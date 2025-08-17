Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, αναφερόμενοι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί

Τις δηλώσεις της ξεκίνησε η φον ντερ Λάιεν λέγοντας ότι είναι χαρούμενη που θα συνοδεύσει τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον αύριο. «Θα συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί μέσω της δύναμης», προτού περιγράψει πώς θα πρέπει να είναι μια συμφωνία.

Πρώτον, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, ανέφερε, σύμφωνα με το BBC.

Η Ουκρανία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της κυριαρχία και δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς και της λήψης βοήθειας από άλλες χώρες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέχισε λέγοντας ότι χαιρετίζει την προθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει σε «εγγυήσεις ασφάλειας».

Δήλωσε ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να κάνει όσα οφείλει» και πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση της Ευρώπης είναι δική της ευθύνη.

Υποστήριξε ότι οι αμυντικές ανάγκες των κρατών μελών μπορούν να καλυφθούν, προσθέτοντας ότι θα ταξιδέψει στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής τις επόμενες εβδομάδες.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ, τονίζοντας, ακόμα, ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία.

«Αυτές οι αποφάσεις δεν πρέπει να ληφθούν χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Η ενότητα βοηθά στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης»

Ο Ζελένσκι στη συνέχεια ευχαρίστησε την ΕΕ για την υποστήριξη που έχει δείξει στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου και ανέφερε ότι θα συζητήσουν τι πρέπει να πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αύριο στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή η ενότητα βοηθά στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουν όλες.

Συμπλήρωσε ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών, οπότε χρειάζεται κατάπαυση του πυρός για να εργαστούν γρήγορα για μια τελική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητες «πραγματικές διαπραγματεύσεις».

Ο Ζελένσκι τόνισε για άλλη μια φορά ότι το ουκρανικό σύνταγμα καθιστά αδύνατη την παραχώρηση εδαφών – και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής.

I had an important meeting with President of the European Commission @vonderleyen in Brussels. Significant support for Ukraine in the context of the upcoming meeting with President Trump. Today, together and in several formats, we are determining what we will discuss in… pic.twitter.com/I8doSrACqR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι είναι επίσης σημαντικό οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μαζί με την Ευρώπη.

«Χρειαζόμαστε ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», προσθέτει, αναφερόμενος στην οδηγία του ΝΑΤΟ ότι τα μέλη θα υποστηρίξουν άλλα μέλη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Ζελένσκι συμπλήρωσε ότι με την φον ντερ Λάιεν συζήτησαν για την άμυνα, προσθέτοντας ότι «οι κυρώσεις δείχνουν ότι βλέπουμε το ζήτημα με σοβαρότητα».

Τέλος, ο Ζελένσκι είπε ότι οι δύο τους συζήτησαν για τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά σύντομα.

«Τα παιδιά μας [είναι] το μέλλον μας», κατέληξε, πριν απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων που βρίσκονται στην αίθουσα.

Κοινές δηλώσεις

Δημοσιογράφος ρώτησε αν συμφωνούν με τον Τραμπ ότι «δεν υπάρχει ανάγκη» για κατάπαυση του πυρός και ότι αντίθετα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι το πιο σημαντικό είναι να «σταματήσει η σφαγή».

Τόνισε ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί «τριμερής συνάντηση» με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι πρέπει να τηρηθούν σαφή χρονοδιαγράμματα.

Ο Ζελένσκι συμφώνησε με την συγκεκριμένη άποψη και δήλωσε ότι πρέπει να «πιέσουν» τη Ρωσία να προχωρήσει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Ζελένσκι ποιες εγγυήσεις ασφάλειας θα θεωρούσε κατάλληλες και αν φοβάται μια επανάληψη των όσων έλαβαν χώρα στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τον Φεβρουάριο.

Ο Ζελένσκι απάντησε ότι κατανοεί ότι η χρηματοδότηση των εγγυήσεων ασφάλειας μπορεί να γίνει μόνο από την Ευρώπη, αλλά πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που μπορούν να παρέχονται από τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά το ταξίδι στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι ελπίζει να είναι μια παραγωγική επίσκεψη.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η εξ αποστάσεως συνάντηση με ηγέτες της ΕΕ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Την συνάντηση διοργανώνει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η βιντεοκλήση με ηγέτες της Ευρώπης

Η σημερινή εξ αποστάσεως συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθυμών» — των κύριων ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας — φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί.

«Σήμερα, συμμετείχα σε μια συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Συμμαχίας των Προθυμών για την υποστήριξη της Ουκρανίας», έγραψε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ στο X.

Πρόσθεσε ότι «υπάρχει ισχυρή συναίνεση μεταξύ των χωρών της Συμμαχίας σχετικά με την ανάγκη να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία».

Today, I participated in a meeting of heads of state and government from the Coalition of the Willing in support of Ukraine. There is a strong consensus among the Coalition countries on the need to continue supporting Ukraine. Europe and the United States are further… — Alexander Stubb (@alexstubb) August 17, 2025

«Η συνεδρίαση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον», έγραψε στο X ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Υπογράμμισα ότι για να έρθει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».