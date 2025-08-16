Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει καμία δέσμευση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά από μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα που ξεκίνησε με εφέ και φανφάρες και κατέληξε να απογοητεύει τους πάντες. Το μόνο που εξασφάλισε είναι η κριτική ακόμα και από το Fox News, το κανάλι που «του έχει δώσει» τρεις υπουργούς. Κριτική ήλθε και από τους Finacial Times, η οποία ακολουθεί.

Η συνάντηση ήταν η πρώτη μεταξύ ενός προέδρου των ΗΠΑ και του Πούτιν από τότε που ο Ρώσος διέταξε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022, σηματοδοτώντας ένα εμφατικό τέλος στις πολυετείς προσπάθειες του Δυτικού κόσμου να τον απομονώσει.

Ο Τραμπ δήλωσε πριν από τη συνάντηση ότι θα ζητούσε από τον Ρώσο πρόεδρο κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Έφυγε από την Αλάσκα για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον χωρίς καμία δέσμευση από τον Πούτιν, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι δεν είχε εγκαταλείψει τις σκληρές απαιτήσεις του για την παράδοση της Ουκρανίας.

Το αδιάφορο τέλος ήρθε μετά την υποδοχή του Ρώσου προέδρου από τον Τραμπ με κόκκινο χαλί που έστρωσε ο αμερικανικός στρατός στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ στο Άνκορατζ της Αλάσκα. Στη συνέχεια, προσκάλεσε τον χαμογελαστό Πούτιν στο «The Beast», το θωρακισμένο όχημά του, για μια σύντομη διαδρομή μέχρι τον τόπο της συνάντησης.

Καμία λεπτομέρεια, κανένα κέρδος για τον Τραμπ, καμία ελπίδα για την Ουκρανία

Η συνάντησή τους διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, με κάθε πρόεδρο να πλαισιώνεται από δύο ανώτερους αξιωματούχους και έναν διερμηνέα. Παρά την εμφανή φιλικότητα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, οι πρόεδροι έκαναν μόνο δηλώσεις στους δημοσιογράφους σε μια 12λεπτη συνέντευξη Τύπου που δεν προσέφερε ουσιαστικές λεπτομέρειες και στην οποία αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Φάνηκε επίσης να διαφωνούν ως προς το αν είχαν καταλήξει σε κάποια συμφωνία.

Ο Πούτιν, ο οποίος μίλησε πρώτος στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι ελπίζει «οι σημερινές συμφωνίες να αποτελέσουν αφετηρία όχι μόνο για την επίλυση του ουκρανικού προβλήματος, αλλά και για την αποκατάσταση των επιχειρηματικών, ρεαλιστικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ παρουσίασε πως υπάρχουν δυσεπίλυτες διαφορές

Ωστόσο, ο Τραμπ υπονόησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφορές. «Πιστεύω ότι είχαμε μια πολύ παραγωγική συνάντηση. Συμφωνήσαμε σε πολλά, πολλά σημεία. Θα έλεγα στα περισσότερα. Υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία στα οποία δεν καταλήξαμε, αλλά έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο», είπε. «Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν καταλήξαμε, αλλά έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να το πετύχουμε».

Μια προγραμματισμένη δεύτερη συνάντηση στο Άνκορατζ μεταξύ των ομάδων των δύο ηγετών ακυρώθηκε. Καθώς οι πρόεδροι ολοκληρώναν τις δηλώσεις τους, τουλάχιστον επτά περιοχές της Ουκρανίας βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές, εν μέσω επιθέσεων, όπως ανέφεραν οι αρχές στο Κίεβο, από ρωσικά drones, πυραύλους και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Η σύνοδος κορυφής συγκλήθηκε βιαστικά σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, αφού ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την άρνηση του Πούτιν να εγκαταλείψει τις σκληρές απαιτήσεις του για την παράδοση της Ουκρανίας.

Πρέπει να επιλυθούν όλες οι βαθιές αιτίες της σύγκρουσης, είπε ο Πούτιν

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζουν «η συμφωνία που επιτύχαμε εδώ θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε τον στόχο της ειρήνης στην Ουκρανία», αλλά υπονόησε ότι η θέση του παραμένει αμετάβλητη. «Η Ρωσία επιθυμεί ειλικρινά να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να επιλυθούν όλες οι βαθιές αιτίες της σύγκρουσης», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε υποδείξει ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται για μια νέα συμφωνία ελέγχου των όπλων, εάν οι συνομιλίες εξελίσσονταν ομαλά, αλλά δεν το ανέφερε στην δήλωσή του μετά τις συνομιλίες. Ο Αλεξάντερ Νταρτσέφ, πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ότι δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα επόμενα βήματά του θα είναι να καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν τη συνάντησή του με τον Πούτιν. Σημείωσε ότι «τελικά εξαρτάται από αυτούς» να συμφωνήσουν σε οποιεσδήποτε προτάσεις υποβληθούν.

Κατά τη Ρωσία, οι «κόκκινες γραμμές» του Κρεμλίνου είναι η συμπεριφορά των Ουκρανών στις ρωσόφωνες περιοχές που πλέον έχει προσαρτήσει η Ρωσία και επιθυμεί την αναγνώρισή τους, η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η απαγόρευση ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ δεν επικοινώνησαν άμεσα με το Κίεβο

Ένας βοηθός του Ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ακόμη επικοινωνήσει με τον Ζελένσκι, ο οποίος βρισκόταν σε σύσκεψη με την ομάδα του στο Κίεβο. Ο βοηθός χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της συνάντησης «πολύ περίεργο».

Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση της ομάδας του Ουκρανού προέδρου ήταν ότι είχε σημειωθεί μικρή πρόοδος, με έναν άλλο βοηθό του προέδρου να χαρακτηρίζει τη συνάντηση ως «το απόλυτο τίποτα» (σ.σ. «nothingburger»).

Ο Πούτιν είπε ότι ελπίζει η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της να «αντιμετωπίσουν όλα αυτά με εποικοδομητικό πνεύμα και να μην αρχίσουν να δημιουργούν εμπόδια ή να προσπαθούν να σταματήσουν την πρόοδο που έχουμε επιτύχει εδώ με προκλήσεις και παρασκηνιακές ίντριγκες».

Πλέον όλοι ξέρουν πως να χειριστούν τον Τραμπ: Με κολακεία

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η εισβολή της Ρωσίας δεν θα είχε συμβεί ποτέ υπό την προεδρία του.

Ο Πούτιν προσπάθησε να ικανοποιήσει το εγώ του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, λέγοντας ότι συμφωνεί με αυτή την άποψη. Ο Τραμπ γύρισε προς τον Πούτιν και κούνησε το κεφάλι σε ένδειξη συμφωνίας.

Όταν ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει να συναντήσει ξανά τον Πούτιν σύντομα, ο Ρώσος ηγέτης απάντησε στα αγγλικά: «Την επόμενη φορά στη Μόσχα;» Ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα δεχτώ κάποιες κριτικές για αυτό, αλλά το βλέπω πιθανό να συμβεί».