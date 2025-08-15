Live: Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Δείτε όλες τις εξελίξεις
Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική - Οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς την παρουσία του Κιέβου
- Τεχνικό πρόβλημα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Αναχώρησε με καθυστέρηση
- Εκπτώσεις: Μειωμένη η αγοραστική κίνηση – Πτώση 10% υπολογίζουν οι έμποροι
- Τραγωδία: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στην ορεινή Ναυπακτία
- Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται για πρώτη φορά τις ΗΠΑ μετά το 2007 και τη συνάντησή του με τον Τζορτζ Μπους σε μία διαφορετική φάση στη σχέση των δύο χωρών.
Στο «μενού» της συνάντησης του με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι η Ουκρανία και το ενδεχόμενο επίλυσης της σύγκρουσης, αλλά χωρίς την παρουσία του Κιέβου.
Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ακόμα και το ενδεχόμενο οικονομικών συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.
Δείτε live
Δείτε τις εξελίξεις στο in
- Ισπανία: Μάχη με τις φλόγες σε 14 μέτωπα – Στους επτά οι νεκροί
- Οι προβλέψεις των «θρύλων» του αγγλικού πρωταθλήματος για τη φετινή Premier League
- Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
- Ηλεία: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για κλοπή κοσμημάτων αξίας 150.000 ευρώ
- Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
- Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις