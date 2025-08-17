Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι

Για «μεγάλη πρόοδο» με τη Ρωσία αναφορικά με το ουκρανικό κάνει λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα και την αντίστοιχη συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους στην Ουάσινγκτον.

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Ο Πούτιν συμφώνησε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία»

Εν τω μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σήμερα στο CNN ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, περιγράφοντας την εγγύηση ασφαλείας ως προστασία τύπου «Άρθρου 5» έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής.

Είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε επίσης σε «νομοθετική κατοχύρωση» από τη Ρωσία να μην εισέλθει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.