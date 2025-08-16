Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Η γλώσσα του σώματος δείχνει τον νικητή στην Αλάσκα του δεκαπενταύγουστου;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου «υπέροχη και πολύ επιτυχημένη». Ενημέρωσε μάλιστα ότι ενημέρωσε στη συνέχεια τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες. Αυτή η αισιοδοξία όμως του Αμερικανού προέδρου δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τη γλώσσα του σώματος του.

Σύμφωνα με τον γνωστό ψυχολόγο Πήτερ Κόλετ, οποίος έχει ειδικεύεται στη γλώσσα του σώματος έχοντας διδάξεςι στο Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο Πούτιν εμφανίστηκε ενεργητικός και αποφασιστικός, ενώ ο Τραμπ ήταν προσεκτικός και… φοβισμένος.

«Από την αρχή κιόλας φαίνεται η μεγάλη διαφορά στη γλώσσα του σώματος των δύο ανδρών» λέει ο Κόλετ, βλέποντας για παράδειγμα τον 72χρονο Πούτιν σχεδόν να τρέχει. «Θέλει να δείξει στον κόσμο ότι είναι γεμάτος ενέργεια, ότι έχει πρόγραμμα, ότι είναι εκεί για να κάνει κάτι σημαντικό».

Ο 79χρονος Τραμπ, αντίθετα, κατεβαίνει από το Air Force One κοιτάζοντας προσεκτικά τα σκαλιά. «Δείχνει ανήσυχος. Πιάνει το κιγκλίδωμα και κατεβαίνει βήμα-βήμα. Αυτό είναι εν μέρει ένδειξη της ηλικίας του και πιθανώς κάποιων πτώσεων στο παρελθόν, αλλά έχει και μια ψυχολογική διάσταση. Υποσυνείδητα, δεν ανησυχεί τόσο για μια πραγματική πτώση, όσο για μια «πτώση» πολιτική» εκτιμά ο ειδικός.

«Δεν πρόκειται μόνο για ηλικιακό ζήτημα αλλά και για ψυχολογικό φόβο: όχι τόσο για μια φυσική πτώση, όσο για μια πολιτική» τονίζει ο ειδικός.

Η χειραψία που αποκάλυψε τον κυρίαρχο

Στην πρώτη χειραψία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ υπάρχουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, σύμφωνα με τον ειδικό.

«Ο Πούτιν τείνει το χέρι του πολύ νωρίς, δείχνοντας ενθουσιασμό και δέσμευση» λέει, «ενώ ο Τραμπ απλώνει το χέρι του με την παλάμη προς τα πάνω, πράγμα που επιτρέπει στον Πούτιν να βάλει το χέρι του από πάνω, άρα να φανεί πιο κυρίαρχος».

Ένας από τους λόγους που ο Τραμπ συνηθίζει να το κάνει αυτό, σύμφωνα με τον Κόλετ είναι γιατί του δίνει τη δυνατότητα να σφίξει τον δικέφαλό του και να τραβήξει τον άλλον προς το μέρος του.

Στη δεύτερη χειραψία, μετά το χτύπημα της χειραψίας [«πατ πατ πατ»] με το αριστερό χέρι του Τραμπ, το οποίο είναι ο τρόπος του Τραμπ να υπενθυμίσει στον Πούτιν ότι αυτός είναι ο αρχηγός –μια κίνηση υπενθύμισης κύρους– ακολουθεί κι άλλο κούνημα. Αυτό είναι «σαν να θέλει να τον καθησυχάσει ότι είναι αφοσιωμένος στη χειραψία και ότι πραγματικά χαίρεται που τον συναντά» πιστεύει ο Κόλετ.

«Ναι. Το «πατ, πατ, πατ» είναι ο τρόπος του Τραμπ να λέει στον Πούτιν ότι αυτός είναι ο άνδρας που έχει τον έλεγχο» καταλήγει ο Κόλετ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ βάζει το χέρι στην πλάτη του Πούτιν για να τον οδηγήσει. «Ένα συνηθισμένο ανδρικό μοτίβο απέναντι σε γυναίκες είναι να τοποθετούν το χέρι πίσω από την πλάτη τους και να τις «οδηγούν» μέσα από μια πόρτα. Αυτό φαίνεται σαν πράξη ευγένειας, αλλά στην πραγματικότητα είναι επίδειξη κυριαρχίας: ο ανώτερος, αυτός που έχει την εξουσία, είναι αυτός που καθοδηγεί τον άλλον και που έχει την ευκαιρία να βάλει το χέρι του στην πλάτη του καθώς τον κατευθύνει στον χώρο. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και εδώ».

Τα χαμόγελα – γνήσια ή ψεύτικα;

Ενδιαφέρον, για τον Κόλετ έχει και το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν πολλά χαμόγελα.

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή και επίσημη περίσταση, έχουν πάει να διαπραγματευτούν με ένταση, κι όμως βρίσκουν τη στιγμή και την ευκαιρία να χαμογελάσουν. Και μάλιστα αυτά τα χαμόγελα είναι αληθινά, όχι προσποιητά» λέει ο Κόλετ.

Ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου, ο ψυχολόγος παρατηρεί ψεύτικα χαμόγελα από Τραμπ. «Αυτό που αποκαλώ «φλας χαμόγελο»: εμφανίζεται ξαφνικά και εξαφανίζεται αμέσως» λέει.

«Όμως όλα τα άλλα χαμόγελα που βλέπουμε στο αρχικό στάδιο της συνάντησης, και από τον Τραμπ και από τον Πούτιν, είναι αυθεντικά, γιατί εξελίσσονται φυσικά και ενεργοποιούν τους μικρούς μυς γύρω από τα μάτια, που προδίδουν γνήσια ευχαρίστηση» προσθέτει.

To άνοιγμα των ποδιών

Υπάρχουν και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες στη διμερή συνάντηση, συνεχίζει.

«Δείτε πώς κάθονται, συγκεκριμένα τη γωνία ανάμεσα στους μηρούς τους. Αυτό είναι το λεγόμενο «manspreading» (ανοιχτά πόδια). Οι ιδιαίτερα κυριαρχικοί άνδρες τείνουν να ανοίγουν πολύ τα πόδια τους» λέει.

Συγκρίνοντας τους δύο ηγέτες ο Κόλετ διαπιστώνει ότι ο Πούτιν έχει πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα, επιδεικνύοντας έτσι περισσότερη κυριαρχία. «Κάθεται ίσια, σφιχτός, με αυτοπεποίθηση» ενώ ο Τραμπ, αντίθετα, είναι μαζεμένος, σχεδόν καμπουριασμένος, στραμμένος προς τα μέσα. Είναι προφανές ότι έχει πολλά πράγματα που τον βαραίνουν στο μυαλό» υπογραμμίζει ο ψυχολόγος.

Το στόμα που προδίδει την αδυναμία

Ο Κόλετ παρατηρεί και «σφίξιμο των χειλιών», που είναι μια μορφή αυτοσυγκράτησης, στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν τον εαυτό τους να πουν κάτι που πέρασε από το μυαλό τους και συνειδητοποιούν ξαφνικά ότι δεν πρέπει να το πουν.

Μια άλλη λεπτομέρεια είναι ότι ο Τραμπ -κάτι που το βλέπουμε αρκετές στιγμές και πιο χαρακτηριστικά στο τέλος- λέει «ευχαριστώ σε όλους που ήρθατε».

«Είναι αυτό που αποκαλώ «στόμα σε σχήμα πέταλου». Τότε σφίγγουν και το πηγούνι, σχεδόν σαν να νιώθουν -συνειδητά ή ασυνείδητα- ότι κάποιος θα τους δώσει μπουνιά εκεί. Όταν βλέπετε πολιτικούς ή γενικά οποιονδήποτε να κάνει αυτή τη μορφή με το στόμα, συχνά σημαίνει ότι νιώθουν ευάλωτοι και υποσυνείδητα αισθάνονται την ανάγκη να προστατευθούν» εξηγεί ο ψυχολόγος.

Ο Τραμπ ήθελε νίκη – έφυγε με άδεια χέρια

Βάσει λοιπόν όσων παρατήρησε ο Πήτερ Κόλετ, χαρακτηρίζει τον Τραμπ «καημένο» ο οποίος ενώ ήταν «γεμάτος προσδοκίες, ήλπιζε ότι θα έφευγε με μία ακόμη από τις «μεγάλες επιτυχίες» του»

Τελικά δεν πήρε τίποτα, σύμφωνα με τον ειδικό. «Και γι’ αυτό δεν ένιωθε ικανοποιημένος ούτε με τον εαυτό του ούτε με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Κι αυτό αποτυπώθηκε στις μικρές εκφράσεις του στόματός του».