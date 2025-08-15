newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
live
Live: Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Δείτε όλες τις εξελίξεις
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 15:13

Live: Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Δείτε όλες τις εξελίξεις

Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική - Οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς την παρουσία του Κιέβου

Σύνταξη
Upd:15.08.2025, 16:04
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται για πρώτη φορά τις ΗΠΑ μετά το 2007 και τη συνάντησή του με τον Τζορτζ Μπους σε μία διαφορετική φάση στη σχέση των δύο χωρών.

Στο «μενού» της συνάντησης του με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι η Ουκρανία και το ενδεχόμενο επίλυσης της σύγκρουσης, αλλά χωρίς την παρουσία του Κιέβου.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ακόμα και το ενδεχόμενο οικονομικών συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Δείτε live

YouTube thumbnail

Δείτε τις εξελίξεις στο in

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αλάσκα: Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ – Πούτιν
Κρίσιμες συνομιλίες 15.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλάσκα υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν

«Πρώτιστος στόχος είναι να δείξουμε αλληλεγγύη στους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ουκρανία» λένε οι διαδηλωτές που ανησυχούν για τον θαυμασμό που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν δικτάτορα

Σύνταξη
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού μετά τις δηλώσεις Σμότριχ – Το Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί
Χωρίς προσχήματα 15.08.25

Το Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για την «εξαφάνιση» της Δυτικής Όχθης - Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού

Η προαναγγελία για τεμαχισμό της Δυτικής Όχθης από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριχ έδωσε νέα ώθηση για εγκλήματα από τους εποίκους και τον στρατό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη και η συνάντηση στην Αλάσκα
Wall Street Journal 15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την «ειρήνη» των Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα
Αναλυτικά 15.08.25

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Σε συντριπτικό ποσοστό οι Γερμανοί δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Νέα πρόκληση 15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πολωνία: Σε σεξ κλαμπ και γιοτ πήγαν ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
Οσμή σκανδάλου 15.08.25

Το «μίνι ΟΠΕΚΕΠΕ» της Πολωνίας: Εκατομμύρια φαγώθηκαν σε πολυτελη αυτοκίνητα, γιοτ και σεξ κλαμπ

Πολιτικό-οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Πολωνία, μετά τις αποκαλύψεις ότι ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε κυβερνητικά στελέχη, για αγορές ειδών πολυτελείας και επενδύσεις αμφιβόλου νομιμότητας.

Σύνταξη
Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Παράδοξο 15.08.25

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Επενδυτικές κινήσεις 15.08.25

Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την απομάκρυνση του CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον για «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα

Σύνταξη
Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά
Ένα μικρό «θαύμα» 15.08.25

Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά

Ένας ξενώνας για καρκινοπαθείς και τους συνοδούς τους ανοίγει δίπλα από τον Άγιο Σάββα, στα Προσφυγικά, για να εξυπηρετήσει τα άτομα από την επαρχία που αγωνίζονται να ζήσουν υπό αντίξοες συνθήκες. Το in βρέθηκε εκεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλάσκα: Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ – Πούτιν
Κρίσιμες συνομιλίες 15.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλάσκα υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν

«Πρώτιστος στόχος είναι να δείξουμε αλληλεγγύη στους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ουκρανία» λένε οι διαδηλωτές που ανησυχούν για τον θαυμασμό που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν δικτάτορα

Σύνταξη
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού μετά τις δηλώσεις Σμότριχ – Το Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί
Χωρίς προσχήματα 15.08.25

Το Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για την «εξαφάνιση» της Δυτικής Όχθης - Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού

Η προαναγγελία για τεμαχισμό της Δυτικής Όχθης από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριχ έδωσε νέα ώθηση για εγκλήματα από τους εποίκους και τον στρατό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;
Απογοήτευση 15.08.25

Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «ακραίες» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν - ακολουθούν spoiler.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν
Super League 15.08.25

Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν

Ο αλαζόνας Αρντά Τουράν αγνόησε την πιθανότητα των πέναλτι και το ποδόσφαιρο τον τιμώρησε, επιβραβεύοντας τη μεθοδικότητα του Ρουί Βιτόρια και την ικανότητα του Ντραγκόβσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη και η συνάντηση στην Αλάσκα
Wall Street Journal 15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την «ειρήνη» των Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
Μπάσκετ 15.08.25

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς

Η ΑΕΚ προχώρησε σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, Αντόνις Αρμς.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Στο Ρέθυμνο 15.08.25

Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων - Ισχυριζόταν ότι περιπολεί για εμπρηστές

Ο άνδρας από το Ρέθυμνο της Κρήτης ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδες για εμπρηστές - Κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Σύνταξη
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Online war 15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο