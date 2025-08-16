Συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα: Αυτά είναι τα δώρα που θα ανταλλάξουν οι δύο ηγέτες
Πριν λίγο διέρρευσε το διπλωματικό δώρο του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, γνωρίζοντας ήδη από που «έκανε τα ψώνια του» ο ρώσος πρόεδρος
Κοιτάζοντας το πρόγραμμα της συνάντησης και συγκεκριμένα το πρωτόκολλο στην πρώτη από τις επτά σελίδες της συνάντησης, είδαμε το δώρο που προτίθεται να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλάντιμιρ Πούτιν, κατά την εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων την οποία τηρεί απαρέγκλιτα το διπλωματικό πρωτόκολλο.
Σύμφωνα με την περιγραφή του προγράμματος (το οποίο μέχρι στιγμής έχει διασταυρωθεί χωρίς εκπλήξεις), ο αμερικανός πρόεδρος προτίθεται να δωρίσει στον Ντόναλντ Τραμπ έναν φαλακρό αετό.
Φυσικά όχι τον αληθινό αλλά σε μορφή αγαλματιδίου γραφείου ώστε ο πρόεδρος της Ρωσίας να μπορεί να το διακοσμήσει κάπου στο Κρεμλίνο.
Ποιο θα είναι το δώρο του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ
Με την σειρά του ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε θα φέρει ένα δώρο για τον Τραμπ από το εργοστάσιο ιχθυελαίου το οποίο επισκέφθηκε στο Μαγκαντάν, στην ρωσική Άπω Ανατολή.
Όχι, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δεν θα δωρίσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ… μουρουνέλαιο, καθώς το εργοστάσιο επεξεργάζεται και παράγει εκτός από ιχθυέλαια και κάποιες ιδιαίτερα σπάνιες ποικιλίες χαβιάρι και άλλων εκλεκτών εδεσμάτων.
- Λιπ-Μπου Ταν: Η ιστορία του CEO της Intel που τον έκανε δισεκατομμυριούχο
- Fed: Τερματίζει το πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας για κρυπτονομίσματα από τράπεζες
- Συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα: Αυτά είναι τα δώρα που θα ανταλλάξουν οι δύο ηγέτες
- Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες
- Ηλεία: «Έχει ρημάξει πολλά σπίτια» – Τι λέει η γυναίκα για τον διαρρήκτη που της άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας
- Σάμος: Σοκάρει η κατάθεση ανήλικου για τον γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις