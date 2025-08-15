Η ιστορική χειραψία Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντιμίρ Πούτιν [βίντεο]
Στην Αλάσκα καταγράφηκε ένα ιστορικό γεγονός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, έκαναν μια θερμή χειραψία έπειτα από πολλά χρόνια.
Ιδιαίτερα θερμή ήταν η χειραψία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος τον Ρώσο ομόλογό του στο Άνκορατζ στην Αλάσκα, τον χειροκρότησε την ώρα που τον περίμενε να κατεβεί από το αεροσκάφος για τη σύνοδο κορυφής. Κύριο θέμα στην ατζέντα της συνάντησης κορυφής, μια πιθανή κατάπαυση πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.
