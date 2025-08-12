newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 19:31
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 23:28

Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν νομιμοποιείται και δεν πρόκειται να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία ως μέρος μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε το Ντονμπάς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το Ντονμπάς για τους Ρώσους είναι ένα εφαλτήριο για μια μελλοντική νέα επίθεση. Εάν οι Αμυντικές Δυνάμεις εγκαταλείψουν το Ντονμπάς εθελοντικά ή υπό πίεση, θα ξεκινήσει ένας τρίτος πόλεμος. Ο στρατός δεν θα εγκαταλείψει το Ντονμπάς, επειδή πρόκειται για παράνομα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας », δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Τρίτη 12 Αυγούστου.

«Αν σήμερα εγκαταλείψουμε τον Ντονμπάς, τα οχυρά μας, τις ανακούφισης, τα υψώματα που ελέγχουμε, θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για την προετοιμασία μιας επίθεσης από τους Ρώσους. Σε λίγα χρόνια, ο Πούτιν θα έχει ανοιχτό δρόμο προς τις περιοχές Ζαπορίζια και Ντνίπρο. Και όχι μόνο αυτό. Και προς το Χάρκοβο».

«Η πιο δύσκολη κατάσταση επικρατεί στο Κραματόρσκ, Ντομπροπίλια-Κραματόρσκ. Ρωσικές ομάδες έχουν προχωρήσει περίπου 10 χιλιόμετρα σε διάφορα σημεία. Ορισμένες έχουν καταστραφεί» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ανταλλαγή εδαφών χωρίς εδάφη για αντάλλαγμα

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η «ανταλλαγή εδαφών» θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη. Μόνο που η Ουκρανία πλέον δεν κατέχει ρωσικά εδάφη. «Αν είναι μια δίκαιη συμφωνία, θα την αποκαλύψω στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και στον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο Τραμπ. «Μπορεί να πω, «καλή τύχη, συνεχίστε να πολεμάτε», ή μπορεί να πω ότι μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία».

«Η αναλογία των απωλειών στο μέτωπο είναι περίπου ένα προς τρία υπέρ της Ουκρανίας. Σε μία μέρα (χθες), οι Ρώσοι έχασαν 968 άτομα, εκ των οποίων 531 σκοτώθηκαν. Η Ουκρανία έχασε 340 άτομα, εκ των οποίων 18 σκοτώθηκαν».

«Κανένα ζήτημα εδαφών δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις εγγυήσεις ασφάλειας. Διαφορετικά, τώρα θέλουν να τους δώσουν περίπου 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι περίπου το 30% της περιοχής του Ντόνετσκ, και αυτό είναι μια γέφυρα για τη νέα τους επιθετικότητα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Δεν έχω δικαίωμα να παραδώσω την Ουκρανία λέει ο Ζελένσκι

«Δεν πρόκειται να παραδώσω τη χώρα μου, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Και το ζήτημα δεν είναι ότι κρύβομαι πίσω από το Σύνταγμα.», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Το κράτος είναι τι, ιδιωτική περιουσία; Το 30% της περιοχής του Ντόνετσκ είναι τι, ιδιωτική περιουσία μου; Ή δική σας; Ή κάποιου άλλου; Η ανταλλαγή εδαφών είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα που δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, για το κυρίαρχο κράτος μας και τον λαό μας».,

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι «Η Ουκρανία έλαβε ένα μήνυμα από τον Γουίτκοφ ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον να κάνει το πρώτο βήμα προς μια εκεχειρία. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα από την πλευρά τους. Ο Γουίτκοφ μάλιστα ανέφερε επίσης εδαφικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Οι εδαφικές παραχωρήσεις δεν είναι πρόταση του Τραμπ ή του Γουίτκοφ» πρόσθεσε.

Η Ουκρανία δεν θα δεχτεί αποτελέσματα συνομιλιών χωρίς αυτήν

«Ο Τραμπ θέλει πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, όπως και η Ουκρανία. Χρειάζονται τρεις συναντήσεις: δύο διμερείς και μία τριμερής. Πιστεύω ότι ο Τραμπ εκπροσωπεί τις ΗΠΑ. Ενεργεί ως μεσολαβητής, βρίσκεται στη μέση όχι στο πλευρό της Ρωσίας. Η Ουκρανία επιμένει επίσης στη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις».

«Οποιεσδήποτε παραγωγικές συνομιλίες χωρίς την (σ.σ. Ουκρανία) στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν θα λειτουργήσουν για εμάς. Είναι πιθανές, αλλά δεν θα γίνουν αποδεκτές από εμάς».

