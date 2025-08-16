newspaper
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
Ο Τραμπ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συμφωνία για την Ουκρανία – Δριμεία κριτική στο εσωτερικό
Κόσμος 16 Αυγούστου 2025 | 05:00

Ο Τραμπ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συμφωνία για την Ουκρανία – Δριμεία κριτική στο εσωτερικό

Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε χωρίς να διαφαίνεται καμία άμεση πρόοδος για την Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει καμία δέσμευση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά από μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα που ξεκίνησε με εφέ και φανφάρες και κατέληξε να απογοητεύει τους πάντες. Το μόνο που εξασφάλισε είναι η κριτική ακόμα και από το Fox News, το κανάλι που «του έχει δώσει» τρεις υπουργούς. Κριτική ήλθε και από τους Finacial Times, η οποία ακολουθεί.

Η συνάντηση ήταν η πρώτη μεταξύ ενός προέδρου των ΗΠΑ και του Πούτιν από τότε που ο Ρώσος διέταξε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022, σηματοδοτώντας ένα εμφατικό τέλος στις πολυετείς προσπάθειες του Δυτικού κόσμου να τον απομονώσει.

Ο Τραμπ δήλωσε πριν από τη συνάντηση ότι θα ζητούσε από τον Ρώσο πρόεδρο κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Έφυγε από την Αλάσκα για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον χωρίς καμία δέσμευση από τον Πούτιν, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι δεν είχε εγκαταλείψει τις σκληρές απαιτήσεις του για την παράδοση της Ουκρανίας.

Το αδιάφορο τέλος ήρθε μετά την υποδοχή του Ρώσου προέδρου από τον Τραμπ με κόκκινο χαλί που έστρωσε ο αμερικανικός στρατός στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ στο Άνκορατζ της Αλάσκα. Στη συνέχεια, προσκάλεσε τον χαμογελαστό Πούτιν στο «The Beast», το θωρακισμένο όχημά του, για μια σύντομη διαδρομή μέχρι τον τόπο της συνάντησης.

Καμία λεπτομέρεια, κανένα κέρδος για τον Τραμπ, καμία ελπίδα για την Ουκρανία

Η συνάντησή τους διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, με κάθε πρόεδρο να πλαισιώνεται από δύο ανώτερους αξιωματούχους και έναν διερμηνέα. Παρά την εμφανή φιλικότητα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, οι πρόεδροι έκαναν μόνο δηλώσεις στους δημοσιογράφους σε μια 12λεπτη συνέντευξη Τύπου που δεν προσέφερε ουσιαστικές λεπτομέρειες και στην οποία αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Φάνηκε επίσης να διαφωνούν ως προς το αν είχαν καταλήξει σε κάποια συμφωνία.

Ο Πούτιν, ο οποίος μίλησε πρώτος στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι ελπίζει «οι σημερινές συμφωνίες να αποτελέσουν αφετηρία όχι μόνο για την επίλυση του ουκρανικού προβλήματος, αλλά και για την αποκατάσταση των επιχειρηματικών, ρεαλιστικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ».

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας δεν συμμετείχαν στη διευρυμένη συνάντηση (6 on 6) και παρέμειναν με τα κεφάλια κατεβασμένα.

Ο Τραμπ παρουσίασε πως υπάρχουν δυσεπίλυτες διαφορές

Ωστόσο, ο Τραμπ υπονόησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφορές. «Πιστεύω ότι είχαμε μια πολύ παραγωγική συνάντηση. Συμφωνήσαμε σε πολλά, πολλά σημεία. Θα έλεγα στα περισσότερα. Υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία στα οποία δεν καταλήξαμε, αλλά έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο», είπε. «Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Δεν καταλήξαμε, αλλά έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να το πετύχουμε».

Μια προγραμματισμένη δεύτερη συνάντηση στο Άνκορατζ μεταξύ των ομάδων των δύο ηγετών ακυρώθηκε. Καθώς οι πρόεδροι ολοκληρώναν τις δηλώσεις τους, τουλάχιστον επτά περιοχές της Ουκρανίας βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές, εν μέσω επιθέσεων, όπως ανέφεραν οι αρχές στο Κίεβο, από ρωσικά drones, πυραύλους και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Η σύνοδος κορυφής συγκλήθηκε βιαστικά σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, αφού ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την άρνηση του Πούτιν να εγκαταλείψει τις σκληρές απαιτήσεις του για την παράδοση της Ουκρανίας.

Δεν χρειάζεται γνώση της γλώσσας του σώματος για να αντιληφθεί κανείς πως δεν πήγαν τα πράγματα καλά για τις ΗΠΑ.

Πρέπει να επιλυθούν όλες οι βαθιές αιτίες της σύγκρουσης, είπε ο Πούτιν

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζουν «η συμφωνία που επιτύχαμε εδώ θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε τον στόχο της ειρήνης στην Ουκρανία», αλλά υπονόησε ότι η θέση του παραμένει αμετάβλητη. «Η Ρωσία επιθυμεί ειλικρινά να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να επιλυθούν όλες οι βαθιές αιτίες της σύγκρουσης», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε υποδείξει ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται για μια νέα συμφωνία ελέγχου των όπλων, εάν οι συνομιλίες εξελίσσονταν ομαλά, αλλά δεν το ανέφερε στην δήλωσή του μετά τις συνομιλίες. Ο Αλεξάντερ Νταρτσέφ, πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ότι δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα επόμενα βήματά του θα είναι να καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν τη συνάντησή του με τον Πούτιν. Σημείωσε ότι «τελικά εξαρτάται από αυτούς» να συμφωνήσουν σε οποιεσδήποτε προτάσεις υποβληθούν.

