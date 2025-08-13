Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί να οργανώσει μια συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε ότι αυτή η συνάντηση θα πρέπει να γίνει «σχεδόν αμέσως» μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όπου θα συζητήσει με τον Ρώσο ομόλογό του το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα είμαι κι εγώ εκεί, αν με θέλουν», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

«Αν η πρώτη πάει καλά», είπε αναφερόμενο στην σύνοδο στην Αλάσκα, «θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Ορισμένα σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση – θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Αλλά αυτή θέτει το σκηνικό για μια δεύτερη συνάντηση».

Αν όμως δεν…

Βέβαια, πρόσθεσε, «εάν νιώσω πως αυτό δεν είναι ενδεδειγμένο να το οργανώσω, διότι δεν έχουμε λάβει τις απαντήσεις που πρέπει να λάβουμε, τότε δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση».

Επίσης, προειδοποίησε επίσης πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο. Ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με δασμούς και κυρώσεις τη Ρωσία, με ημερομηνία εφαρμογής τις 8 Αυγούστου. Στο μεταξύ όμως ήρθε η ρωσική πρόταση για συνάντηση και ανέστειλε την εφαρμογή τους.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο εάν σκέφτεται πως είναι ικανός να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει να στοχοθετεί αμάχους στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι έχει κάνει αυτήν τη συζήτηση επανειλημμένως με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Και κατόπιν επιστρέφω στο σπίτι μου και βλέπω έναν πύραυλο να έχει πλήξει έναν οίκο ευγηρίας ή έναν πύραυλο να έχει πλήξει μια πολυκατοικία και άνθρωποι να κείτονται νεκροί στον δρόμο. Τότε σκέφτομαι πως η απάντηση είναι όχι», ανέφερε.

Όσον αφορά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι ήταν μια «πολύ καλή κλήση».

Μια σύντομη συνάντηση…

Και πρόσθεσε για το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι: «Θα ήθελα να το κάνω αυτό σχεδόν αμέσως. Και θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να με έχουν εκεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί, όπως έχει δηλώσει, να εκμαιεύσει από τον Ρώσο ομόλογό του μια συμφωνία για κατάπαυση πυρός με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει ότι οι στόχοι της Μόσχας στην Ουκρανία είναι σαφείς και δεν θα υποχωρήσει αν δεν επιτευχθούν. Επίσης, όσες φορές του προτάθηκε να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αρνηθεί, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν τον αναγνωρίζει ως πρόεδρο της Ουκρανίας.

Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο έχει απορρίψει το ενδεχόμενο, για να επιτευχθεί ειρήνη, να παραδώσει ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία.

Σε αεροπορική βάση η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Στο μεταξύ έγινε γνωστό ότι η σύνοδος κορυφής του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του στις 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί σε βάση της αμερικανική πολεμικής αεροπορίας. Η βάση αυτή βρίσκεται κοντά στο Άνκορατζ, την πρωτεύουσα της Αλάσκας.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η σύνοδος κορυφής θα φιλοξενηθεί στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον. Τη βάση αυτή χρησιμοποιούν τόσο η πολεμική αεροπορία όσο και ο στρατός των ΗΠΑ.

Επίσης, λόγω του μεγάλου διαδρόμου απογείωσης/προσγείωσης που διαθέτει, η εν λόγω βάση χρησιμεύει επίσης ως σταθμός ανεφοδιασμού στα ταξίδια του προέδρου των ΗΠΑ ή των υπουργών του στην Ασία.

Στρατηγικής σημασίας

Η βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον είναι μία από τις δύο μεγάλες αεροπορικές βάσεις στην Αλάσκα. Από εκεί συχνά απογειώνονται αμερικανικά μαχητικά για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροσκάφη που πλησιάζουν τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Η Αλάσκα θεωρείται περιοχή εξέχουσας στρατηγικής σημασίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και φιλοξενεί επίσης μια σημαντική βάση αντιπυραυλικής άμυνας. Αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή του «Χρυσού Θόλου». Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας για την προστασία ολόκληρης της αμερικανικής επικράτειας.