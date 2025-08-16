Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια της αξιολόγησης των πληροφοριών που τους έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και αφού άκουσαν τις απόψεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα»

Όπως σημείωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με ανάρτησή του στο X, «ολοκληρώθηκε η συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών για την αξιολόγηση των πληροφοριών που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ και των αποτελεσμάτων της συνόδου στην Αλάσκα».

«Μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προετοιμάσαμε ένα κοινό ανακοινωθέν», συμπλήρωσε.

Το κοινό ανακοινωθέν: «Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία»

«Νωρίς σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε εμάς και τον πρόεδρο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025. Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες στην Ουκρανία, να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει δήλωση την οποία συνυπογράφουν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, Στουμπ, Τουσκ και Κόστα.

Και συνεχίζουν: «Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Όπως οραματίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα.

»Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με ευρωπαϊκή υποστήριξη. Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

»Χαιρετίζουμε τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Συνασπισμός των Προθύμων είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

»Εναπόκειται στην Ουκρανία να λάβει αποφάσεις στο έδαφός της. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία.

»Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, προκειμένου να επιτύχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όσο συνεχίζονται οι δολοφονίες στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία.

»Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη που διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι και ηγέτες του ΝΑΤΟ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Από τη Γαλλική Προεδρία ανακοινώθηκε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί, μετά τη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε μία ώρα και σε αυτήν μετείχαν πέραν των Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Τζόρτζιας Μελόνι, και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ μαζί με τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι, όπως επίσης ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.