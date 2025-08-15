Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι συνθήκες φιλοξενίας των Ρώσων δημοσιογράφων, που έχουν μεταβεί στην Αλάσκα για να καλύψουν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ενώ εκατοντάδες εκπρόσωποι των ΜΜΕ έχουν κατακλύσει την περιοχή και τα διαθέσιμα καταλύματα έχουν εξαντληθεί, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι φιλοξενούνται προσωρινά στο γήπεδο της τοπικής ομάδας χόκεϊ επί πάγου.

Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο Covid κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είχε εξοπλιστεί με στρατιωτικά κρεβάτια από τον Ερυθρό Σταυρό.

Λόγω της κατάστασης αυτής, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι διαμαρτύρονται για τις «σπαρτιατικές συνθήκες» όπως ακούγεται να λέει ένας εξ αυτών σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

🇷🇺🇺🇸 Russian journalists who arrived in Alaska were not placed in a hotel, but in the lobby of the Alaska Airlines Center arena. Instead of beds, there are small cots — two in each «room.» pic.twitter.com/XegoR8jXI3 — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 15, 2025

Νερό από τον ψύκτη και μαγιονέζα εκτός… ψυγείου

Άλλος Ρώσος δημοσιογράφος περιέγραψε τις συνθήκες διαμονής και διατροφής, κάνοντας λόγο για πρωινό με μαγιονέζα τόνου που είχε μείνει εκτός ψυγείου όλη τη νύχτα και αρκετό δωρεάν νερό από έναν ψύκτη.

After being assigned for the night to what appeared to be a disaster evacuation zone, Russian journalists were treated to breakfast of tuna mayo left out overnight, some chips, and an unlimited supply of water (from a drinking fountain). The sacrifices of last-minute diplomacy. pic.twitter.com/jlKwLqXVZo — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) August 15, 2025

Όπως μεταδίδει χαρακτηριστικά ο Ρώσος ανταποκριτής από την Αλάσκα, «αφού τους όρισαν για τη νύχτα αυτό που φαινόταν να είναι ζώνη εκκένωσης λόγω καταστροφής, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι απολάμβαναν πρωινό με μαγιονέζα τόνου που είχε μείνει έξω όλη τη νύχτα, μερικές πατάτες τηγανητές και απεριόριστη ποσότητα νερού (από έναν ψύκτη)», για να σχολιάσει ειρωνικά: «Οι θυσίες της διπλωματίας της τελευταίας στιγμής».