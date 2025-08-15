Βλαντιμίρ Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Πώς αντέδρασε
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους και αν «θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός;». Η απάντησή του
- Εντός των ημερών οι νέοι δασμοί για χάλυβα και chip από τον πρόεδρο Τραμπ
- Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα
- Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανήγυρι
- Ο Μάγος του Οζ: Η οικονομική κληρονομιά του και το ισχυρό αποτύπωμα
Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν σταμάτησαν για να φωτογραφηθούν, στη στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να πάρουν μερικές απαντήσεις.
Ρώτησαν τον Ρώσο πρόεδρο «Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;» και «Πρόεδρε Πούτιν, θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;».
Αντί άλλης απάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε το αυτί του, σαφής ένδειξη ότι «δεν ακούει» και σήκωσε τους ώμους.
Reporter: President Putin, will you stop killing civilians?
Putin: (He could not hear) pic.twitter.com/iavRPo4OyK
— Clash Report (@clashreport) August 15, 2025
Στη συνέχεια, Πούτιν και Τραμπ απομακρύνθηκαν.
• Όλες οι εξελίξεις στην Αλάσκα, στο live-blogging του in.
- Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
- Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
- Ρόδος: Σοβαρό ατύχημα σε λούνα παρκ – Συγκλονιστικό βίντεο
- Η λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με τη Ριέκα
- Βλαντιμίρ Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Πώς αντέδρασε
- Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις