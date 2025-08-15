Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι

Στην Αλάσκα είναι στραμμένα τα βλέμματα του πλανήτη, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής Τραμπ – Πούτιν.

Στο «μενού» είναι η Ουκρανία και το ενδεχόμενο επίλυσης της σύγκρουσης, αλλά χωρίς την παρουσία του Κιέβου.

Λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών viral έχει γίνει ένα χιουμοριστικό βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δείχνει τους δύο ηγέτες δίπλα-δίπλα, κρατώντας έναν χάρτη και τρέχοντας όταν εμφανίζεται μια αρκούδα που τους κυνηγά.

Στο παρασκήνιο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρακολουθούν από μακριά.

Στο τέλος, ο Τραμπ, ο Πούτιν και η αρκούδα χορεύουν και αγκαλιάζονται, προσθέτοντας μια δόση χιούμορ λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ.

Το viral βίντεο με τον Τραμπ και τον Πούτιν

Putin and Trump, Alaska: AI pic.twitter.com/KjF7MxkCf6 — Carl Ross (@M_R_Lz) August 15, 2025

Ανακοινώθηκαν οι αντιπροσωπείες

Νωρίτερα, ανακοινώθηκαν οι αντιπροσωπείες Ρωσίας και ΗΠΑ που θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι 16 αξιωματούχοι θα ταξιδέψουν με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, του Υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, του Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, της Γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Δεν είναι σαφές ποιοι από αυτούς τους αξιωματούχους θα βρίσκονται στην αίθουσα με τους εκπροσώπους της Ρωσίας. Την περασμένη εβδομάδα, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Πούτιν για συνομιλίες στο Κρεμλίνο, οι οποίες άνοιξαν το δρόμο για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Οι διαπραγματευτές της Ρωσίας θα αποτελούνται από: τον βοηθό εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον Υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον Υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ και τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, ανώτερο οικονομικό διαπραγματευτή και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας.

Το γεγονός ότι περιλαμβάνονται αξιωματούχοι που ασχολούνται με οικονομικά ζητήματα υποδηλώνει ότι στην ατζέντα της συζήτησης δεν θα είναι μόνο η Ουκρανία ή μόνο η Ουκρανία ξεκομμένη από την πιθανότητα αναβίωσης οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.