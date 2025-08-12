Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν νομιμοποιείται και δεν πρόκειται να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία ως μέρος μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε το Ντονμπάς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το Ντονμπάς για τους Ρώσους είναι ένα εφαλτήριο για μια μελλοντική νέα επίθεση. Εάν οι Αμυντικές Δυνάμεις εγκαταλείψουν το Ντονμπάς εθελοντικά ή υπό πίεση, θα ξεκινήσει ένας τρίτος πόλεμος. Ο στρατός δεν θα εγκαταλείψει το Ντονμπάς, επειδή πρόκειται για παράνομα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας », δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Τρίτη 12 Αυγούστου.

«Αν σήμερα εγκαταλείψουμε τον Ντονμπάς, τα οχυρά μας, τις ανακούφισης, τα υψώματα που ελέγχουμε, θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για την προετοιμασία μιας επίθεσης από τους Ρώσους. Σε λίγα χρόνια, ο Πούτιν θα έχει ανοιχτό δρόμο προς τις περιοχές Ζαπορίζια και Ντνίπρο. Και όχι μόνο αυτό. Και προς το Χάρκοβο».

«Η πιο δύσκολη κατάσταση επικρατεί στο Κραματόρσκ, Ντομπροπίλια-Κραματόρσκ. Ρωσικές ομάδες έχουν προχωρήσει περίπου 10 χιλιόμετρα σε διάφορα σημεία. Ορισμένες έχουν καταστραφεί» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ανταλλαγή εδαφών χωρίς εδάφη για αντάλλαγμα

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η «ανταλλαγή εδαφών» θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη. Μόνο που η Ουκρανία πλέον δεν κατέχει ρωσικά εδάφη. «Αν είναι μια δίκαιη συμφωνία, θα την αποκαλύψω στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και στον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ. «Μπορεί να πω, «καλή τύχη, συνεχίστε να πολεμάτε», ή μπορεί να πω ότι μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία».

«Η αναλογία των απωλειών στο μέτωπο είναι περίπου ένα προς τρία υπέρ της Ουκρανίας. Σε μία μέρα (χθες), οι Ρώσοι έχασαν 968 άτομα, εκ των οποίων 531 σκοτώθηκαν. Η Ουκρανία έχασε 340 άτομα, εκ των οποίων 18 σκοτώθηκαν».

«Κανένα ζήτημα εδαφών δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις εγγυήσεις ασφάλειας. Διαφορετικά, τώρα θέλουν να τους δώσουν περίπου 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι περίπου το 30% της περιοχής του Ντόνετσκ, και αυτό είναι μια γέφυρα για τη νέα τους επιθετικότητα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Δεν έχω δικαίωμα να παραδώσω την Ουκρανία λέει ο Ζελένσκι

«Δεν πρόκειται να παραδώσω τη χώρα μου, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Και το ζήτημα δεν είναι ότι κρύβομαι πίσω από το Σύνταγμα.», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Το κράτος είναι τι, ιδιωτική περιουσία; Το 30% της περιοχής του Ντόνετσκ είναι τι, ιδιωτική περιουσία μου; Ή δική σας; Ή κάποιου άλλου; Η ανταλλαγή εδαφών είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα που δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, για το κυρίαρχο κράτος μας και τον λαό μας».,

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι «Η Ουκρανία έλαβε ένα μήνυμα από τον Γουίτκοφ ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον να κάνει το πρώτο βήμα προς μια εκεχειρία. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα από την πλευρά τους. Ο Γουίτκοφ μάλιστα ανέφερε επίσης εδαφικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Οι εδαφικές παραχωρήσεις δεν είναι πρόταση του Τραμπ ή του Γουίτκοφ» πρόσθεσε.

Η Ουκρανία δεν θα δεχτεί αποτελέσματα συνομιλιών χωρίς αυτήν

«Ο Τραμπ θέλει πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, όπως και η Ουκρανία. Χρειάζονται τρεις συναντήσεις: δύο διμερείς και μία τριμερής. Πιστεύω ότι ο Τραμπ εκπροσωπεί τις ΗΠΑ. Ενεργεί ως μεσολαβητής, βρίσκεται στη μέση όχι στο πλευρό της Ρωσίας. Η Ουκρανία επιμένει επίσης στη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις».

«Οποιεσδήποτε παραγωγικές συνομιλίες χωρίς την (σ.σ. Ουκρανία) στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν θα λειτουργήσουν για εμάς. Είναι πιθανές, αλλά δεν θα γίνουν αποδεκτές από εμάς».

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα συζητήσει ο Τραμπ με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, αλλά ελπίζει ότι ο Τραμπ θα πιέσει για κατάπαυση του πυρός και ιδανικά θα επιβάλει και κυρώσεις».

Τα τελεσίγραφα του Πούτιν δεν περνάνε στον Τραμπ, λέει ο Ζελένσκι

Θέλοντας να κολακέψει τον Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι «Ο Πούτιν μιλάει πάντα με τελεσίγραφα, αλλά δεν έχει τη δύναμη να επικοινωνήσει με τον Τραμπ μέσω τελεσιγράφων».

