15.08.2025 | 19:12
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία
15 Αυγούστου 2025 | 18:43
Eνσωμάτωση

Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι

Λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών viral έχει γίνει ένα βίντεο φτιαγμένο με AI - Τραμπ και Πούτιν κρατούν έναν χάρτη και αρχίζουν να τρέχουν όταν εμφανίζεται μια αρκούδα

Spotlight

Στην Αλάσκα είναι στραμμένα τα βλέμματα του πλανήτη, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής Τραμπ – Πούτιν.

Στο «μενού» είναι η Ουκρανία και το ενδεχόμενο επίλυσης της σύγκρουσης, αλλά χωρίς την παρουσία του Κιέβου.

Λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών viral έχει γίνει ένα χιουμοριστικό βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δείχνει τους δύο ηγέτες δίπλα-δίπλα, κρατώντας έναν χάρτη και τρέχοντας όταν εμφανίζεται μια αρκούδα που τους κυνηγά.

Στο παρασκήνιο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρακολουθούν από μακριά.

Στο τέλος, ο Τραμπ, ο Πούτιν και η αρκούδα χορεύουν και αγκαλιάζονται, προσθέτοντας μια δόση χιούμορ λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ.

Το viral βίντεο με τον Τραμπ και τον Πούτιν

Ανακοινώθηκαν οι αντιπροσωπείες

Νωρίτερα, ανακοινώθηκαν οι αντιπροσωπείες Ρωσίας και ΗΠΑ που θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι 16 αξιωματούχοι θα ταξιδέψουν με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, του Υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, του Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, της Γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Δεν είναι σαφές ποιοι από αυτούς τους αξιωματούχους θα βρίσκονται στην αίθουσα με τους εκπροσώπους της Ρωσίας. Την περασμένη εβδομάδα, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Πούτιν για συνομιλίες στο Κρεμλίνο, οι οποίες άνοιξαν το δρόμο για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Οι διαπραγματευτές της Ρωσίας θα αποτελούνται από: τον βοηθό εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον Υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον Υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ και τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, ανώτερο οικονομικό διαπραγματευτή και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας.

Το γεγονός ότι περιλαμβάνονται αξιωματούχοι που ασχολούνται με οικονομικά ζητήματα υποδηλώνει ότι στην ατζέντα της συζήτησης δεν θα είναι μόνο η Ουκρανία ή μόνο η Ουκρανία ξεκομμένη από την πιθανότητα αναβίωσης οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Stream view
Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας
Σε θαλαμηγό μεγιστάνα 14.08.25

Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας

Η κοκαΐνη και το τηλεφώνημα στον σύντροφό της - Θρίλερ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που γύρω από τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
InView 14.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

Σύνταξη
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»
Πράξη διαμαρτυρίας 10.08.25

Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»

«Δεχόμαστε οι πλουσιότεροι του κόσμου να ελέγχουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία» έγραψε το μοντέλο, το οποίο σήκωσε την παλαιστινιακή σημαία στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες, απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
InShorts 10.08.25

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία
Βίντεο 15.08.25

«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου», είπε μεταξύ άλλων ο Πιτ Ντέιβιντσον σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα
«Σπαρτιατική» φιλοξενία 15.08.25

Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα

«Οι θυσίες της διπλωματίας της τελευταίας στιγμής», σχολιάζει χαρακτηριστικά Ρώσος δημοσιογράφος, περιγράφοντας τις αφιλόξενες συνθήκες διαμονής των εκπροσώπων των ρωσικών ΜΜΕ στην Αλάσκα

Σύνταξη
Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου

Η φωτιά, αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, εγκυμονεί κινδύνους εξάπλωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Σύνταξη
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Δεν σταματούν 15.08.25

Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα

Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97

Σύνταξη
Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων
Λειψυδρία 15.08.25

Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων

Άλλα μέρη της Σουηδίας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην Στοκχόλμη

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One
«Υψηλό διακύβευμα!!!» 15.08.25

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι

Σύνταξη
ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη
Κίνδυνος εκτοπισμού 15.08.25

ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς την κατασκευή οικισμού εποίκων, ώστε να «θάψει» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Σύνταξη
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Κόσμος 15.08.25

Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Ισπανικές και μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, για την επιτυχή κατάσχεση πλοίου και παράνομου φορτίου δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Σύνταξη
Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία
Γίνονται έρευνες 15.08.25

Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ορεμπρό στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Σύνταξη
Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Στατιστικές 15.08.25

Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η αναφορά στο 46% των Ελλήνων που δεν έχει χρήματα για μια εβδομάδα διακοπές, είναι «κοπτοραπτική». Μόνο που τα στοιχεία που επικαλείται, είναι επίσης επιλεκτικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας
Κατάνυξη 15.08.25

Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας

Τάματα, προσευχές, λιτανείες, αλλά και επιταφίους και πανηγύρια έχει η σημερινή μέρα. Ο Δεκαπενταύγουστος έχει χαρακτηριστεί και το Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς τιμάται ο θάνατος της Παναγίας.

Σύνταξη
