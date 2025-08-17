Το απόγευμα της Κυριακής Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία ενόψει της συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Αντικείμενο της συζήτησης θα είναι μεταξύ άλλων και η πιθανή συμμετοχή κάποιων εκ των ηγετών στο ραντεβού στο Οβάλ Γραφείο προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανότητες ενός Βατερλώ όπως αυτό που εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μετάδοση τον Φεβρουάριο μεταξύ του αμερικανού και του ουκρανού προέδρου.

Στην τηλεδιάσκεψη θα προεδρεύσουν ο Κιρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων».

Ερωτηθείς ο γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ, εάν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνοδεύεται τελικά από κάποιους από τους συμμάχους του στην επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, απάντησε ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί σήμερα και σημείωσε ότι πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες θα ήταν πρόθυμοι να ταξιδέψουν με τον Ουκρανό πρόεδρο εάν ληφθεί αυτή η απόφαση.

Η ατζέντα

Σύμφωνα με το BBC στην ατζέντα της σημερινής συζήτησης περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για να εμπλακεί περισσότερο ο Ζελένσκι σε πιθανές μελλοντικές συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Το δεύτερο είναι το είδος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία και σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας σε ποιο βαθμό θα εμπλακούν οι ΗΠΑ σε αυτές.

Στη συνάντηση πιθανόν θα καθοριστεί και η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στο ζήτημα της αντικατάστασης του αιτήματος – που είχαν προβάλει έντονα – της άμεσης κατάπαυσης του πυρός με μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία που προτείνει πλέον ο Τραμπ μετά την απαίτηση του Πούτιν.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν μαζί του στην παράκαμψη του σταδίου της εκεχειρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επιβεβαίωση ή διάψευση από την άλλη πλευρά.

Το πώς οι Ευρωπαίοι θα αναφερθούν στο ζήτημα της συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας που τίθεται πλέον στο τραπέζι, ίσως να είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις της σημερινής συνάντησης.

Politico: Ρούτε και Στουμπ θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι

Αναφορικά δε με το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, το Politico έχει ήδη δημοσιεύσει τα ονόματα επικαλούμενο διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτοί που θα βρεθούν στη συνάντηση με τον Τραμπ θα είναι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Εκτιμώντας ότι πρόκειται για «τα βαριά χαρτιά» της Ευρώπης, το Politico εξηγεί ότι ο Στουμπ είναι «ένας από τους αγαπημένους συνομιλητές του Τραμπ. Η ιδέα είναι ότι ο Φινλανδός πρωθυπουργός μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν εντάσεων μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι και να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συμπεριλάβει την Ευρώπη σε τυχόν περαιτέρω συνομιλίες».

Όσο για τον Ρούτε, το Politico σημειώνει ότι «έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Τραμπ».

Στην τελευταία Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Μαρκ Ρουτε είχε υποδεχτεί τον Τραμπ αποκαλώντας τον «ντάντι» που φροντίζει να τιθασεύσει τα άτακτα παιδιά (το Ισραήλ και το Ιράν) όταν αυτά ξεφεύγουν από τα όρια. Η συμπεριφορά του Ρούτε τότε απέναντι στον Τραμπ είχε προκαλέσει πλήθος σχολίων με πολλούς να κριτικάρουν τον ΓΓ του ΝΑΤΟ ότι επιδόθηκε σε αγώνα κολακείας στο πρόσωπο του αμερικανού προέδρου.