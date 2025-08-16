Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης», ήταν η πρώτη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια επιστροφής του από την Ουάσιγκτον, είχε μαζί του τηλεφωνική συνομιλία. «Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συζήτηση» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα social media.

«Ξεκινήσαμε με κατ’ ιδίαν συνομιλίες προτού προσκαλέσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν. Η κλήση αυτή διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνομιλίας μας με τον Τραμπ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Τραμπ τον ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. «Είναι σημαντική η αμερικανική δύναμη για την εξέλιξη της κατάστασης. Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας» σημειώνει ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία υπογραμμίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών. «Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση» συνεχίζει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Καταληκτικά ο ίδιος αναφέρει: «Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο για να εξασφαλίσουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης τα θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στις εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας».

Κρεμλίνο: «Δεν συζητήσαμε για τριμερή» λέει το Κρεμλίνο

Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο, τον Αμερικανό και τον Ουκρανό πρόεδρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσακόφ σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμα πότε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν ξανά, μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα.