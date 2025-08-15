Διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αλάσκα, εν αναμονή της κρίσιμης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πανό με συνθήματα «η Αλάσκα στο πλευρό της Ουκρανίας» και «Συλλάβετε τον Πούτιν» ξεχωρίζουν ανάμεσα στους συγκεντρωμένους.

Τουλάχιστον 16 εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη την πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων αγρυπνιών και συγκεντρώσεων στο Άνκορατζ, με βασικό αίτημα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρει το Alaska Beacon.

«Είμαστε όλοι μέρος αυτού του κόσμου και θέλουμε να ξέρουν ότι τους βλέπουμε και είμαστε μαζί τους» λέει η Νικόλ Κόλινς

Proteste in Anchorage, Alaska gegen das Trumputin-Regime und zur Unterstützung der Ukraine. pic.twitter.com/KCVhpZwsIZ — Anna (@AnnaDeMilanese) August 15, 2025

«Πρώτιστος στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ουκρανία, να τους ενημερώσουμε ότι όλοι μας παρακολουθούσαμε με τρόμο την εισβολή στη χώρα τους πριν από τρία χρόνια», δήλωσε η διοργανώτρια της ομάδας Ketchikan Mayday for Democracy, Νικόλ Κόλινς.

«Ακόμα κι αν βρισκόμαστε σε αυτό το νησί στη νοτιοανατολική Αλάσκα, είμαστε μέλη της ανθρώπινης φυλής και είμαστε όλοι μέρος αυτού του κόσμου και θέλουμε να ξέρουν ότι τους βλέπουμε και είμαστε μαζί τους» πρόσθεσε η ίδια.

Η ομάδα ξεκίνησε τις μηνιαίες διαμαρτυρίες την άνοιξη, έπειτα μια συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι. «Οι περισσσότεροι από εμάς αισθανθήκαμε ότι κάτι δεν ήταν σωστό».

Η Κόλινς εξέφρασε τις ανησυχίες πολλών για το γεγονός ότι «ο πρόεδρός μας δείχνει τόσο θαυμασμό προς αυτόν τον δικτάτορα και εγκληματία πολέμου από τη Ρωσία». Δευτερεύων στόχος των διαδηλώσεων όπως λέει είναι να εκφράσουν την «απόλυτη αηδία» τους για έναν «εγκληματία πολέμου που πατάει το πόδι του στο πολύτιμο έδαφος της Αλάσκας, στο έδαφος των ΗΠΑ».

Αλάσκα: Καμία πρόβλεψη, όλα ανοιχτά

Οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου μετά το κρίσιμο ραντεβού, όπως δήλωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ. «Όσον αφορά την ατζέντα της συνόδου κορυφής, είναι προφανές σε όλους ότι το κεντρικό θέμα θα είναι η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο, όπως θυμάστε, στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ακολούθως διευκρίνισε ότι «φυσικά θα συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τα πιο επείγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Από την πλευρά του ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.