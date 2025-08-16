newspaper
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Εποικοδομητικός» διάλογος, χωρίς επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στην Ουκρανία
Κόσμος 16 Αυγούστου 2025 | 03:23

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Εποικοδομητικός» διάλογος, χωρίς επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στην Ουκρανία

«Υπάρχει ακόμη δρόμος για τη συμφωνία», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσκαλεί τον Αμερικανό ομόλογό του στη Ρωσία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισαν «εποικοδομητική» τη συνάντηση που είχαν στην Αλάσκα, παρότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία.

Ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες συνομιλιών στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας, οι δυο ηγέτες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως ήταν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» κατά την οποία σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος». «Υπάρχει ακόμη δρόμος» μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, είπε ο Τραμπ, διευκρινίζοντας πως «συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία» και υπάρχουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. «Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία σήμερα», αλλά έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε, δήλωσε.

Προανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και άλλους ηγέτες, για την έκβαση των συνομιλιών και αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «θα σας ξαναδώ σύντομα». «Την επόμενη φορά στη Μόσχα», είπε στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε, από την πλευρά του, πως η συνάντηση έγινε σε «εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», χαρακτηρίζοντας «διεξοδικές» τις διαπραγματεύσεις. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Μόσχας πως η εξάλειψη των αιτίων αυτής της σύγκρουσης είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια μακροχρόνια επίλυση της κρίσης.

Εξέφρασε την ελπίδα πως η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι δεν θα υπονομευθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα.

Νωρίτερα, οι δυο ηγέτες χαμογέλασαν και αντάλλαξαν χειραψία καθώς συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο του Joint Base Elmendorf-Richardson:

Ο Τραμπ αφίχθη πρώτος στο αεροδρόμιο με το Air Force One:

Λίγο αργότερα, ήταν η σειρά του Πούτιν για προσγείωση:

Μετά από την αποβίβασή τους και τις φωτογραφίες για τον Τύπο, Τραμπ και Πούτιν μπήκαν στην ίδια θωρακισμένη λιμουζίνα με προορισμό το σημείο της συνάντησης:

Η συνάντηση στην αεροπορική βάση της Αλάσκας ξεκίνησε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί τοπική ώρα και ολοκληρώθηκε σχεδόν ώρες αργότερα.

Κάθε ηγέτης συνοδευόταν από δυο συμβούλους: τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, από την αμερικανική πλευρά, και τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μαζί με τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, στο πλευρό του Πούτιν.

Η δήλωση Τραμπ μετά το τέλος της συνάντησης

«Συμφωνήσαμε σε κάποια πολλά σημεία σε κάποια άλλα δεν συμφωνήσαμε, αλλά σίγουρα υπάρχει πρόοδος. Θα καλέσω του Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τον ενημερώσω για τη σημερινή συνάντηση και τι συμφωνήσαμε με τον Ρώσο πρόεδρο και τους υπουργούς. Θέλουμε να αναπτυχθεί και η οικονομική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Σήμερα ήταν πολύ σημαντική η συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν όπως και η συζήτηση που είχαμε.

Στο παρελθόν είχαμε κάποιες δύσκολες συναντήσεις. Σήμερα τις ξεπεράσαμε ο πρόεδρος Πούτιν έχει καλή αντίληψη. Εγώ θα κάνω κάποια τηλεφωνήματα για να ενημερώσω τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για όσα συζητήσαμε και όσα συμφωνήσαμε. Επαναλαμβάνω ότι συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά σημεία, σε κάποια λίγα δεν συμφωνήσαμε αλλά έχουμε καλές προοπτικές για να συμφωνήσουμε στο μέλλον. Η ουσία είναι ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε ένα τέλος στην απώλεια ανθρώπινων ζωών», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, κι ακολούθως απευθυνόμενος στον ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, του είπε:

«Σε ευχαριστώ πρόεδρε, ελπίζω να βρεθούμε ξανά σύντομα», για να λάβει την απάντηση, από τον Ρώσο πρόεδρο. «Την επόμενη φορά να βρεθούμε στη Μόσχα», του απάντησε χαμογελώντας ο Πούτιν. «Ίσως αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, θα το δούμε…», ανταπάντησε ο Τραμπ.

