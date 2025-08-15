Ιδιαίτερα θερμή ήταν η χειραψία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Trump and Putin met and shook hands 🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/O3CwYBO3fN — Visegrád 24 (@visegrad24) August 15, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος τον Ρώσο ομόλογό του στο Άνκορατζ στην Αλάσκα, τον χειροκρότησε την ώρα που τον περίμενε να κατεβεί από το αεροσκάφος για τη σύνοδο κορυφής. Κύριο θέμα στην ατζέντα της συνάντησης κορυφής, μια πιθανή κατάπαυση πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.