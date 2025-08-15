newspaper
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Αλάσκα: Καθ’ οδόν ο Πούτιν για το κρίσιμο τετ α τετ με τον Τραμπ – Η αυτοκινητοπομπή με τα θωρακισμένα οχήματα
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 13:31

Αλάσκα: Καθ’ οδόν ο Πούτιν για το κρίσιμο τετ α τετ με τον Τραμπ – Η αυτοκινητοπομπή με τα θωρακισμένα οχήματα

Τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Spotlight

Το ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 22.00 (ώρα Ελλάδας) στην Αλάσκα, ξεκίνησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πριν αναχωρήσει για την αμερικανική επικράτεια, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός) που απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες ώρες ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν βίντεο που κατέγραψαν πολίτες από την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Οι συνομιλίες στην Αλάσκα, οι πρώτες πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των δύο ηγετών από το 2018, αναμένεται να επικεντρωθούν στην αναζήτηση δρόμου προς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Τα δύο σενάρια για την έκβαση της συνάντησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν σήμερα στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα. Το κρίσιμο τετ α τετ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.

Τα τελευταία 24ωρα ο Τραμπ προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες, παρά τον ισχυρισμό του ότι θα έθετε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία την πρώτη μέρα της προεδρίας του. Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, που λέει πως θέλει να «βολιδοσκοπήσει» τον Ρώσο ομόλογό του, προεξόφλησε την Τετάρτη πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο:

* Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.

* Όμως, αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη».

Πάντως το Κρεμλίνο προειδοποίησε χθες Πέμπτη ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του ρώσου ομολόγου του σήμερα στην Αλάσκα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην πόλη Ανκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το πρακτορείο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Vita.gr
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας
Wall Street Journal 15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα
Αναλυτικά 15.08.25

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Σε συντριπτικό ποσοστό οι Γερμανοί δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Νέα πρόκληση 15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πολωνία: Σε σεξ κλαμπ και γιοτ πήγαν ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
Οσμή σκανδάλου 15.08.25

Το «μίνι ΟΠΕΚΕΠΕ» της Πολωνίας: Εκατομμύρια φαγώθηκαν σε πολυτελη αυτοκίνητα, γιοτ και σεξ κλαμπ

Πολιτικό-οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Πολωνία, μετά τις αποκαλύψεις ότι ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε κυβερνητικά στελέχη, για αγορές ειδών πολυτελείας και επενδύσεις αμφιβόλου νομιμότητας.

Σύνταξη
Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Παράδοξο 15.08.25

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ
Κόσμος 15.08.25

«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ

Γερμανός δημοσιογράφος εξηγεί τους μηχανισμούς κρατικής λειτουργίας που έχουν ριζώσει στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίζει να εγκληματεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο Μαρόκο

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Το σχέδιο δόμησης ισραηλινού οικισμού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει η Κάγια Κάλας
Να «παραιτηθεί» 15.08.25

Αντίθετη η Κάγια Κάλας με τη δόμηση ισραηλινού οικισμού στη Δυτική Οχθη

«Η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί» από τη δόμηση οικισμού στη Δυτική Οχθη, επισήμανε η Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας
Wall Street Journal 15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
Μπάσκετ 15.08.25

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς

Η ΑΕΚ προχώρησε σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, Αντόνις Αρμς.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Στο Ρέθυμνο 15.08.25

Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων - Ισχυριζόταν ότι περιπολεί για εμπρηστές

Ο άνδρας από το Ρέθυμνο της Κρήτης ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδες για εμπρηστές - Κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Σύνταξη
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Online war 15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Europa League 15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
Sly & love 15.08.25

Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Σύνταξη
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
Ανάρτηση για Δεκαπενταύγουστο 15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα
Αναλυτικά 15.08.25

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Σε συντριπτικό ποσοστό οι Γερμανοί δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
«Αλληλεγγύη και ανθρωπιά» 15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή
Πολιτική 15.08.25

Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή

Μήνυμα πίστης και αλληλεγγύης αλλά και αυστηρής κριτικής στην κρατική διαχείριση των πυρκαγιών έστειλε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ναι, αλλά όχι! 15.08.25

Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center Honor από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
Από τα Χανιά 15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Νέα πρόκληση 15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
