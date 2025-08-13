Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας σε Αμερικανούς στρατιώτες σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία αναφορικά με την Ουκρανία, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του είπε πως αποστολή του είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά.

«Μόλις του μίλησα, ακριβώς πριν έρθω στη σκηνή, και είπε πολύ απλά ότι θα κάνουμε αυτό αποστολή μας ως κυβέρνηση, για να φέρουμε την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά», ανέφερε ο Βανς.

Η ομιλία Βανς έγινε αφότου παρακολούθησε την τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, των Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δύο ημέρες πριν από την συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Η υπόσχεση Τραμπ στους Ευρωπαίους

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι θα επιδιώξει την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου.

Η προσέγγιση του Τραμπ στη βιντεοδιάσκεψη, όπως αποκαλύφθηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, φάνηκε να καθησυχάζει ορισμένους από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι έκαναν μια τελική συλλογική έκκληση στον απρόβλεπτο πρόεδρο των ΗΠΑ ότι έχει καθήκον να προστατεύσει την κυριαρχία της Ουκρανίας – και την ευρωπαϊκή ασφάλεια – στις συνομιλίες της Αλάσκας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποκλειστεί από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας και φοβούνται ότι ο Τραμπ – αποφασισμένος να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση ότι θα τερματίσει εύκολα την αιματοχυσία στην Ουκρανία – θα κάνει παραχωρήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τη μελλοντική κυριαρχία της χώρας.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπογράμμισε την υπόσχεσή του ότι η σύνοδος κορυφής δεν ήταν από μόνη της μια ουσιαστική διαπραγμάτευση, αλλά αυτό που περιέγραψε ως «δοκιμαστική προσέγγιση» για να εξετάσει τους όρους του Πούτιν για την υπογραφή μιας προσωρινής εκεχειρίας, η οποία θα οδηγούσε στη συνέχεια σε συνομιλίες με τους Ουκρανούς.

Ο Τραμπ επιθυμεί να έχει γρήγορα συνάντηση του ιδίου με Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θέλει να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ίδιου «σχεδόν αμέσως» μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή, στην Αλάσκα.

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη», δήλωσε μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.

«Ορισμένα σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση – θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση – αλλά αυτή θέτει το σκηνικό για μια δεύτερη», δήλωσε ο ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για μια «πολύ καλή κλήση» που είχε στην τηλεδιάσκεψη νωρίτερα με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Θα ήθελα να το κάνω αυτό σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να με έχουν εκεί», σημείωσε.