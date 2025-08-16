Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μακρά συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την πτήση της επιστροφής του από την Αλάσκα, όπου συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ο πρόεδρος πέρασε μεγάλο μέρος της εξάωρης πτήσης του μιλώντας στο τηλέφωνο», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ και πρόσθεσε ότι μετά τον Ζελένσκι ο Τραμπ μίλησε με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Το γραφείο του Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο ουκρανός πρόεδρος μίλησε με τον Τραμπ χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εντωμεταξύ η Βρετανία ανακοίνωσε ότι στη συνομιλία Τραμπ – Ζελένσκι μετείχε και ο Κιρ Στάρμερ.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ ο βρετανός πρωθυπουργός Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη – μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ – σήμερα το πρωί.

Η Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρει ότι ο Στάρμερ θα μιλήσει ξανά με Ευρωπαίους ηγέτες σύντομα.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δεν συζητήσαμε για τριμερή λέει το Κρεμλίνο

Εντωμεταξύ ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο, τον Αμερικανό και τον Ουκρανό πρόεδρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσακόφ σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν ξανά μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα.

Με «προσοχή» αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση

Με «προσοχή» αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στο αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλάντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, το dpa αναφέρει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενημερωνόταν συνεχώς για την εξέλιξη των συνομιλιών και οι συνεργάτες του βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με τους συμμάχους.

Αναφερόμενος στην συνάντηση της Αλάσκας πάντως ο πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ εξέφρασε την απογοήτευσή του. «Ο Πούτιν πήρε το κόκκινο χαλί του με τον Τραμπ, ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα. Όπως το φοβόμασταν, δεν θα υπάρξει εκεχειρία ούτε ειρήνη. Καμία πραγματική πρόοδος – σαφώς 1-0 για τον Πούτιν – όχι νέες κυρώσεις. Για τους Ουκρανούς: τίποτα. Για την Ευρώπη: βαθιά απογοήτευση», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Γερμανός διπλωμάτης.

«Μαύρη Παρασκευή»

Ο αρμόδιος του CDU για την εξωτερική πολιτική, Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, ήταν ακόμα πιο σκληρός στην κριτική του χαρακτηρίζοντας ως «μαύρη Παρασκευή» τη χθεσινή ημέρα επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει εκεχειρία ή σοβαρές συνέπειες».

«Αντ’ αυτού, υπήρξε πρόσκληση για τον (Ντόναλντ) Τραμπ στη Μόσχα. Αυτό έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με το σκάνδαλο γύρω από την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο κ. Κιζεβέτερ πριν από λίγη ώρα στο πρωινό μαγκαζίνο του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μια ισχυρότερη εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέτρεψε στον ρώσο ηγέτη να εμφανιστεί στη διεθνή σκηνή «ως ίσος», σχολίασε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός και πρόσθεσε: «Φαίνεται αποκατεστημένος ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι Ευρωπαίοι πρέπει τώρα να αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και να επιστρέψουν τα παγωμένα στην Δύση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία».