Οι κινήσεις των ηγετών πριν από τις συνομιλίες στη σύνοδο της Αλάσκας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κατευθύνεται προς την κρίσιμη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, δήλωσε ότι η απόφαση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις ανήκει αποκλειστικά στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι «ελπίζει στην Αμερική» για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης, ενώ η Μόσχα προετοιμάζεται για τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο να προτείνει νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αναμένει ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν έως και έξι-επτά ώρες. Η προηγούμενη σύνοδος κορυφής στο Ελσίνκι διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Οι δηλώσεις Τραμπ και η στάση της Ουάσινγκτον

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε το πλαίσιο των συζητήσεων. Όταν ρωτήθηκε αν οι εδαφικές ανταλλαγές βρίσκονται στο τραπέζι, απάντησε: «Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση. Πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση, όμως δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία. Είμαι εδώ για να τους φέρω σε ένα τραπέζι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία μέσω ένταξης στο ΝΑΤΟ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν». Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για εγγυήσεις ασφαλείας σε συνεργασία με την Ευρώπη. Σχολιάζοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας, εκτίμησε ότι ο Πούτιν «προσπαθεί να διαμορφώσει το σκηνικό» για να πετύχει καλύτερη συμφωνία, μια τακτική που, σύμφωνα με τον Τραμπ, «στην πραγματικότητα τον βλάπτει».

Σε εμφάνισή του στο «The Brian Kilmeade Show» του Fox Radio, ο Τραμπ δήλωσε πεπεισμένος ότι ο Πούτιν σκοπεύει «να κάνει συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου. Πριν την αναχώρησή του, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επιπλέον ότι δεν προτίθεται να συζητήσει οικονομικές συμφωνίες με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν δεν υπάρξει «πρόοδος» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Εάν σημειώσουμε πρόοδο, θα το συζητούσα, διότι είναι ένα από τα πράγματα που θα επιθυμούσαν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, καθ’ οδόν προς την Αλάσκα για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

«Παρατήρησα ότι φέρνει μαζί του πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι θετικό. Μου αρέσει αυτό, επειδή θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουν μέχρι να διευθετήσουμε τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση Ζελένσκι και οι προσδοκίες του Κιέβου

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν προσκλήθηκε στις συνομιλίες, εξέφρασε την ελπίδα του για ουσιαστικά αποτελέσματα. «Το βασικό είναι αυτή η συνάντηση να ανοίξει έναν πραγματικό δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των ηγετών σε τριμερές σχήμα: Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και η ρωσική πλευρά», δήλωσε. «Είναι καιρός να τελειώσει ο πόλεμος και τα απαραίτητα βήματα πρέπει να γίνουν από τη Ρωσία. Ελπίζουμε στην Αμερική», κατέληξε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει» με σκοπό να αποσπάσει εδάφη, ενώ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο συμφώνησαν να συναντηθούν μετά τη σύνοδο της Αλάσκας.

Η προετοιμασία της Μόσχας

Η ρωσική πλευρά προετοιμάζεται για τη συνάντηση, με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να φτάνει στην πόλη Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής, πριν μεταβεί στην Αλάσκα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, την οποία ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε «πλήρη» περιοδεία εργασίας, ο Πούτιν επισκέφθηκε εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυελαίου και επιθεώρησε αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατέθεσε επίσης λουλούδια σε μνημείο για την αεροπορική διαδρομή Αλάσκας-Σιβηρίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα σύμβολο της σοβιετικο-αμερικανικής πολεμικής συνεργασίας.

Η ρωσική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον προεδρικό σύμβουλο Γιούρι Ουσάκοφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ και τον ειδικό οικονομικό απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ. Τρία ρωσικά κυβερνητικά αεροσκάφη έχουν ήδη προσγειωθεί στην Αλάσκα, συμπεριλαμβανομένου ενός Il-96 με αριθμό ουράς RA-96023, το οποίο είχε συνδεθεί το 2018 με την ανακάλυψη σχεδόν 400 κιλών κοκαΐνης στην πρεσβεία της Ρωσίας στο Μπουένος Άιρες.

Ενδεικτική της ατμόσφαιρας ήταν η εμφάνιση του Λαβρόφ κατά την άφιξή του, φορώντας φούτερ με τα γράμματα «CCCP», τη ρωσική συντομογραφία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.