Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν σταμάτησαν για να φωτογραφηθούν, στη στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να πάρουν μερικές απαντήσεις.

Ρώτησαν τον Ρώσο πρόεδρο «Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;» και «Πρόεδρε Πούτιν, θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;».

Αντί άλλης απάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε το αυτί του, σαφής ένδειξη ότι «δεν ακούει» και σήκωσε τους ώμους.

Reporter: President Putin, will you stop killing civilians? Putin: (He could not hear) pic.twitter.com/iavRPo4OyK — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Στη συνέχεια, Πούτιν και Τραμπ απομακρύνθηκαν.

• Όλες οι εξελίξεις στην Αλάσκα, στο live-blogging του in.