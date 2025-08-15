newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η ιστορική χειραψία Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντιμίρ Πούτιν [βίντεο]
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 22:41

Η ιστορική χειραψία Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντιμίρ Πούτιν [βίντεο]

Στην Αλάσκα καταγράφηκε ένα ιστορικό γεγονός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, έκαναν μια θερμή χειραψία έπειτα από πολλά χρόνια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η χειραψία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος τον Ρώσο ομόλογό του στο Άνκορατζ στην Αλάσκα, τον χειροκρότησε την ώρα που τον περίμενε να κατεβεί από το αεροσκάφος για τη σύνοδο κορυφής. Κύριο θέμα στην ατζέντα της συνάντησης κορυφής, μια πιθανή κατάπαυση πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
Σχέδιο εκτοπισμού 15.08.25

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας

Το Νότιο Σουδάν είναι χώρα που αντιμετωπίζει πολυετή πολιτική κρίση και ένοπλη βία. Οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει το σχέδιο του Ισραήλ, όπως και κάθε σχέδιο για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
Κόσμος 15.08.25

Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση

Η Πορτογαλία έχει ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair

Σύνταξη
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Πλήρης εγρήγορση 15.08.25

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους
Μάθημα διακυβέρνησης; 15.08.25

Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους

Ο Πούτιν είναι μια μυστηριώδης εξαίρεση στη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου. Όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρά αντίποινα, ο Ρώσος ομόλογός του απολαμβάνει ασυλία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Οργανωμένο έγκλημα 15.08.25

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Σύνταξη
Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή
Επιχειρήσεις διάσωσης 15.08.25

Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή

Τουλάχιστον 280 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλές δεκάδες αγνοούνται από τις πλημμύρες που πλήττουν το Κασμίρ. Η πρόγνωση είναι ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα
Πεσκόφ 15.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία και όχι μόνο μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των ηγετών και της κοινής συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε
«Μεγάλη καταστροφή» 15.08.25 Upd: 22:33

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν, όταν εκτροχιάστηκε τρένο στη Δανία. Ως «μεγάλη καταστροφή» περιέγραψε το περιστατικό ο επικεφαλής της πυροσβεστικής που ανέλαβε.

Σύνταξη
Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα
«Σπαρτιατική» φιλοξενία 15.08.25

Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα

«Οι θυσίες της διπλωματίας της τελευταίας στιγμής», σχολιάζει χαρακτηριστικά Ρώσος δημοσιογράφος, περιγράφοντας τις αφιλόξενες συνθήκες διαμονής των εκπροσώπων των ρωσικών ΜΜΕ στην Αλάσκα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
Σχέδιο εκτοπισμού 15.08.25

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας

Το Νότιο Σουδάν είναι χώρα που αντιμετωπίζει πολυετή πολιτική κρίση και ένοπλη βία. Οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει το σχέδιο του Ισραήλ, όπως και κάθε σχέδιο για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
Κόσμος 15.08.25

Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση

Η Πορτογαλία έχει ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair

Σύνταξη
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β’ ΠΠ [βίντεο]
Viral 15.08.25

Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β' ΠΠ

Στην Αττάλεια και συγκεκριμένη στην περιοχή Κας στην Τουρκία, μια ελεύθερη δύτρια - «γοργόνα» κράτησε την αναπνοή της για 6 ολόκληρα λεπτά χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα μαγευτικό βίντεο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας στην Λέσβο

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεν – Μαρσέιγ, για την 1η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Πλήρης εγρήγορση 15.08.25

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά από εντολή του ηγέτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε την υλοποίηση του προγράμματος «Magic Moments».

Σύνταξη
Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους
Μάθημα διακυβέρνησης; 15.08.25

Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους

Ο Πούτιν είναι μια μυστηριώδης εξαίρεση στη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου. Όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρά αντίποινα, ο Ρώσος ομόλογός του απολαμβάνει ασυλία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Συγκινητικό 15.08.25

«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;

Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο