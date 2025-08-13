Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό

Τις πέντε βασικές αρχές για την Ουκρανία παρουσίασε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της βιντεοδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησης του τελευταίου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή 15 Αυγούστου:

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι.

»Θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα.

»Η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση.

»Απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν.

»Οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής, η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας».

Σύμφωνα με τον κ. Μερτς, εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να «αυξήσουν την πίεση».

Επιπλέον, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι μετά την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερώσει πρώτα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατόπιν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να χαράξουμε την πορεία αυτής της συνάντησης προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να πετύχει στο Άνκορατζ την Παρασκευή», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος και πρόσθεσε ότι «υπάρχει ελπίδα για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου».

Ζελένσκι: Μπλοφάρει ο Πούτιν όταν μιλάει για τερματισμό του πολέμου

Ως «μπλόφα» του Βλαντίμιρ Πούτιν περιέγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επιθυμία που εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος για τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε σχετικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι η σύνοδος της Αλάσκας μπορεί να οδηγήσει σε άμεση εκεχειρία.

Η Ουκρανία «πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που αφορούν στο μέλλον της», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι, μετά τις συνομιλίες με την αμερικανική ηγεσία ενόψει της συνόδου στην Αλάσκα, και τόνισε ότι δεν πρέπει να δοθεί στην Ρωσία δικαίωμα βέτο για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ο Πούτιν προσπαθεί να ασκήσει πίεση σε όλο το ουκρανικό μέτωπο πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα», δήλωσε, εξέφρασε όμως την ελπίδα η μεθαυριανή συνάντηση να επικεντρωθεί στην εκεχειρία με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την χώρα του και επανέλαβε ότι αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, οι κυρώσεις σε βάρος της θα πρέπει να αυστηροποιηθούν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι πέντε βασικές αρχές στις οποίες κατέληξαν οι συνομιλίες, με πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελάριου Μερτς, «είναι απαραίτητες για μια πιθανή ειρήνη» και ευχαρίστησε τον Φρίντριχ Μερτς για την πρόσκληση στο Βερολίνο.

Μακρόν: ο Τραμπ θέλει κατάπαυση του πυρός στη συνάντηση με τον Πούτιν

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στις πρώτες του δηλώσεις, ανέφερε ότι «ο Τραμπ υποστήριξε πως θέλει να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία όταν συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα και τόνισε πως «μόνο με την Ουκρανία μπορεί να τεθεί υπό διαπραγμάτευση οποιοδήποτε εδαφικό ζήτημα».

Μιλώντας για μια πιθανή μελλοντική σύνοδο κορυφής που θα φέρει σε επαφή τον Τραμπ, τον Ζελένσκι και τον Πούτιν, ο Μακρόν είπε ότι ελπίζει μια τέτοια συνάντηση να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, «σε μια ουδέτερη χώρα που είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη», όπως μεταδίδει το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο Γάλλος πρόεδρος κατέστησε επίσης σαφές ότι «τα εδαφικά ζητήματα που αφορούν στην Ουκρανία μπορούν και θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο».

Στάρμερ: Ακλόνητη η υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία είναι «ακλόνητη» και πως θα πρέπει να υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ρωσία.

«Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως η υποστήριξή μας στην Ουκρανία είναι ακλόνητη – τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας και η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το μεταξύ τους κοινό έδαφος αναφορικά με την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία», έγραψε η ντερ Λάιεν σε ανάρτησής στο X, μετά τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call. We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska. Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine. We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ ενωμένοι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος είναι ενωμένοι στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να τερματισμό του τρομερού πολέμου κατά της Ουκρανίας», δήλωσε και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο τέλος της τηλεδιάσκεψης με τον Αμερικανό πρόεδρο την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική».

«Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του Πούτιν», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και πρόσθεσε ότι εκτιμά ιδιαίτερα «την ηγεσία του προέδρου Τραμπ και τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους», ενόψει της συνόδου μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του στην Αλάσκα.