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα συζητήσει ο Τραμπ με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, αλλά ελπίζει ότι ο Τραμπ θα πιέσει για κατάπαυση του πυρός και ιδανικά θα επιβάλει και κυρώσεις».

Τα τελεσίγραφα του Πούτιν δεν περνάνε στον Τραμπ, λέει ο Ζελένσκι

Θέλοντας να κολακέψει τον Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι «Ο Πούτιν μιλάει πάντα με τελεσίγραφα, αλλά δεν έχει τη δύναμη να επικοινωνήσει με τον Τραμπ μέσω τελεσιγράφων».

Στην συνέχεια έγινε πιο συγκεκριμένος στο ζήτημα του Ντομπάς, λέγοντας ότι «Αν σήμερα εγκαταλείψουμε το Ντονμπάς, τα οχυρά μας, τα εδάφη μας, τα υψώματα που ελέγχουμε, θα ανοίξουμε σαφώς ένα εφαλτήριο για την προετοιμασία της ρωσικής επίθεσης. Σε λίγα χρόνια, ο Πούτιν θα έχει ανοιχτό δρόμο προς τις περιοχές Ζαπορίζια και Ντνίπρο. Και όχι μόνο αυτό. Επίσης προς το Χάρκοβο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Wall Street
Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ
Κόσμος 12.08.25

Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται για να διαπραγματευτούν ο ένας με τον άλλο, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, και δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο, δεν φωνάζεις απ' έξω», είπε χαρακτηριστικά ο Όρμπαν

Σύνταξη
Γάζα: Η Αίγυπτος επεξεργάζεται με το Κατάρ και τις ΗΠΑ ένα σχέδιο εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών
Μέση Ανατολή 12.08.25

Σχέδιο εκεχειρίας 60 ημερών για τη Γάζα επεξεργάζεται η Αίγυπτος με το Κατάρ και τις ΗΠΑ

Εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, και άνευ όρων παράδοση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα

Σύνταξη
Συνομιλία Ζελένσκι – Ερντογάν για Ουκρανία – Τι συζήτησαν
Κόσμος 12.08.25

Συνομιλία Ζελένσκι – Ερντογάν για Ουκρανία – Τι συζήτησαν

Με πρωτοβουλία της Ουκρανίας, οι Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν για τις θέσεις του Κιέβου. Πρόσκληση Ερντογάν για σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη σε επίπεδο κορυφής.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση – Επιβεβαιώνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς
Διευρυμένη δυσαρέσκεια 12.08.25

Ακροδεξιά απειλή για τη Γερμανία - Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση

Αυξάνεται διαρκώς η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση στην Γερμανία και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Δείχνει ότι η ακροδεξιά AfD προηγείται 2% των Χριστιανοδημοκρατών.

Σύνταξη
Συρία: Συνάντηση μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης στη Δαμασκό – Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή
Κόσμος 12.08.25

Συρία: Συνάντηση μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης στη Δαμασκό – Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή

Οι Κούρδοι ελέγχουν μεγάλες περιοχές στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, όπου διαθέτουν αυτόνομη διοίκηση, την οποία οι νέες αρχές θέλουν να ενσωματώσουν στο συριακό κράτος

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς
Financial Times 12.08.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς

Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων ζουν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη. Ανάλυση δείχνει ότι επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις που φτάνουν τα 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή – Τι λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 12.08.25

Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή στην Ουκρανία - Ετοιμάζουν νέες επιθέσεις, λέει ο Ζελένσκι

Λίγο πριν τις συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν, τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα
Επικίνδυνες φωτιές 12.08.25

Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο, όπου μαίνονται πυρκαγιές. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές
Ελλάδα 12.08.25

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές

Ενημέρωση της Πυροσβεστικής δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη σε όλη την χώρα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές περιοχές

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ

Η Πάφος δίπλωσε τις νίκες της απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας και πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Δείτε αναλυτικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Νις
Champions League 12.08.25

LIVE: Μπενφίκα – Νις

LIVE: Μπενφίκα – Νις. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Μπενφίκα – Νις για τα προκριματικά του Champions League.

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;
Fizz 12.08.25

Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;

Η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να θέσει προς πώληση την ιστορική της κατοικία στο Λος Άντζελες - ένα «στολίδι» της αρχιτεκτονικής, το οποίο άνηκε στον σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά
Αιχμές 12.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά

«Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά
Ελλάδα 12.08.25

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά

Αναγκαία κρίνεται η διακοπή της υδροδότησης στις περιοχές της Αχαΐας που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με όσα είπε στο in η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο