«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «σπουδαίους ανθρώπους» τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους είναι προγραμματισμένο αργότερα σήμερα (13/8) να έχει βιντεοδιάσκεψη με θέμα την Ουκρανία, δύο ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα συνομιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες Είναι σπουδαίοι άνθρωποι, που θέλουν να δουν να συναφθεί μια συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Άρχισε η τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών παρουσία Ζελένσκι

Εν τω μεταξύ, με την φυσική παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην γερμανική καγκελαρία και υπό αυστηρότατα μέτρα ασφάλειας πραγματοποιείται ήδη η τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο που θα ακολουθήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Βερολίνου ενημερώθηκε μόλις λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Ζελένσκι και έχει θέσει σε εφαρμογή το ανώτατο επίπεδο μέτρων ασφάλειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του συνδικάτου της αστυνομίας, «όλα όσα είναι διαθέσιμα τίθενται τώρα σε εφαρμογή», ενώ υπάρχουν σοβαρές διακοπές στην κυκλοφορία των μαζικών μέσων μεταφοράς.

Στην καγκελαρία, όπου βρίσκονται ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνσκι, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προκειμένου να μην είναι εφικτή η υποκλοπή των συνομιλιών. Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, τον «μυστικό» όροφο, βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων, ένας χώρος χωρίς παράθυρα, με εγκατεστημένες οθόνες και ειδική τεχνολογία η οποία εγγυάται την ασφάλεια της επικοινωνίας. Στον χώρο δεν επιτρέπεται καν η παρουσία διερμηνέων και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν στην αγγλική, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα θα μείνουν εκτός της αίθουσας, απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε «κουτί θορύβου», ο οποίος εξουδετερώνει τα μικρόφωνα των συσκευών.

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην πολιτεία της Αλάσκας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα είναι παρών όταν ο οι δύο ηγέτες θα διαπραγματεύονται για τη χώρα του και σε αυτό το πνεύμα επιχειρείται σήμερα ο συντονισμός του με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών.

Μόσχα: Η ρωσική θέση για την Ουκρανία δεν έχει αλλάξει από το 2024

Η θέση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανια ορίστηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 και δεν έχει αλλάξει, δήλωσε από την πλευρά του Κρεμλίνου ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Αλεξέι Φαντέγιεφ, μερικές ώρες νωρίτερα.

Ο Πούτιν είχε αξιώσει τότε την πλήρη απόσυρση της Ουκρανίας από τέσσερις περιφέρειές της, τις οποίες έχει θέσει εν μέρει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία και έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκρινε εξάλλου «ασήμαντες» τις διαβουλεύσεις που προβλέπεται να έχουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο, σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας κατά την συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θεωρούμε τις διαβουλεύσεις, που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι, ενέργειες πολιτικά και πρακτικά ασήμαντες. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν φραστικά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σαμποτάρει», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Κατά την συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Ρωσίας θα συζητήσουν «όλα τα συσσωρευμένα ζητήματα» στις διμερείς τους σχέσεις, διευκρίνισε εξάλλου σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Τι ζητά από τους συμμάχους του ο Ζελένσκι;

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από το Βερολίνο όπου βρίσκεται για να μετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε βιντεοδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να ασκήσουν πιέσεις στη Μόσχα και να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας.

«Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη ειρήνη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram. «Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να δώσουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι οι συνομιλίες αυτές διεξάγονται καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν χθες, Τρίτη, με ταχύτητα σε έναν στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, απειλώντας πόλεις στρατηγικής σημασίας, όπως οι Ποκρόφσκ και Ντομπροπίλια.

Από την ουκρανική πλευρά εκφράζονται φόβοι μήπως η συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, η οποία προβλέπεται να γίνει χωρίς τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταλήξει σε μια συμφωνία που θα την αναγκάσει να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στη Ρωσία.