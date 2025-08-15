newspaper
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 05:55
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 05:55

Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε χθες Πέμπτη ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, σήμερα στην Αλάσκα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax (στη φωτογραφία αρχείου του Pavel Bednyakov via Reuters, επάνω, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ).

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην πόλη Ανκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το πρακτορείο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

«Ειλικρινείς προσπάθειες»

Μιλώντας σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τους πλέον υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η σημερινή αμερικανική ηγεσία «καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να τερματιστεί η κρίση, και να φθάσει σε συμφωνίες που ικανοποιούν όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση».

Ανέφερε, επίσης, πως οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ έχουν στόχο να δημιουργήσουν «τις μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη, και στον κόσμο συνολικά, εάν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στις επόμενες φάσεις» (περισσότερα εδώ).

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο Μαρόκο

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Το σχέδιο δόμησης ισραηλινού οικισμού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει η Κάγια Κάλας
Να «παραιτηθεί» 15.08.25

Αντίθετη η Κάγια Κάλας με τη δόμηση ισραηλινού οικισμού στη Δυτική Οχθη

«Η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί» από τη δόμηση οικισμού στη Δυτική Οχθη, επισήμανε η Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»
«Επεκτατικό σχέδιο» 15.08.25

Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»

Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν την αποικιοκρατική πολιτική, καθώς και την ιδέα για το Μεγάλο Ισραήλ που προωθεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Σερβία: Επίθεση διαδηλωτών σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο Νόβι Σαντ – Συγκρούσεις στο Βελιγράδι
Κατά Βούτσιτς 15.08.25

Διαδηλωτές σπάνε κυβερνητικά γραφεία και συγκρούονται με την αστυνομία στη Σερβία

«Εχει τελειώσει», φώναζαν οι διαδηλωτές για τη διακυβέρνηση Βούτσιτς στη Σερβία, όπου για δεύτερη μέρα σημειώθηκαν άγρια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Σύνταξη
Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή
Απάντηση στον Σμότριτς 14.08.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό

Σύνταξη
Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας
Σε θαλαμηγό μεγιστάνα 14.08.25

Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας

Η κοκαΐνη και το τηλεφώνημα στον σύντροφό της - Θρίλερ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που γύρω από τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25

Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών περπατούσε στο δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», γράφει η Dagens Naeringsliv - «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ - και να συζητήσει για δασμούς»

Σύνταξη
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο Μαρόκο

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Το σχέδιο δόμησης ισραηλινού οικισμού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει η Κάγια Κάλας
Να «παραιτηθεί» 15.08.25

Αντίθετη η Κάγια Κάλας με τη δόμηση ισραηλινού οικισμού στη Δυτική Οχθη

«Η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί» από τη δόμηση οικισμού στη Δυτική Οχθη, επισήμανε η Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του μέσου Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς
Παναθηναϊκός 15.08.25

Μία... ανάσα από την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου αργεντινού μεσοεπιθετικού Βιθέντε Ταμπόρδα που αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Πλατένσε, αλλά ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς.

Σύνταξη
Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»
«Επεκτατικό σχέδιο» 15.08.25

Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»

Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν την αποικιοκρατική πολιτική, καθώς και την ιδέα για το Μεγάλο Ισραήλ που προωθεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός προχωρά με Ουναΐ και Ταμπόρδα
Super League 15.08.25

Πάει για διπλό χτύπημα ο Παναθηναϊκός με Ουναΐ και Ταμπόρδα

Η πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ οριστικοποιεί και τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με διπλή ενίσχυση μεσοεπιθετικά με τους Ουναΐ και Ταμπόδα. Έρχεται για υπογραφές ο Καλάμπρια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σερβία: Επίθεση διαδηλωτών σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο Νόβι Σαντ – Συγκρούσεις στο Βελιγράδι
Κατά Βούτσιτς 15.08.25

Διαδηλωτές σπάνε κυβερνητικά γραφεία και συγκρούονται με την αστυνομία στη Σερβία

«Εχει τελειώσει», φώναζαν οι διαδηλωτές για τη διακυβέρνηση Βούτσιτς στη Σερβία, όπου για δεύτερη μέρα σημειώθηκαν άγρια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Σύνταξη
«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