Κατά τη Ρωσία, οι «κόκκινες γραμμές» του Κρεμλίνου είναι η συμπεριφορά των Ουκρανών στις ρωσόφωνες περιοχές που πλέον έχει προσαρτήσει η Ρωσία και επιθυμεί την αναγνώρισή τους, η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η απαγόρευση ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Οι ΥΠΕΞ Λαβρόφ και Ρούμπιο. Το πολιτικό προσωπικό των ΗΠΑ δεν είναι πολύ έμπειρο στο να διαχειριστεί καταστάσεις αν δεν είναι σε θέση ισχύος.

Οι ΗΠΑ δεν επικοινώνησαν άμεσα με το Κίεβο

Ένας βοηθός του Ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ακόμη επικοινωνήσει με τον Ζελένσκι, ο οποίος βρισκόταν σε σύσκεψη με την ομάδα του στο Κίεβο. Ο βοηθός χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της συνάντησης «πολύ περίεργο».

Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση της ομάδας του Ουκρανού προέδρου ήταν ότι είχε σημειωθεί μικρή πρόοδος, με έναν άλλο βοηθό του προέδρου να χαρακτηρίζει τη συνάντηση ως «το απόλυτο τίποτα» (σ.σ. «nothingburger»).

Ο Πούτιν είπε ότι ελπίζει η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της να «αντιμετωπίσουν όλα αυτά με εποικοδομητικό πνεύμα και να μην αρχίσουν να δημιουργούν εμπόδια ή να προσπαθούν να σταματήσουν την πρόοδο που έχουμε επιτύχει εδώ με προκλήσεις και παρασκηνιακές ίντριγκες».

Ο πρόεδρος της Ρωσία βγάζει το ακουστικό του με ένα σπάνιο, πλατύ χαμόγελο για το τέλος της συνέντευξης Τύπου.

Πλέον όλοι ξέρουν πως να χειριστούν τον Τραμπ: Με κολακεία

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η εισβολή της Ρωσίας δεν θα είχε συμβεί ποτέ υπό την προεδρία του.

Ο Πούτιν προσπάθησε να ικανοποιήσει το εγώ του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, λέγοντας ότι συμφωνεί με αυτή την άποψη. Ο Τραμπ γύρισε προς τον Πούτιν και κούνησε το κεφάλι σε ένδειξη συμφωνίας.

Όταν ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει να συναντήσει ξανά τον Πούτιν σύντομα, ο Ρώσος ηγέτης απάντησε στα αγγλικά: «Την επόμενη φορά στη Μόσχα;» Ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα δεχτώ κάποιες κριτικές για αυτό, αλλά το βλέπω πιθανό να συμβεί».

Σύνοδος της Αλάσκας: Πρόοδος για το ουκρανικό αλλά χωρίς συμφωνία

Σύνοδος της Αλάσκας: Πρόοδος για το ουκρανικό αλλά χωρίς συμφωνία

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
Σχέδιο εκτοπισμού 15.08.25

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας

Το Νότιο Σουδάν είναι χώρα που αντιμετωπίζει πολυετή πολιτική κρίση και ένοπλη βία. Οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει το σχέδιο του Ισραήλ, όπως και κάθε σχέδιο για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
Κόσμος 15.08.25

Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση

Η Πορτογαλία έχει ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair

Σύνταξη
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Πλήρης εγρήγορση 15.08.25

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους
Μάθημα διακυβέρνησης; 15.08.25

Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους

Ο Πούτιν είναι μια μυστηριώδης εξαίρεση στη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου. Όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρά αντίποινα, ο Ρώσος ομόλογός του απολαμβάνει ασυλία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Οργανωμένο έγκλημα 15.08.25

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Σύνταξη
Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή
Επιχειρήσεις διάσωσης 15.08.25

Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή

Τουλάχιστον 280 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλές δεκάδες αγνοούνται από τις πλημμύρες που πλήττουν το Κασμίρ. Η πρόγνωση είναι ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Μανχάταν [βίντεο]
Νέα Υόρκη 15.08.25

Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Μανχάταν

Σοκαριστικά πλάνα από το Μανχάταν δείχνουν κατοίκους και περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης και αστυνομικές δυνάμεις σπεύσουν στο σημείο.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ

Η Λίβερπουλ… τα χρειάστηκε, το 2-0 έγινε 2-2 από τη σκληροτράχηλη Μπόρνμουθ, αλλά ο Κιέζα έδωσε τη λύση στο 88′, ο Σαλάχ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα (4-2) και έτσι η πρωταθλήτρια ξεκίνησε με το «δεξί» τη φετινή Premier League

Σύνταξη
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β’ ΠΠ [βίντεο]
Viral 15.08.25

Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β' ΠΠ

Στην Αττάλεια και συγκεκριμένη στην περιοχή Κας στην Τουρκία, μια ελεύθερη δύτρια - «γοργόνα» κράτησε την αναπνοή της για 6 ολόκληρα λεπτά χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα μαγευτικό βίντεο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι θα προκαλέσει στις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας στην Λέσβο

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

