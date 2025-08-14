Η πολυδιαφημιζόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα λάβει χώρα στο Άνκορατζ στην Αλάσκα αύριο Παρασκευή στις 11:30, τοπική ώρα (22:30, ώρα Ελλάδας).

Τις λεπτομέρειες γνωστοποίησε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σημειώνοντας ότι το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η ουκρανική κρίση και οι προοπτικές διευθέτησής της.

Ακόμα ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το «τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Η διάρκεια της συνάντησης θα κριθεί από την πορεία της συζήτησης, είπε ο Ουσάκοφ και πρόσθεσε ότι μετά το πέρας της οι δύο πρόεδροι θα παραχωρήσουν από κοινού συνέντευξη Τύπου.

Τι δήλωσε ο Ουσάκοφ

«Όσον αφορά την ατζέντα της συνόδου κορυφής, είναι προφανές σε όλους ότι το κεντρικό θέμα θα είναι η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο, όπως θυμάστε, στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ», σημείωσε ο Ουσάκοφ.

«Ωστόσο, φυσικά, θα συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τα πιο επείγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», προσέθεσε.

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη σήμερα στο Λονδίνου για να συναντηθεί με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ λίγες ώρες πριν από το τετ α τετ Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα.

Φτάνοντας στην Ντάουνινγκ Στρίτ, ο Ζελένσκι πέρασε μπροστά από τους δημοσιογράφους και ρωτήθηκε εάν ο Τραμπ θα μπορούσε να επιτύχει μια δίκαιη εκεχειρία.

Ο Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός Στάρμερ δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης. Αντ’ αυτού, οι δύο άνδρες αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον και αντάλλαξαν χειραψία πριν μπουν στο κτίριο.