Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 06:02

«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν, σε άλλες, ίσως καλύτερες εποχές. Εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα ίσως μπορούν να γίνουν προγνώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν την Παρασκευή, στο Άνκορατζ στην Αλάσκα, για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και είναι σαφές ότι, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού προέδρου, υπάρχει μια σαφής συμπάθεια προς το πρόσωπο του ομολόγου, παρά το γεγονός ότι τελευταία δηλώνει ότι «τον έχει απογοητεύσει». Ή ότι είναι ευγενής, αλλά τελικά του λέει ψέματα.

Εύκολα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για «παράξενη σχέση» μεταξύ των δύο ηγετών. Οι προηγούμενες συναντήσεις τους, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν συναντηθεί τέσσερις φορές. Το ραντεβού στην Αλάσκα είναι το πρώτο από την επανεκλογή του Αμερικανού προέδρου.

Το 2017 ο Τραμπ «έκλεψε» τις σημειώσεις του διερμηνέα του

Διεθνείς αναλυτές, ενθυμούμενοι τι έγινε στο παρελθόν, προσπαθούν να «μαντέψουν» το αποτέλεσμα της νέας συνάντησης, η οποία σύμφωνα με τους Financial Times μπορεί να είναι και «αντισυμβατική».

Με οδηγό το παρελθόν

Η πρώτη έγινε τον Ιούλιο του 2017, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Αμβούργο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πιεσμένος από την έρευνα για φερόμενη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές. Συνεπώς, υπήρχε αμοιβαία επιφυλακτικότητα μεταξύ του Τραμπ και των δικών του συμβούλων εξωτερικής πολιτικής.

Οι δύο πρόεδροι και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ  συναντήθηκαν παρουσία δύο διερμηνέων. Όταν τελείωσε η συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ «έκλεψε» τις σημειώσεις του διερμηνέα του και του ζήτησε να μην ενημερώσει κανέναν για το περιεχόμενο της συνάντησης. Το ίδιο βράδυ, στο δείπνο, ο Ντόναλντ Τραμπ πλησίασε τον Βλαντιμίρ Πούτιν για κατ’ ιδίαν συνάντηση. Εκεί βρέθηκε μόνο ο διερμηνέας του Ρώσου προέδρου, αλλά κανένας Αμερικανός αξιωματούχος.

REUTERS/Yulia Morozova

Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, συναντήθηκαν ξανά στο φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στο Βιετνάμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του Ρώσου ομολόγου του ότι η Μόσχα δεν είχε παρέμβει στις εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ «έχει ακλόνητη πίστη στο χάρισμά του και στην ικανότητά του να πείθει τους ομολόγους του»

Ένα χρόνο μετά, στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν στο Ελσίνκι, τον Ιούλιο, μαζί τους ήταν μόνο οι δύο διερμηνείς τους. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου αν πίστευε τις δικές του υπηρεσίες πληροφοριών για την παρέμβαση στις εκλογές ή τον Ρώσο πρόεδρο, είπε ότι εμπιστεύεται και τους δύο. Ωστόσο πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος Πούτιν λέει ότι δεν είναι η Ρωσία. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο θα ήταν».

Υπήρξε ακόμη μία συνάντηση, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Μπουένος Άιρες επίσης το 2018. Ούτε σε εκείνη πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί του διερμηνέα ή κάποιον που να κρατάει σημειώσεις.

Η σύνοδος στην Αλάσκα

Τώρα, καθώς οι δύο ηγέτες προετοιμάζονται για την πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μετά την επανεκλογή Τραμπ, πολλοί εκτιμούν ότι οι προηγούμενες συναντήσεις είναι καμπανάκι κινδύνου.

Υποστηρίζουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ως έμπειρος πράκτορας της KGB, θα «τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί» τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ολάντ: «Η τεχνική του Πούτιν είναι το ψέμα κατ’ επάγγελμα»

Σύμφωνα με τον Σάμιουελ Τσάραπ, ανώτερο πολιτικό επιστήμονα στην Rand Corporation, «δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε από την έλλειψη προόδου σε μια σύνοδο κορυφής που τερματίζει τον πόλεμο σε λιγότερο από μία εβδομάδα». Όπως σημειώνει, ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει ακλόνητη πίστη στο χάρισμά του και στην ικανότητά του να πείθει τους ομολόγους του σε αυτό που θεωρεί λογικό και σωστό».

Οι συμβουλές του Ολάντ

Οι Financial Times ζήτησαν από τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, να κάνει μια εκτίμηση για τις εξελίξεις στην Αλάσκα. Ο Φρανσουά Ολάντ, που το 2015, μαζί με την Άνγκελα Μέρκελ, ηγούνταν των διαπραγματεύσεων στο Μινσκ με τον Ρώσο πρόεδρο για την Ουκρανία, δεν έχει καλά νέα.

«Η τεχνική του Πούτιν είναι το ψέμα κατ’ επάγγελμα. Και ο Τραμπ θα ήταν καλό να δείξει ότι έχει λεπτομερή γνώση της κατάστασης επί του πεδίου».

Φρανσουά Ολάντ

Ο Φρανσουά Ολάντ εκτιμά ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιθανότατα θα κερδίσει χρόνο. «Δεν βιάζεται. Ξέρει ότι θα εξακολουθεί να είναι στην εξουσία σε ένα μήνα, δύο χρόνια, ίσως μέχρι το τέλος της ζωής του», είπε.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλν Τραμπ «βιάζεται επειδή έχει δεσμευτεί να επιλύσει όλες τις συγκρούσεις του κόσμου και θέλει γρήγορα αποτελέσματα».

Επίσης, υπάρχει ένα μοτίβο που ακολουθεί ο Ρώσος πρόεδρος, με μακροσκελείς τοποθετήσεις. «Ο Πούτιν θα ξεκινήσει τη συνάντηση επαναλαμβάνοντας ολόκληρη την ιστορία. Θα μπορούσε να διαρκέσει μια ώρα, περισσότερο, αν δεν τον διακόψουν. Η ρωσική μέθοδος διαπραγμάτευσης είναι ότι θα πρέπει να διαρκέσει πολύ, αλλά να μην συμβεί τίποτα σημαντικό».

«Ήταν ένα τόσο μεγάλο ψέμα που ήταν εντυπωσιακό»

Στο τέλος όμως, «πάντα προσφέρει μια ευκαιρία. Μια διαμεσολάβηση, μια άλλη συνάντηση, μια ομάδα εργασίας. Έτσι η άλλη πλευρά θα μπορεί να πει, δείτε, ο Πούτιν έχει αλλάξει λίγο».

Και όσον αφορά τη χρήση του ψεύδους, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας λέει ότι είναι ένα από τα κόλπα που χρησιμοποιεί. Στο Μινσκ, είπε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέμεινε ότι δεν είχε καμία επαφή με τους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, παρά τη χρηματοδότηση και την υποστήριξή τους στρατιωτικά. «Ήταν ένα τόσο μεγάλο ψέμα που ήταν εντυπωσιακό», σημείωσε.

Διαφορετικοί στόχοι

Ο Κίριλ Ρογκόφ, κοινωνιολόγος και επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Βιέννη, πιστεύει ότι στην Αλάσκα ο Βλαντιμίρ Πούτιν «θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ ότι [η ρωσική] θέση είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ενώ για τον Τραμπ είναι πολύ πιο σημαντικό να κάνει αυτή τη συμφωνία και να την διεκδικήσει ως νέα νίκη για τη διατήρηση της ειρήνης».

Εκτιμά ότι τελικά η συνάντηση «δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αλλά ο Τραμπ αποφεύγει να αναλάβει αποφασιστική δράση».

Ο κατά Μέρκελ «συναισθηματικός» Τραμπ

Γερμανός διπλωμάτης που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις του Μινσκ περιέγραψε τον Πούτιν ως «έναν από τους πιο επιδέξιους διαπραγματευτές». «Γνωρίζει όλα τα θέματα, τη νομική συλλογιστική στις λεπτομέρειες, αλλά πάντα χειραγωγεί τα γεγονότα. Πρέπει να γνωρίζετε τα γεγονότα σας τόσο καλά όσο και αυτός», είπε, προσθέτοντας: «Τα γεγονότα δεν είναι το δυνατό σημείο του Τραμπ».

Άνγκελα Μέρκελ

Στις αρχές του 2017, η Μέρκελ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να εξηγήσει πώς ο Πούτιν αρνήθηκε να εφαρμόσει τη συμφωνία του Μινσκ. Ο Τραμπ της είπα απλώς «ευχαριστώ» και έκλεισε το τηλέφωνο. Αργότερα, Αμερικανοί σύμβουλοι είπαν στην ομάδα της Μέρκελ ότι ο Τραμπ ήταν έξαλλος επειδή θεώρησε ότι του είχε κάνει διάλεξη. «Όχι μόνο δεν αγαπά τα γεγονότα, αλλά έχει και τις προκαταλήψεις του. Και ο Πούτιν το γνωρίζει αυτό», είπε ο διπλωμάτης.

