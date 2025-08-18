Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Ποιοι θα συμμετάσχουν στη διμερή συζήτηση

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ουκρανίας θα συναντηθούν αρχικά μεταξύ τους στον Λευκό Οίκο, πριν ενταχθούν στη συζήτηση οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Οι Τραμπ-Ζελένσκι θα συνοδεύονται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο χωρών, στην κρίσιμη συζήτηση, για το ενδεχόμενο μια συμφωνίας ειρήνης στην Ουκρανία.

Οι Αμερικανοί

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο, στο Οβάλ Γραφείο, πέντε Αμερικανοί αξιωματούχοι θα είναι παρόντες στην αίθουσα, πλάι στον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάλς, και τους δύο ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γούιτκοφ και Κιθ Κέλογκ.

Οι Ουκρανοί

Τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συνοδεύει ο αρχηγός του επιτελείου τους, Αντρίι Γέρμακ. Επίσης, στο Οβάλ Γραφείο θα βρίσκεται ο Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργός Άμυνας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Τι ώρα θα συναντηθούν

Η πρώτη αυτή συνάντηση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας, όταν θα φτάσει στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι αναμένεται να κρατήσει περίπου μία ώρα.

Ακολούθως, στις 10 μ.μ. ώρα Ελλάδας, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και Ουκρανίας θα συναντηθούν για τη διευρυμένη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δηλαδή, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, οι πρόεδροι της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. Επίσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καθώς και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.