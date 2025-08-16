WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε Ευρωπαίους ηγέτες, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν, ότι είναι ανοιχτός στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη στάση του σχετικά με τον ρόλο της Αμερικής σε οποιαδήποτε λύση του πολέμου, σημειώνει η Wall Street Journal (WSJ).

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν με τον Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε ότι ο Πούτιν δεν προτίθεται να σταματήσει τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών συνομιλιών. Αντιθέτως, επιμένει στην παραχώρηση εδαφών στην ανατολική Ουκρανία με αντάλλαγμα το «πάγωμα» του μετώπου σε άλλα σημεία.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε ότι ο Πούτιν αποδέχθηκε πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα απαιτούσε την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, σημειώνει η WSJ. Η αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου είναι αξιοσημείωτη, καθώς για μήνες απέρριπτε το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για έναν τέτοιο ρόλο των ΗΠΑ, φοβούμενος την εμπλοκή της χώρας του σε έναν ξένο πόλεμο.

Οι εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις, όπως τις περιέγραψε ο Τραμπ, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διμερείς δεσμεύσεις ασφαλείας, καθώς και οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη από έναν δυτικό συνασπισμό προθύμων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος. Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ως ανάχωμα σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Σε κοινή τους δήλωση το Σάββατο, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας και των θεσμών της ΕΕ φάνηκαν να αναφέρονται στην προσφορά του προέδρου. «Είναι σαφές ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει σιδερένιες εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφεραν, χαιρετίζοντας τη δήλωση του κ. Τραμπ.

Η πολυδιαφημισμένη σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα απέφερε ελάχιστα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε χωρίς τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επεδίωκε. Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση, ωστόσο, απέσυρε την απαίτησή του με ανάρτηση στην πλατφόρμα του, Truth Social, υποστηρίζοντας ότι ο καλύτερος τρόπος είναι η άμεση διαπραγμάτευση για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και όχι μια απλή εκεχειρία.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την προτιμώμενη προσέγγιση του Πούτιν, επιτρέποντας τη συνέχιση των μαχών μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, κάτι στο οποίο η Ουκρανία αντιτίθεται. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε το Σάββατο ότι η σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί μόνο με την εξάλειψη των «βασικών αιτιών», τις οποίες το Κρεμλίνο ορίζει ως την προσέγγιση του Κιέβου με τη Δύση και τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την επιθυμία του για μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με στόχο την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η πρόταση για τριμερείς συνομιλίες «δεν έχει τεθεί».

Πηγή: ΟΤ