Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Η Ρωσία μέσω του προέδρου της Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες για μια νέα συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όπως μετέφερε το Bloomberg.

Ο Πούτιν επαίνεσε τις ΗΠΑ για τις προσπάθειές τους να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον έλεγχο των στρατηγικών επιθετικών όπλων θα μπορούσε να «δημιουργήσει μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης».

Μια συμφωνία για τον έλεγχο των στρατηγικών επιθετικών όπλων θα μπορούσε να «δημιουργήσει μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης», δήλωσε ο Πούτιν σε συνάντηση με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους την Πέμπτη. Ο Πούτιν επαίνεσε επίσης τις ΗΠΑ για τις «πολύ ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειές τους να σταματήσουν τις μάχες».

Το επίδικο είναι η επίσημη προσάρτηση και αναγνώριση του Ντονμπάς από την Ρωσία

Τα συγχαρητήρια του Ρώσου ηγέτη προς τον Αμερικανό ομόλογό του έρχονται μετά την προειδοποίηση του Τραμπ προς τη Μόσχα ότι θα επιβάλει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη συνάντηση των ηγετών αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ — ο οποίος έχει δηλώσει ότι μια τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών — θα μπορούσε να συμφωνήσει μονομερώς με τους όρους ειρήνης που προτείνει ο Πούτιν, οι οποίοι θα έθεταν σε μειονεκτική θέση την Ουκρανία και θα υπονόμευαν την ασφάλεια

Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του Πούτιν προσάρτησαν παράνομα το 2014, ως προϋπόθεση για την επίτευξη της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη λύση, όπως ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Μετά από τηλεφωνική συνομιλία με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να αξιοποιήσει τη συνάντηση της Παρασκευής με τον Πούτιν για να οργανώσει μια «γρήγορη δεύτερη συνάντηση» με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πούτιν θέλει να διαχωρίσει τον πόλεμο από τις σχέσεις Ρωσίας – ΗΠΑ

Οι δηλώσεις του Πούτιν σχετικά με τον έλεγχο των όπλων έρχονται μετά την ανακοίνωση της Μόσχας νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Ρωσία δεν θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από το μορατόριουμ που ανακοίνωσε η ίδια μονομερώς για την μη ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου και μικρού βεληνεκούς που εκτοξεύονται από τη ξηρά. Ο όρος ήταν πως θα ήταν σε ισχύ εφόσον οι ΗΠΑ έπρατταν το ίδιο.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε επίσης τον Δεκέμβριο ότι σχεδιάζει να αναπτύξει τον βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik της χώρας του στη Λευκορωσία, η οποία συνορεύει με αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

«Ο στόχος του Πούτιν είναι να διαχωρίσει το ζήτημα του πολέμου από τις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών και οικονομικών», δήλωσε ο Αλεξάντερ Κολιάντρ, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής με έδρα το Λονδίνο και πρώην στρατηγικός σύμβουλος της Credit Suisse.

«Το θέμα των επιχειρήσεων, της ενέργειας και των οικονομικών κυρώσεων φαίνεται να είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι πιο σημαντικό, για τον Πούτιν», δήλωσε ο Κολιάντρ στο Bloomberg News σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Στο επίκεντρο η οικονομική συνεργασία ΗΠΑ – Ρωσίας ως δέλεαρ για τον τερματισμό του πολέμου

Ενώ οι συνομιλίες στην Αλάσκα επικεντρώνονται επίσημα στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Τραμπ και ο Πούτιν θα συζητήσουν επίσης τη διμερή οικονομική συνεργασία, δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Την Πέμπτη, ο Ουσάκοφ, ο οποίος θα συνοδεύσει τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα, ανακοίνωσε τα μέλη της αντιπροσωπείας της Μόσχας.

Εκτός από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, θα περιλαμβάνει επίσης τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ και τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, εκπρόσωπο του Πούτιν για τις διεθνείς επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία μια σύνθεση που υποδηλώνει ότι τα μέρη ενδέχεται να συζητήσουν και πιθανές επιχειρηματικές συνεργασίες μετά τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Οι δύο πρόεδροι θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.