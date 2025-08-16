newspaper
16.08.2025 | 13:43
Φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες, μήνυμα από το 112
Σύνοδος Αλάσκας: Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 16 Αυγούστου 2025 | 13:01

Σύνοδος Αλάσκας: Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ

Στο κοινό ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» - Το συνυπογράφουν Φον ντερ Λάιεν, Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, Στουμπ, Τουσκ και Κόστα

Σύνταξη
Upd:16.08.2025, 13:06
Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια της αξιολόγησης των πληροφοριών που τους έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και αφού άκουσαν τις απόψεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα»

Όπως σημείωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με ανάρτησή του στο X, «ολοκληρώθηκε η συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών για την αξιολόγηση των πληροφοριών που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ και των αποτελεσμάτων της συνόδου στην Αλάσκα».

«Μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προετοιμάσαμε ένα κοινό ανακοινωθέν», συμπλήρωσε.

Το κοινό ανακοινωθέν: «Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία»

«Νωρίς σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε εμάς και τον πρόεδρο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025. Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες στην Ουκρανία, να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει δήλωση την οποία συνυπογράφουν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, Στουμπ, Τουσκ και Κόστα.

Και συνεχίζουν: «Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Όπως οραματίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα.

»Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με ευρωπαϊκή υποστήριξη. Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

»Χαιρετίζουμε τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Συνασπισμός των Προθύμων είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

»Εναπόκειται στην Ουκρανία να λάβει αποφάσεις στο έδαφός της. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία.

»Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, προκειμένου να επιτύχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όσο συνεχίζονται οι δολοφονίες στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία.

»Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη που διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι και ηγέτες του ΝΑΤΟ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Από τη Γαλλική Προεδρία ανακοινώθηκε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί, μετά τη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε μία ώρα και σε αυτήν μετείχαν πέραν των Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Τζόρτζιας Μελόνι, και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ μαζί με τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι, όπως επίσης ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.

Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία – «Εάν πει το ναι θα συναντηθούμε με Πούτιν»
Όλοι αποφασίσαμε... 16.08.25

Ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία - «Εάν "τα βρούμε" θα συναντηθούμε με Πούτιν»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να είναι μια κατάπαυση πυρός αλλά μία απευθείας συνολική ειρηνευτική συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Αποκάλυψη – Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους ως μαχητές της Χαμάς
Δικαιολογία για δολοφονία 16.08.25

Αποκάλυψη: Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Το ισραηλινό +972 Magazine αποκαλύπτει ότι υπάρχει ειδική μονάδα στο Ισραήλ που έχει αναλάβει να να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Σύνταξη
Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ
Αντίδραση Κρεμλίνου 16.08.25

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι - Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή» λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Τραμπ: Μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους – «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο
Πρώτες αντιδράσεις 16.08.25

Ο Τραμπ μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο

Στην πτήση της επιστροφής από την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι πρώτες αντιδράσεις για τη συνάντησή του με τον Πούτιν

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
Σχέδιο εκτοπισμού 15.08.25

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας

Το Νότιο Σουδάν είναι χώρα που αντιμετωπίζει πολυετή πολιτική κρίση και ένοπλη βία. Οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει το σχέδιο του Ισραήλ, όπως και κάθε σχέδιο για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
Κόσμος 15.08.25

Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση

Η Πορτογαλία έχει ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair

Σύνταξη
ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ιμπεριαλιστικά παζάρια όχι με κριτήριο το συμφέρον των λαών
«Ωμή πραγματικότητα» 16.08.25

ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ιμπεριαλιστικά παζάρια όχι με κριτήριο το συμφέρον των λαών

Το ΚΚΕ τονίζει πως «ο ανταγωνισμός για το μοίρασμα της Ουκρανίας και του κόσμου συνεχίζεται με θύματα τους λαούς, που σφάζονται στο μέτωπο για εχθρικά προς αυτούς συμφέροντα»

Σύνταξη
Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία – «Εάν πει το ναι θα συναντηθούμε με Πούτιν»
Όλοι αποφασίσαμε... 16.08.25

Ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία - «Εάν "τα βρούμε" θα συναντηθούμε με Πούτιν»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να είναι μια κατάπαυση πυρός αλλά μία απευθείας συνολική ειρηνευτική συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Καραθανασόπουλος για επίθεση σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τις ευθύνες για τις πυρκαγιές
ΚΚΕ 16.08.25

Καραθανασόπουλος για επίθεση σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τις ευθύνες για τις πυρκαγιές

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος αναφέρθηκε στη «λογική πάμε κι όπου βγει» όλων των κυβερνήσεων, που, όπως είπε, θυσιάζει τον λαό στο βωμό του κέρδους»

Σύνταξη
Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα
Για καταγγελίες 16.08.25

Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα

Τα μισά καταστήματα δεν έχουν άδεια από τον δήμο, δείχνει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τέθηκε σε λειτουργία, η εφαρμογή MyStreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων

Σύνταξη
Γάζα: Αποκάλυψη – Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους ως μαχητές της Χαμάς
Δικαιολογία για δολοφονία 16.08.25

Αποκάλυψη: Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Το ισραηλινό +972 Magazine αποκαλύπτει ότι υπάρχει ειδική μονάδα στο Ισραήλ που έχει αναλάβει να να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Σύνταξη
Φωτιά: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου – Οι περιοχές
Αυξημένη ετοιμότητα 16.08.25

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου φωτιάς - Οι περιοχές

Έως τις 8:00 το πρωί θα ισχύει η απαγόρευση στη Χαλκιδική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για 10 Περιφέρειες όπου η επικινδυνότητα για φωτιά το Σάββατο είναι κατηγορίας 4

Σύνταξη
Νέα προθεσμία πήρε ο 25χρονος για τη φωτιά στην Πάτρα – Την Κυριακή οι άλλοι δύο συλληφθέντες
Πάτρα 16.08.25 Upd: 12:54

Νέα προθεσμία για τον 25χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο, στην Πάτρα, παρουσιάστηκε ήδη στον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο και ζήτησε να απολογηθεί το συντομότερο δυνατό, αρνούμενος τις κατηγορίες

Σύνταξη
Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ
Αντίδραση Κρεμλίνου 16.08.25

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι - Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή» λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Τραμπ: Μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους – «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο
Πρώτες αντιδράσεις 16.08.25

Ο Τραμπ μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο

Στην πτήση της επιστροφής από την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι πρώτες αντιδράσεις για τη συνάντησή του με τον Πούτιν

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