Η τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν

«Οι συνομιλίες μας διεξήχθησαν σε θετικό και αμοιβαίο επίπεδο μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλάσκα. Ήταν απολύτως λογικό να συναντηθούμε εδώ, αφού οι χώρες μας είναι γείτονες. Όταν συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Τραμπ του είπα: «Καλησπέρα αγαπητέ γείτονα, χαίρομαι μια να σε βλέπω υγιή και δυνατό. Μας χωρίζει ο Βερίγγειος πορθμός. Η Αλάσκα έχει να κάνει άλλωστε με την κοινή ιστορία Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην Αλάσκα είναι πολύ ζωντανή η ρωσική ιστορία. Υπάρχουν εκκλησίες με ρωσικά ονόματα. Εδώ δημιουργήθηκε η συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και γιορτάσαμε μαζί την κοινή νίκη. Υπάρχει και ένα νεκροταφείο Ρώσων πιλότων εδώ. Θέλουμε ευχαριστήσουμε την Αμερικανική κυβέρνηση που φροντίζει το νεκροταφείο. Οι δυο χώρες διευκόλυναν η μια την άλλη στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο», δήλωσε αρχικά ο Ρώσος πρόεδρος και στη συνέχεια πέρασε στο βασικό θέμα των συζητήσεων το ουκρανικό ζήτημα.

«Είναι γνωστό ότι τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουν προηγηθεί ανάλογες σύνοδοι μεταξύ των δυο χωρών. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας ήταν στο χειρότερο σημείο μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Αυτή η συνάντηση είχε καθυστερήσει παρά πολύ. Τελικά έγινε. Εγώ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουμε πολύ καλές επαφές, τα τελευταία χρόνια, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ στο τηλέφωνο. Έχουμε δει και διαπιστώσει ότι τόσο η κυβέρνηση Τραμπ όσο και ο ίδιος να προσπαθεί να διευκολύνει τόσο τις μεταξύ των δύο χωρών μας σχέσεις όσο και την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος.

Θέλω να πω εδώ πως η ουκρανική απειλή είναι δεδομένη για τη Ρωσία. Θεωρούμε βέβαια ότι το ουκρανικό έθνος, είναι ένα αδελφό έθνος, αφού έχουμε τις ίδιες ρίζες. Η χώρα μας έχει συμφέροντα να δώσει ένα τέλος στην πολεμική διαμάχη. Για να φθάσουμε σε μακροχρόνια λύση όμως, θα πρέπει εξαλείψουμε τις αιτίες αυτής της σύγκρουσης και παράλληλα να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ουκρανίας, όπως είπα και ο πρόεδρος Τραμπ», ανέφερε ο Πούτιν για να συνεχίσει τονίζοντας τα ακόλουθα:

«Ελπίζω ότι η συμφωνία που καταλήξαμε θα βοηθήσει να φθάσουμε σε μια ειρηνική λύση και οι Ευρωπαϊκές χώρες να μην την υπονομευόσουν. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στο μέλλον. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, στην τεχνολογία, στο διάστημα, στην υψηλή τεχνολογία. Είναι σημαντικό και για τις δυο χώρες μας να γυρίσουν σελίδα. Ελπίζω να πετύχουμε κάτι ανάλογο και στην πολιτική σφαίρα ώστε να περάσουμε από το χθες στο αύριο.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για τη συζήτηση που κάναμε, έχει ξεκάθαρη ιδέα για το τι πρέπει να γίνει. Οι σημερινές συζητήσεις θα βοηθήσουν στην επίλυση του ουκρανικού ζητήματος και θα υπάρξει νέα συνεργασία των δυο χωρών.

Είχα προειδοποιήσει τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι η πολιτική που ακολουθούσε προς την Ουκρανία, μας οδηγούσε στον πόλεμο. Σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι αν ήταν εκείνος πρόεδρος δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτό το πιστεύω. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα, λίγο καιρό αργότερα θα φθάσουμε στη λύση του Ουκρανικού ζητήματος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τον Πούτιν για «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένων πιθανών νέων αυστηρών κυρώσεων που θα ενίσχυαν την οικονομική πίεση στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι στηρίζεται στη δύναμη της Αμερικής για να τερματιστεί ο πόλεμος. «Υπολογίζουμε σε μια ισχυρή αμερικανική θέση», είπε στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Κίεβο. «Από αυτό θα εξαρτηθούν όλα».

Σύνοδος της Αλάσκας: Πρόοδος για το ουκρανικό αλλά χωρίς συμφωνία

Σύνοδος της Αλάσκας: Πρόοδος για το ουκρανικό αλλά χωρίς συμφωνία

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
