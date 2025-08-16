newspaper
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 13:43
Φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες, μήνυμα από το 112
Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία – «Εάν πει το ναι θα συναντηθούμε με Πούτιν»
Κόσμος 16 Αυγούστου 2025 | 12:40

Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία – «Εάν πει το ναι θα συναντηθούμε με Πούτιν»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να είναι μια κατάπαυση πυρός αλλά μία απευθείας συνολική ειρηνευτική συμφωνία

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Με νεότερη δήλωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι έχει συμφωνήσει με όλους να προχωρήσει μία απευθείας ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, ξεπερνώντας το στάδιο κατάπαυσης πυρός, που έθεταν οι Ευρωπαίοι και ο Ζελένσκι.

Με ανακοίνωσή του στο Truth Social ο Τραμπ χαρακτήρισε «υπέροχη και πολύ επιτυχημένη» τη συνάντηση στην Αλάσκα, και ενημέρωσε ότι στη συνέχεια είχε επικοινωνία με τον Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες όπως και με τον γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Αποφασίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει αυτός ο τρομακτικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να πάμε κατευθείαν σε μία ειρηνευτική συμφωνία, που θα μπορούσε να τελειώσει τον πόλεμο και όχι μόνο σε μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που πολλές φορές δεν τηρείται», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζοντας έτσι την πρόταση αυτή σαν να είναι αποδεκτή από όλους.

Στη συνέχεια ωστόσο έγραψε ότι εάν η συνάντηση που θα έχει με τον Βολοντίμιρ Ζελέσνκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο «λειτουργήσει» τότε θα προγραμματιστεί μία τριμερής συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περίγραμμα αυτής της συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων – Στηρίζουμε την Ουκρανία

Λίγο αργότερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συντάξει ένα κοινό ανακοινωθέν αφού αξιολόγησαν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και άκουσαν τις απόψεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μαζί με τον (Γάλλο πρόεδρο) Εμανουέλ Μακρόν, τον (Γερμανό καγκελάριο) Φρίντριχ Μερτς (τον Βρετανό πρωθυπουργό) Κιρ Στάρμερ και την (Ιταλίδα πρωθυπουργό) Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του (Ουκρανού προέδρου) Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προετοιμάσαμε ένα κοινό ανακοινωθέν», συμπλήρωσε.

Πράγματι λίγο αργότερα δημοσιεύτηκε η κοινή δήλωση των Ευρωπαίων που εκφράζει τη στήριξή της στην Ουκρανία και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία, ενώ επισημαίνει ότι οι ηγέτες είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι για την πραγματοποίηση τριμερούς συνόδου κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης.

«Είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία», αναφέρει ειδικότερα η δήλωση, προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αταλάντευτη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για την επίτευξη ειρήνης που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας».

«Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

«Η Ουκρανία θα πρέπει να λάβει αποφάσεις για το έδαφός της. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία», συνεχίζει η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες είναι «αποφασισμένοι να κάνουν περισσότερα για να διατηρήσουν την Ουκρανία ισχυρή, προκειμένου να επιτευχθεί το τέλος των εχθροπραξιών και μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Στη δήλωση ωστόσο δεν γίνεται αναφορά στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι έχει αποφασιστεί από όλους να προχωρήσουμε σε μία «συνολική ειρηνευτική συμφωνία»

«Δεν συζητήσαμε για τριμερή» λέει το Κρεμλίνο

Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι θα συναντήσει τον Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο και υπογράμμισε για ακόμα μία φορά τη σημασία της ισχύος των ΗΠΑ, τόνισε την προσήλωση του Κιέβου στην προοπτική της ειρήνης και δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση του αμερικανού προέδρου για τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν.

Σχεδόν ταυτόχρονα με τον ουκρανό πρόεδρο το Κρεμλίνο δήλωσε ότι στη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν δεν υπήρξε συζήτηση για τριμερή σύνοδο με τον Ζελένσκι.

Το μπαράζ ανακοινώσεων των τελευταίων ωρών δείχνει αν μη τι άλλο ότι η κάθε πλευρά θέλει να καθορίσει το αφήγημα και να προλάβει τις εξελίξεις μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα, στην οποία δεν ανακοινώθηκε κάποια πρόοδος για την Ουκρανία.

Το εάν πράγματι όλες οι πλευρές έχουν καταλήξει στο ότι μπορεί να υπάρξει απευθείας ειρηνευτική συμφωνία μένει να φανεί, αλλά ακόμα κι αν είναι έτσι τα εμπόδια παραμένουν γιατί θα πρέπει να συμφωνηθούν οι όροι για τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούριο.

Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, που σίγουρα όλοι ελπίζουν- για τους δικούς τους λόγους- να μην επαναληφθεί το φιάσκο της προηγούμενης φοράς.

Economy
Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

World
Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

inWellness
inTown
