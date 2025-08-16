Σε νέο του μήνυμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαριστεί τους ευρωπαίους ηγέτες για τη «σημαντική δήλωσή τους» και επισημαίνει ότι η Ουκρανία χρειάζεται πραγματική ειρήνη και όχι απλώς «μία ακόμα παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών».

«Σήμερα, μετά από συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι σαφείς. Πρέπει να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη, μια ειρήνη που θα είναι διαρκής και όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών.

Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατόν, οι πυροβολισμοί πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και από αέρος, καθώς και εναντίον των λιμενικών μας υποδομών. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και άμαχοι πρέπει να απελευθερωθούν, και τα παιδιά που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες από τους ανθρώπους μας παραμένουν σε αιχμαλωσία – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί όσο συνεχίζονται η επιθετικότητα και η κατοχή.

Οι κυρώσεις να ενισχυθούν

Στη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ, είπα ότι οι κυρώσεις πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση ή εάν η Ρωσία προσπαθήσει να αποφύγει έναν ειλικρινή τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να είναι εγγυημένη με αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο τρόπο, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα θέμα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία.

Ευχαριστώ τους εταίρους μας που μας βοηθούν. Σήμερα, υπάρχει μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις».

Η παράκαμψη της κατάπαυσης πυρός

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση Τραμπ στην οποία ανέφερε ότι μετά από επικοινωνίες με τον Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες «αποφασίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει αυτός ο τρομακτικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να πάμε κατευθείαν σε μία ειρηνευτική συμφωνία, που θα μπορούσε να τελειώσει τον πόλεμο και όχι μόνο σε μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που πολλές φορές δεν τηρείται».

Η ανακοίνωση αυτή του Τραμπ, ότι θα παρακάμψει δηλαδή το στάδιο της κατάπαυσης πυρός, αποτελεί πλήγμα για την ΕΕ και το Κίεβο καθώς ήταν ένα από τα κύρια αιτήματά τους πριν τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία πιέζουν εκ νέου για τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Η Ευρώπη χαιρέτισε επίσης την «ανοιχτή στάση» του Τραμπ όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters o Τραμπ προσέφερε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας ανάλογες με αυτές του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς την ένταξη του Κιέβου στη Συμμαχία.

Το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων βάσει του Άρθρου 5 και διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει.

Μια από τις πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ σε αυτές τις εγγυήσεις, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες.

Έτσι η Ευρώπη επανέλαβε την «προθυμία» της να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επιβολή της ειρήνης στην Ουκρανία, με την ελπίδα ότι και η Αμερική θα δείξει μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον.