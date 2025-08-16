Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ο Ρώσος πρόεδρος προσφέρθηκε να παγώσει τις γραμμές του μετώπου. Υπό τον όρο ότι το Κίεβο θα συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, που επικαλείται πηγές, o Αμερικανός πρόεδρος και ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, είπαν στον Ουκρανό πρόεδρο πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Επίσης, ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να δεσμευθεί, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι δεν είχε εγκαταλείψει τις βασικές του απαιτήσεις για «επίλυση των βαθύτερων αιτιών» της σύγκρουσης. Δηλαδή την αποναζιστικοποίηση και την αποτροπή επέκτασης του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. Αλλά είναι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς σε άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού. Αρκεί να είναι ικανοποιημένος ότι αντιμετωπίζονται οι «βασικές αιτίες», σύμφωνα με πρώην ανώτερο αξιωματούχο του Κρεμλίνου.

Αντιδράσεις στις ΗΠΑ: Γύρισε με άδεια χέρια

Η πρώτη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη και στενοί σύμμαχοι και υποστηρικτές τους, όπως το δίκτυο Fox, εκφράζουν τουλάχιστον δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι στην Αλάσκα δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του. Με κυριότερο, κάποια δέσμευση από τον Ρώσο πρόεδρο για κατάπαυση πυρός.

Επίσης, γιατί στη συνέχεια υλοποίησε την απειλή του για «σοβαρές συνέπειες» για τη Μόσχα, στην περίπτωση που ο Ρώσος πρόεδρος αρνούνταν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. επιπλέον, άφησε την ευθύνη μιας συμφωνίας στην Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία»

Επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είχε σημειωθεί κάποια πρόοδος προς μια διευθέτηση, μιλώντας για μια πολύ «καλή και επιτυχημένη» συνάντηση. Επίσης, είπε ότι η συμβουλή του προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «να κάνουν μια συμφωνία». «Η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και αυτοί δεν είναι. Πολεμούν μια μεγάλη πολεμική μηχανή», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υποχωρεί από τα σχέδια να πλήξει την οικονομία της Ρωσίας εάν ο Πούτιν δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός. Άφησε να εννοηθεί ότι θα αναβάλει οποιαδήποτε πρόταση για την επιβολή κυρώσεων σε εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου, όπως η Κίνα. «Λόγω αυτού που συνέβη σήμερα, δεν νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε αυτό τώρα», είπε.

Τι είπε ο Πούτιν

Στις σύντομες δηλώσεις του προς τον Τύπο μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Ρωσίας άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο πρόεδροι είχαν καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Μίλησε για «συμφωνίες» που, όπως είπε, ήταν ένα σημείο εκκίνησης για την επίλυση του «ουκρανικού ζητήματος» και τη βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δείχνοντας σπάνια αυτοσυγκράτηση, ήταν πιο προσεκτικός. Είπε ότι είχαν συμφωνήσει σε «πολλά, πολλά σημεία». Αλλά το σοβαρό συμπέρασμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν: «Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία».

«Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του Τραμπ»

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα, πέρα από τους πάγιους επικριτές του, ο Ντόναλντ Τραμπ να βρεθεί απέναντι και στους συμμάχους του, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν και οι Financial Times. Θεωρήθηκε ότι στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφερε στον Βλαντιμίρ Πούτιν λαμπρή μεταχείριση χωρίς προφανή αποτελέσματα.

Ο συντηρητικός σχολιαστής Μπιλ Ο’Ράιλι, μίλησε για έλλειψη «συγκεκριμένων κερδών» από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα. «Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος πρέπει να εντείνει την οικονομική πίεση. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του κ. Τραμπ», είπε.

Επίσης, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα, επαίνεσε αρχικά τον Τραμπ για τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο. Στη συνέχεια όμως είπε ότι το καλύτερο σενάριο τώρα, έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, θα είναι μια εκεχειρία «πολύ πριν» τα Χριστούγεννα.

Ο Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Ρεπουμπλικάνος από την Πενσιλβάνια, δήλωσε: «Αυτό το απλό γεγονός παραμένει: η αληθινή και διαρκής ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τους συμμάχους μας. Και το πιο σημαντικό, με την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Ο Πούτιν δεν έχει κίνητρο να τελειώσει ο πόλεμος»

Επίσης, το Defense Priorities, ένα μη παρεμβατικό think tank εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι υπήρξε πρόοδος στη συνάντηση, αλλά η πραγματικότητα «λειτουργεί εναντίον της προσπάθειας του Τραμπ».

Σύμφωνα με την διευθύντρια του τμήματος στρατιωτικής ανάλυσης, Τζένιφερ Κάβανο, «οι μάχες είναι πιθανό να συνεχιστούν για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς ο Πούτιν δεν έχει κίνητρο να τερματίσει τον πόλεμο όσο έχει στρατιωτικό πλεονέκτημα, ειδικά καθώς τα μέτωπα της Ουκρανίας φαίνονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης σε ορισμένα σημεία».

Αμηχανία απέναντι στο Fox

Εντύπωση έκανε επίσης και η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Σον Χάνιτι, παρουσιαστή του Fox News, καθώς φάνηκε να ενοχλείται από τις ερωτήσεις του. Σε κάποιο σημείο είπε ότι «δεν θα έπρεπε να έχει συμφωνήσει στη συνέντευξη».

Ο συνήθως φλύαρος Τραμπ, είπε στο Fox ότι στην Αλάσκα υπήρξε συζήτηση και «κάποια συμφωνία» με τον Πούτιν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι ανταλλαγές εδαφών και οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Για τους υποστηρικτές της Ουκρανίας, δεδομένων των πρόσφατων δηλώσεων του Τραμπ σχετικά με τις ανταλλαγές εδαφών, θα μπορούσε να ήταν χειρότερα.

Σχολιάζοντας στο Χ τα τεκταινόμενα στη σύνοδο Πούτιν-Τραμπ, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Ρωσία, Μάικλ ΜακΦάουλ, έγραψε: «Η Αλάσκα δεν ήταν η Γιάλτα 2.0. Αυτά είναι τα καλά νέα. Αλλά αυτός είναι ένας αρκετά χαμηλός πήχης».

Μιλώντας στο Fox, είπε ότι αν έρθουν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ουσία των διαπραγματεύσεων μπορεί να αλλάξουμε αντίληψη για τη σύνοδο κορυφής. Ωστόσο, για τον Ντόναλντ Τραμπ το αποτέλεσμα φαίνεται απογοητευτικό.

Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών

Πλάι σε αυτές των Ρεπουμπλικάνων ήρθαν και οι αναμενόμενες αντιδράσεις του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Υποστηρίζω την ενεργό εμπλοκή και τη διπλωματία. Όλοι θέλουν ειρήνη, αλλά η ειρήνευση πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα», δήλωσε στους Financial Times ο Τζακ Ριντ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων.

«Δεν με ενδιέφερε η μεταχείριση που δόθηκε στον Πούτιν ή το σήμα που έστειλε ο Τραμπ καλωσορίζοντάς τον με χειροκροτήματα. Και νομίζω ότι όλοι εξεπλάγησαν λίγο από την έλλειψη λεπτομερειών και την ανορθόδοξη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Ο Μάικ Κουίγκλεϊ, Δημοκρατικός από το Ιλινόις, ήταν πιο δηκτικός: «Ο Τραμπ έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν, κυριολεκτικά» είπε. Και πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «έφυγε έχοντας πράσινο φως για να συνεχίσει τις κατακτήσεις του».