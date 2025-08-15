Το Κρεμλίνο προειδοποίησε χθες Πέμπτη ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, σήμερα στην Αλάσκα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax (στη φωτογραφία αρχείου του Pavel Bednyakov via Reuters, επάνω, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ).

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην πόλη Ανκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το πρακτορείο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

«Ειλικρινείς προσπάθειες»

Μιλώντας σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τους πλέον υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η σημερινή αμερικανική ηγεσία «καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να τερματιστεί η κρίση, και να φθάσει σε συμφωνίες που ικανοποιούν όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση».

Ανέφερε, επίσης, πως οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ έχουν στόχο να δημιουργήσουν «τις μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη, και στον κόσμο συνολικά, εάν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στις επόμενες φάσεις» (περισσότερα εδώ).