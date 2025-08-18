Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ήδη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει η κρίσιμη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό ο Τραμπ θα συναντήσει αρχικά μόνο του τον Ζελένσκι και την ουκρανική αντιπροσωπεία και στη συνέχεια θα υποδεχτεί τους ευρωπαίους ηγέτες και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Το CNN αναφέρει ότι το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

12:00 μ.μ(τοπική ώρα) – 19:00 (ώρα Ελλάδας): Άφιξη των Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο

1:00 μ.μ. (τοπική ώρα) – 20:00 (ώρα Ελλάδας): Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

1:15 μ.μ. (τοπική ώρα) – 20:15 (ώρα Ελλάδας): Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

2:15 μ.μ. (τοπική ώρα) – 21:15 (ώρα Ελλάδας): Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

3:00 μ.μ. (τοπική ώρα) – 22:00 (ώρα Ελλάδας): Πολυμερής συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Η σημερινή συνάντηση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς θα φανεί εάν υπάρχει περιθώριο να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην Ουκρανία ή όχι.

Την τελευταία φορά που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο δέχτηκε δημόσια επίπληξη από τους αμερικανούς οικοδεσπότες του, του αρνήθηκαν το προγραμματισμένο γεύμα και του ζήτησαν να εγκαταλείψει αμέσως τη Δυτικό Πτέρυγα.

Προς αποφυγή ενός νέου Βατερλώ και προκειμένου να εξασφαλίσουν ρόλο στις εξελίξεις στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα βρεθούν επίσης στον Λευκό Οίκο προκειμένου να δηλώσουν τη στήριξή τους στον ουκρανό πρόεδρο.

Ποιοι συνοδεύουν τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο