Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με μια ομάδα Δυτικών υποστηρικτών της Ουκρανίας για την παροχή πακέτου στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο. Σύμφωνα με τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών, η βοήθεια θα φτάσει έως και 500 εκατομμύρια ευρώ και θα σταλεί χρησιμοποιώντας μια νέα γραμμή εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Η ανακοίνωση έγινε λίγη ώρα μετά την έκτακτη διαδικτυακή διάσκεψη για την Ουκρανία, εν όψει της συνόδου κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο.

Από τις αρχές Αυγούστου, το ΝΑΤΟ άρχισε να συντονίζει τις τακτικές παραδόσεις μεγάλων πακέτων όπλων στην Ουκρανία καθώς χώρες μέλη της προσφέρθηκαν να παράσχουν βοήθεια στο Κίεβο. Η συμφωνία είναι ότι θα τα αγοράζουν από τις ΗΠΑ για να τα στέλνουν στην Ουκρανία.

Η Ολλανδία δήλωσε ότι θα παράσχει εξοπλισμό αεράμυνας, πυρομαχικά και άλλη στρατιωτική βοήθεια αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, η Σουηδία ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 275 εκατομμύρια δολάρια σε μια κοινή προσπάθεια μαζί με τους Σκανδιναβούς γείτονές της (Δανία και Νορβηγία). Η βοήθεια θα αφορά αεράμυνα, αντιαρματικά όπλα, πυρομαχικά και ανταλλακτικά αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Επειγόντως απαραίτητα»

Στην κοινή δήλωσή τους, τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της Γερμανίας αναφέρουν ότι η υποστήριξη επικεντρώνεται σε εξοπλισμό όπως «κρίσιμες δυνατότητες αεράμυνας. Αυτές είναι επειγόντως απαραίτητες για την άμυνα ενάντια στις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας, οι οποίες σκοτώνουν όλο και περισσότερους πολίτες σε όλη την Ουκρανία».

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δηλώσει ότι ο αδιάκοπος βομβαρδισμός αστικών περιοχών πίσω από την πρώτη γραμμή από τη Ρωσία έχει σκοτώσει περισσότερους από 12.000 Ουκρανούς πολίτες.

Δύο παραδόσεις εξοπλισμού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αγοράστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν προγραμματιστεί για αυτόν τον μήνα. Το πακέτο των σκανδιναβικών χωρών είναι πιο πιθανό να φτάσει τον Σεπτέμβριο. Η Γερμανία δεν κατονόμασε την ομάδα χωρών με τις οποίες θα συνεργαζόταν.

Βοήθεια 40 δισ. από τη Γερμανία

Ο εξοπλισμός παρέχεται με βάση τις ανάγκες προτεραιότητας της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στη συνέχεια εντοπίζουν τα όπλα και τα πυρομαχικά και τα στέλνουν.

Η Γερμανία έχει παραδώσει ή έχει δεσμευτεί για στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία αξίας περίπου 40 δισεκατομμυρίων ευρώ (47 δισεκατομμύρια δολάρια) από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.