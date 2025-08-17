newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 18:40
Φωτιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της – Ολοκληρώθηκε η βιντεοκλήση με ηγέτες της ΕΕ
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 18:00

Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της – Ολοκληρώθηκε η βιντεοκλήση με ηγέτες της ΕΕ

Κοινές δηλώσεις έκαναν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν για την πιθανότητα επίτευξης εκεχειρίας στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Upd:17.08.2025, 18:54
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, αναφερόμενοι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί

Τις δηλώσεις της ξεκίνησε η φον ντερ Λάιεν λέγοντας ότι είναι χαρούμενη που θα συνοδεύσει τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον αύριο. «Θα συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί μέσω της δύναμης», προτού περιγράψει πώς θα πρέπει να είναι μια συμφωνία.

Πρώτον, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, ανέφερε, σύμφωνα με το BBC.

Η Ουκρανία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της κυριαρχία και δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς και της λήψης βοήθειας από άλλες χώρες.

YouTube thumbnail

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέχισε λέγοντας ότι χαιρετίζει την προθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει σε «εγγυήσεις ασφάλειας».

Δήλωσε ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να κάνει όσα οφείλει» και πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση της Ευρώπης είναι δική της ευθύνη.

Υποστήριξε ότι οι αμυντικές ανάγκες των κρατών μελών μπορούν να καλυφθούν, προσθέτοντας ότι θα ταξιδέψει στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής τις επόμενες εβδομάδες.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ, τονίζοντας, ακόμα, ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία.

«Αυτές οι αποφάσεις δεν πρέπει να ληφθούν χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Η ενότητα βοηθά στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης»

Ο Ζελένσκι στη συνέχεια ευχαρίστησε την ΕΕ για την υποστήριξη που έχει δείξει στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου και ανέφερε ότι θα συζητήσουν τι πρέπει να πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αύριο στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή η ενότητα βοηθά στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουν όλες.

Συμπλήρωσε ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών, οπότε χρειάζεται κατάπαυση του πυρός για να εργαστούν γρήγορα για μια τελική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητες «πραγματικές διαπραγματεύσεις».

Ο Ζελένσκι τόνισε για άλλη μια φορά ότι το ουκρανικό σύνταγμα καθιστά αδύνατη την παραχώρηση εδαφών – και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι είναι επίσης σημαντικό οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μαζί με την Ευρώπη.

«Χρειαζόμαστε ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», προσθέτει, αναφερόμενος στην οδηγία του ΝΑΤΟ ότι τα μέλη θα υποστηρίξουν άλλα μέλη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Ζελένσκι συμπλήρωσε ότι με την φον ντερ Λάιεν συζήτησαν για την άμυνα, προσθέτοντας ότι «οι κυρώσεις δείχνουν ότι βλέπουμε το ζήτημα με σοβαρότητα».

Τέλος, ο Ζελένσκι είπε ότι οι δύο τους συζήτησαν για τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά σύντομα.

«Τα παιδιά μας [είναι] το μέλλον μας», κατέληξε, πριν απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων που βρίσκονται στην αίθουσα.

Κοινές δηλώσεις

Δημοσιογράφος ρώτησε αν συμφωνούν με τον Τραμπ ότι «δεν υπάρχει ανάγκη» για κατάπαυση του πυρός και ότι αντίθετα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι το πιο σημαντικό είναι να «σταματήσει η σφαγή».

Τόνισε ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί «τριμερής συνάντηση» με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι πρέπει να τηρηθούν σαφή χρονοδιαγράμματα.

Ο Ζελένσκι συμφώνησε με την συγκεκριμένη άποψη και δήλωσε ότι πρέπει να «πιέσουν» τη Ρωσία να προχωρήσει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Ζελένσκι ποιες εγγυήσεις ασφάλειας θα θεωρούσε κατάλληλες και αν φοβάται μια επανάληψη των όσων έλαβαν χώρα στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τον Φεβρουάριο.

Ο Ζελένσκι απάντησε ότι κατανοεί ότι η χρηματοδότηση των εγγυήσεων ασφάλειας μπορεί να γίνει μόνο από την Ευρώπη, αλλά πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που μπορούν να παρέχονται από τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά το ταξίδι στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι ελπίζει να είναι μια παραγωγική επίσκεψη.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η εξ αποστάσεως συνάντηση με ηγέτες της ΕΕ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Την συνάντηση διοργανώνει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η βιντεοκλήση με ηγέτες της Ευρώπης

Η σημερινή εξ αποστάσεως συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθυμών» — των κύριων ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας — φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί.

«Σήμερα, συμμετείχα σε μια συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Συμμαχίας των Προθυμών για την υποστήριξη της Ουκρανίας», έγραψε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ στο X.

Πρόσθεσε ότι «υπάρχει ισχυρή συναίνεση μεταξύ των χωρών της Συμμαχίας σχετικά με την ανάγκη να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία».

«Η συνεδρίαση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον», έγραψε στο X ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Υπογράμμισα ότι για να έρθει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις – «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου
Συλλήψεις και συγκρούσεις 17.08.25

Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ - «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που ζητούν κατάπαυση πυρός και επιστροφή των ομήρων - Ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της επιχείρησης στη Γάζα

Σύνταξη
Αλάσκα: Η σημειολογία της συνάντησης, τα οικονομικά deals και οι στόχοι Τραμπ – Πούτιν
«Γυρνάμε σελίδα» 17.08.25

Η σημειολογία της συνάντησης στην Αλάσκα, τα οικονομικά deals και οι στόχοι Τραμπ - Πούτιν

«Η επιχειρηματική συνεργασία ΗΠΑ - Ρωσίας έχει τεράστιες δυνατότητες» είπε ο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική του επανεμφάνιση για να αναπτύξει και τις οικονομικές του βλέψεις

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο – Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;
Δικαίωμα στη σιωπή 17.08.25

Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο - Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;

Οι νέοι κανόνες «ψηφιακής ευγένειας» που ακολουθούν οι έφηβοι επιτάσσουν έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, που δείχνει ανάγκη για όρια και ιδιωτικότητα και όχι έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
Μετά την Αλάσκα 17.08.25

Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με του ομολόγους του της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο – Ποιοι άλλοι εκτός από τη Λάιεν θα συνοδεύσουν τον ουκρανό πρόεδρο
Μίνι Σύνοδος 17.08.25

Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο - Ποιοι άλλοι εκτός από την Λάιεν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι

«Μετά από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ευρωπαίους ηγέτες» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Χ

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει του τετ α τετ Ζελένσκι με Τραμπ - Θα τον συνοδεύσουν στις ΗΠΑ;

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
Μοναδικός 17.08.25

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ
Relationsex 17.08.25

«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ

Πιστεύετε ότι μόνο οι άνδρες υποφέρουν από άγχος απόδοσης, ότι η λίμπιντο είναι σταθερή ή ότι το πορνό καταστρέφει την οικειότητα; Οι ειδικοί καταρρίπτουν τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις για το σεξ

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Άρης – Αστέρας

LIVE: Άρης – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Άρης – Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ

Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
Κρήτη 17.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ο ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την άτυχη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο