Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Η σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί τελικά τις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος), δηλαδή μισή ώρα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε ο Λαβρόφ κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, ενώ – όπως αναφέρουν οι Moscow Times – φορούσε ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη U.S.S.R. (Σοβιετική Ένωση – Ε.Σ.Σ.Δ.).

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε Ρώσος ΥΠΕΞ.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov was seen arriving for today’s Trump-Putin meeting in Alaska wearing a «U.S.S.R.» sweatshirt. pic.twitter.com/efdffzJmEF — The Moscow Times (@MoscowTimes) August 15, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.

Αλάσκα: Όλα ανοιχτά

Οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου μετά το κρίσιμο ραντεβού, όπως δήλωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ. «Όσον αφορά την ατζέντα της συνόδου κορυφής, είναι προφανές σε όλους ότι το κεντρικό θέμα θα είναι η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο, όπως θυμάστε, στις 6 Αυγούστου με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ακολούθως διευκρίνισε ότι «φυσικά θα συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και τα πιο επείγοντα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Από την πλευρά του ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.