Το ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 22.00 (ώρα Ελλάδας) στην Αλάσκα, ξεκίνησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πριν αναχωρήσει για την αμερικανική επικράτεια, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός) που απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες ώρες ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν βίντεο που κατέγραψαν πολίτες από την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Οι συνομιλίες στην Αλάσκα, οι πρώτες πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των δύο ηγετών από το 2018, αναμένεται να επικεντρωθούν στην αναζήτηση δρόμου προς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Τα δύο σενάρια για την έκβαση της συνάντησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν σήμερα στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα. Το κρίσιμο τετ α τετ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.

Τα τελευταία 24ωρα ο Τραμπ προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες, παρά τον ισχυρισμό του ότι θα έθετε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία την πρώτη μέρα της προεδρίας του. Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, που λέει πως θέλει να «βολιδοσκοπήσει» τον Ρώσο ομόλογό του, προεξόφλησε την Τετάρτη πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο:

* Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.

* Όμως, αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη».

Πάντως το Κρεμλίνο προειδοποίησε χθες Πέμπτη ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του ρώσου ομολόγου του σήμερα στην Αλάσκα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην πόλη Ανκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το πρακτορείο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.