Η ίδια η πρώην καγκελάριος στα απομνημονεύματά της, περιγράφει ότι εκείνη και ο Τραμπ «μιλούσαν σε δύο διαφορετικά επίπεδα: ο Τραμπ στο συναισθηματικό· εγώ στο πραγματικό».

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία»

Γάλλος σύμβουλος που μετείχε στην ομάδα του Φρανσουά Ολάντ στο Μινσκ εξήγησε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει μια «πολύ δομημένη, πολύ σχολαστική κακή πίστη». Αρνούνταν να δεχτεί οποιαδήποτε εξωτερική παρακολούθηση των ουκρανορωσικών συνόρων, «ισχυριζόμενος ότι δεν παραβιάζονταν». «Αλλά φυσικά αυτό συμβαίνει επειδή οι Ρώσοι τα διέσχιζαν όποτε ήθελαν», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ο Γάλλος σύμβουλος είπε: «Οι Ρώσοι δεν πρόκειται να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Πούτιν χρειάζεται απλώς να σταματήσει ο Τραμπ να υποστηρίζει την Ουκρανία. Αλλά αυτό είναι ούτως ή άλλως η φυσική τάση του Τραμπ».

Ανεξέλεγκτος πρόεδρος

Σε σύγκριση με την πρώτη του θητεία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει τώρα λιγότερους ελέγχους στην εξουσία του. Οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εκφοβίζονται και ο μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής έχει παραγκωνιστεί. «Δεν μπορεί να περιοριστεί», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τον Άντριου Βάις, αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Carnegie για τη Διεθνή Ειρήνη, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ λειτουργούν ανεξέλεγκτα.

Στην Αλάσκα, είπε θα «έχουμε τον Τραμπ χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα ή αντίβαρα, να κάθεται με τον Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση για μια δεκαετία περίπου, χωρίς να έχει κάποιον που να μπορεί να συγκριθεί μαζί του σε εξουσία», είπε ο Βάις.

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13.08.25

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
Νότια Κορέα: Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας με βαρύτατο κατηγορητήριο
Κόσμος 13.08.25

Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας με βαρύτατο κατηγορητήριο

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, η Νότια Κορέα παρακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία να προφυλακίζεται.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία
Κόσμος 13.08.25

Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία

Ο Τίγρης και ο Ευφράτης, οι πηγές ζωής που παρέχουν το 86% των επιφανειακών υδάτων του Ιράκ, οι ποταμοί που έχτισαν και γκρέμισαν αυτοκρατορίες, συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα – Ρωσία: Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους
Β. Κορέα - Ρωσία 13.08.25

Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους

Πούτιν και Κιμ «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στο μέλλον», στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών
«Γυναικοκτονίες» 13.08.25

Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών

Έξι πρώην υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για την πυρκαγιά σε ξενώνα στη Γουατεμάλα. Τα κορίτσια είχαν εξεγερθεί καταγγέλλοντας σεξουαλική εκμετάλλευση και κακομεταχείριση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εκτιμά ο Νετανιάχου
Εκτίμηση Νετανιάχου 13.08.25

«Το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 και πλέον κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%, καθώς δεν καταστράφηκαν από τους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισπανία: Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε – Επέζησαν πλήρωμα και επιβάτες [Βίντεο]
Βαλεαρίδες νήσοι 13.08.25

Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε

Το 29μετρο γιοτ Astondoa Da Vinci υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά στη Φορμεντέρα και βυθίστηκε. Το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από την Ισπανική Ακτοφυλακή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γουατεμάλα: Πολυετής κάθειρξη σε 6 πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών από πυρκαγιά
Γουατεμάλα 13.08.25

Πολυετής φυλάκιση σε πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών

Ποινές κάθειρξης που κυμαίνονται από 6 έως 25 χρόνια επιβλήθηκαν σε έξι πρώην αξιωματούχους στη Γουατεμάλα για τον φρικτό θάνατο από πυρκαγιά 41 κοριτσιών σε δομή υποδοχής ανηλίκων.

Σύνταξη
Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»
Βολικός ευφημισμός 13.08.25

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «θα επιτραπεί» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. «Αυτό γίνεται σε κάθε πόλεμο», είπε.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
