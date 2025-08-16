Κοιτάζοντας το πρόγραμμα της συνάντησης και συγκεκριμένα το πρωτόκολλο στην πρώτη από τις επτά σελίδες της συνάντησης, είδαμε το δώρο που προτίθεται να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλάντιμιρ Πούτιν, κατά την εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων την οποία τηρεί απαρέγκλιτα το διπλωματικό πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με την περιγραφή του προγράμματος (το οποίο μέχρι στιγμής έχει διασταυρωθεί χωρίς εκπλήξεις), ο αμερικανός πρόεδρος προτίθεται να δωρίσει στον Ντόναλντ Τραμπ έναν φαλακρό αετό.

Φυσικά όχι τον αληθινό αλλά σε μορφή αγαλματιδίου γραφείου ώστε ο πρόεδρος της Ρωσίας να μπορεί να το διακοσμήσει κάπου στο Κρεμλίνο.

<br />

Ποιο θα είναι το δώρο του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ

Με την σειρά του ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε θα φέρει ένα δώρο για τον Τραμπ από το εργοστάσιο ιχθυελαίου το οποίο επισκέφθηκε στο Μαγκαντάν, στην ρωσική Άπω Ανατολή.

Όχι, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δεν θα δωρίσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ… μουρουνέλαιο, καθώς το εργοστάσιο επεξεργάζεται και παράγει εκτός από ιχθυέλαια και κάποιες ιδιαίτερα σπάνιες ποικιλίες χαβιάρι και άλλων εκλεκτών εδεσμάτων.