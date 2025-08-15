Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται για πρώτη φορά τις ΗΠΑ μετά το 2007 και τη συνάντησή του με τον Τζορτζ Μπους σε μία διαφορετική φάση στη σχέση των δύο χωρών.

Στο «μενού» της συνάντησης του με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι η Ουκρανία και το ενδεχόμενο επίλυσης της σύγκρουσης, αλλά χωρίς την παρουσία του Κιέβου.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ακόμα και το ενδεχόμενο οικονομικών συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Δείτε live

Δείτε τις εξελίξεις στο in