από την άποψη όμως της ουσίας, δηλαδή της προοπτικής επίλυσης της πιο πολύνεκρης διαμάχης σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά το Β’ ΠΠ, η συνάντηση δεν έφερε αποτελέσματα. Τουλάχιστον όσο μας επιτρέπεται να αντιληφθούμε από τις επίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ που δήλωνε πριν από τη συνάντηση ότι θα απαιτήσει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία από τον Ρώσο πρόεδρο, έφυγε από την Αλάσκα χωρίς να πάρει κάποιου είδους δέσμευση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος επανέλαβε τις γνωστές απαιτήσεις της Ρωσίας για να συμφωνήσει σε εκεχειρία.

«Η Ρωσία θέλει ειλικρινά να τερματίσει την ουκρανική σύγκρουση, αλλά όλες οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης πρέπει να επιλυθούν», είπε χαρακτηριστικά ο ρώσος πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρκέστηκε στο να δώσει αόριστες και ασαφείς περιγραφές για το τι συζήτησε με τον ρώσο ομόλογό του λέγοντας ότι οι δυο τους συμφώνησαν σε πολλά, αλλά μένουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Πιο συγκρατημένος από άλλες φορές, που είχε κηρύξει το τέλος του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα διάλεξε τη γραμμή του τύπου «συζητάμε και βλέπουμε».

Τώρα εξαρτάται από τον Ζελένσκι

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox μετά την υποτιθέμενη συνέντευξη Τύπου – καθώς οι δυο τους έκαναν απλώς δηλώσεις χωρίς να δεχτούν ερωτήσεις – ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τώρα το βάρος πέφτει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον Πρόεδρο Ζελένσκι να το κάνει», δήλωσε. «Και θα έλεγα επίσης ότι τα ευρωπαϊκά έθνη πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον Πρόεδρο Ζελένσκι… Και αν θέλουν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση».

Ο Τραμπ για ακόμα μία φορά φάνηκε να θέλει να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία παραβλέποντας τον ρόλο που έπαιξαν οι ΗΠΑ στο να ξεκινήσει και πολύ περισσότερο στο να διαρκέσει και να κλιμακωθεί η σύγκρουση που έχει κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους

Η συμβουλή του Τραμπ προς τον Ζελένσκι ήταν «να κάνουν μια συμφωνία» και πρόσθεσε: «Η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και αυτοί δεν είναι. Πολεμούν μια μεγάλη πολεμική μηχανή».

Ο Τραμπ φάνηκε επίσης να υποχωρεί από τα σχέδια να πλήξει την οικονομία της Ρωσίας εάν ο Πούτιν δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός, υπονοώντας ότι θα αναβάλει οποιαδήποτε πρόταση για την επιβολή κυρώσεων σε εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου, όπως η Κίνα.

«Λόγω αυτού που συνέβη σήμερα, δεν νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε αυτό τώρα», είπε.

Η ειρήνη αναβάλλεται για ακόμα μία φορά

Ο Τραμπ για ακόμα μία φορά φάνηκε να θέλει να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία παραβλέποντας τον ρόλο που έπαιξαν οι ΗΠΑ στο να ξεκινήσει και πολύ περισσότερο στο να διαρκέσει και να κλιμακωθεί η σύγκρουση που έχει κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Αλλά αυτή η αποστασιοποίηση αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση και η αμερικανική διοίκηση βρίσκεται ξανά μπροστά σε νέα εμπόδια που εν πολλοίς έχουν προκύψει κυρίως από την εμμονή του Τραμπ να διαφημίζει τον εαυτό του ως «dealmaker» που θα κατάφερνε να τερματίσει τον πόλεμο σε ένα 24ωρο.

Το επόμενο βήμα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ενημερώσει τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους για το τι έγινε στη συνάντηση, και σε αυτές τις επικοινωνίες ίσως φανεί ποια θα είναι η στάση των ΗΠΑ από εδώ και πέρα και εάν θα αρκεστούν τελικά στο «συζητάμε και βλέπουμε», όσο βέβαια η αιματοχυσία συνεχίζεται και κλιμακώνεται στο πεδίο.

Οι Ευρωπαίοι, παραγκωνισμένοι από την «ιστορική συνάντηση», προσπαθούσαν χθες να υπενθυμίσουν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι έχουν και αυτοί λόγο για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία.

Πριν ακόμα ξεκινήσει η συνάντηση η Γερμανία είπε ότι η Ρωσία έχει μία μοναδική ευκαιρία να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, η Βρετανία έσπευσε να υπενθυμίσει την ετοιμότητά της να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία εάν επιτευχθεί εκεχειρία, και η Γαλλία φρόντισε να κάνει γνωστό ότι θα μιλήσει με τον Ζελένσκι μετά το πέρας της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν.

«Δεν έχουμε συμφωνία, μέχρι να έχουμε συμφωνία», είπε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ και η κατάσταση φαίνεται να είναι στο ίδιο σημείο που ήταν και πριν την «ιστορική» συνάντηση.

Τα σχόλια του δυτικού Τύπου

Σε αυτό το πλαίσιο και ελλείψει πραγματικών ειδήσεων ο δυτικός Τύπος αφιερώνει αναλύσεις επί αναλύσεων σχολιάζοντας την ισορροπία ισχύος μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Σχεδόν στο σύνολό τους τα δυτικά ΜΜΕ μιλούν για ήττα του Τραμπ που δεν κατάφερε να πάρει τίποτα από τον Πούτιν, ενώ τα σχόλια για την προσωπικότητα του ρώσου προέδρου που «κατάφερε να χειραγωγήσει» τον Αμερικανό δίνουν και παίρνουν.

Οι συμβολισμοί και οι φανφάρες που περίσσευαν στη συνάντηση επίσης έχουν την τιμητική τους στις αναλύσεις της επόμενης μέρας. Το κόκκινο χαλί που έστρωσε ο Τραμπ για τον Πούτιν συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, όπως και το σκηνικό πίσω από τους δύο ηγέτες την ώρα των επίσημων δηλώσεων όπου παντού αναγραφόταν «επιδιώκοντας την ειρήνη».

Η ειρήνη στην Ουκρανία φαίνεται να πήρε αναβολή για άλλη μια φορά. Το ίδιο όμως και η ειρήνη σε διεθνές επίπεδο καθώς δεν θα μπορούσε να μην προσέξει κανείς ότι Τραμπ και Πούτιν απέφυγαν οποιαδήποτε αναφορά στη Μέση Ανατολή, αν και το ραντεβού στην Αλάσκα είχε την αίγλη της συνάντησης δύο ισχυρών ηγετών του κόσμου και όχι απλώς δύο κρατών.

Όταν ο Τραμπ είπε ότι ήλπιζε να συναντήσει ξανά τον Πούτιν σύντομα, ο Ρώσος ηγέτης απάντησε στα αγγλικά: «Την επόμενη φορά στη Μόσχα; Ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα δεχτώ κάποια σχόλια, αλλά είναι πιθανό να συμβεί».

