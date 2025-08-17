newspaper
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα θέλει ο Τραμπ – Πιέζει την Ουκρανία να δεχτεί τους όρους της Ρωσίας
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 10:00

Τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα θέλει ο Τραμπ – Πιέζει την Ουκρανία να δεχτεί τους όρους της Ρωσίας

Ο Τραμπ φαίνεται πως πιέζει την Ουκρανία, να δεχτεί τις αξιώσεις Πούτιν για παραχώρηση περισσότερων εδαφών

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία πρέπει να συνάψει συμφωνία για να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, ενώ η Ουκρανία δεν είναι», μετά από μια σύνοδο κορυφής όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε περισσότερα εδάφη από την Ουκρανία και επανέλαβε τις πάγιες αξιώσεις της Μόσχας για να λυθούν τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τις γραμμές του μετώπου αν το Κίεβο παραχωρούσε ολόκληρο το Ντονέτσκ, την βιομηχανική περιοχή που είναι ένας από τους κύριους στόχους της Μόσχας, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, όπως μεταδίδει το Reuters, κάτι που απέρριψε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία ελέγχει ήδη το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων περίπου των τριών τετάρτων της επαρχίας του Ντονέτσκ, στην οποία εισέβαλε για πρώτη φορά το 2014.

Ο  Πούτιν διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας, σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ανέφεραν πηγές που έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα σχέδια του Κρεμλίνου. Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Συμφωνία χωρίς κατάπαυση του πυρός

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε με τον Πούτιν ότι πρέπει να επιδιωχθεί ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός που είχαν ζητήσει η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της. Αυτό ήταν μια αλλαγή από τη θέση του πριν από τη σύνοδο κορυφής, όταν είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν ικανοποιημένος αν δεν συμφωνούσαν για κατάπαυση του πυρός.

«Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η απροθυμία της Ρωσίας να σταματήσει τις εχθροπραξίες θα περιπλέξει τις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης. «Η παύση των σκοτωμών είναι βασικό στοιχείο για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε στο X.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα. Αυτό θα ξυπνήσει μνήμες από μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου τον Φεβρουάριο, όπου ο Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος JD Vance επέκριναν δημόσια τον Ζελένσκι.

Τριμερή συνάντηση θέλει ο Τραμπ – Πιέσεις στην Ουκρανία

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μια τριμερής συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι.  Μάλιστα σύμφωνα με το Axios, ο αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνομιλία μετά τη σύνοδο κορυφής, είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι θέλει να οργανώσει την τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι ακόμη και από την επόμενη Παρασκευή, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Τραμπ, αλλά δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι ευρωπαίοι ηγέτες ενδέχεται να συμμετάσχουν επίσης στη συνάντηση της Δευτέρας στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Οι δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την τρίωρη συνάντηση με τον Πούτιν συνάδουν ως επί το πλείστον με τις δημόσιες θέσεις της Μόσχας, η οποία υποστηρίζει ότι η πλήρης επίλυση του ζητήματος θα είναι περίπλοκη, καθώς οι θέσεις είναι «διαμετρικά αντίθετες», μεταδίδει το Reuters.

Ο Πούτιν δεν έδειξε καμία μεταβολή στις μακροχρόνιες απαιτήσεις της Ρωσίας, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης βέτο στην επιθυμητή ένταξη του Κιέβου στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν έκανε καμία δημόσια αναφορά στη συνάντησή του με τον Ζελένσκι. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι δεν συζητήθηκε η διεξαγωγή τριμερούς συνόδου κορυφής.

Σε συνέντευξή του στο  Fox News, ο Τραμπ έδειξε ότι ο ίδιος και ο Πούτιν συζήτησαν για μεταβιβάσεις εδαφών και εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και «συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό».

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία», είπε, προσθέτοντας: «Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει. Ίσως να πουν «όχι»». Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβούλευε τον Ζελένσκι να κάνει, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να κάνει μια συμφωνία». «Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, ενώ αυτοί δεν είναι», πρόσθεσε.

«Εγγυήσεις ασφάλειας» και η αναφορά Πούτιν στην… Κίνα

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει έδαφος χωρίς αλλαγές στο σύνταγμα της Ουκρανίας, και το Κίεβο θεωρεί τις «οχυρωμένες πόλεις» του Ντονέτσκ, όπως το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ, ως προπύργιο ενάντια σε περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι έχει επίσης επιμείνει σε εγγυήσεις ασφάλειας για να αποτρέψει τη Ρωσία από νέα εισβολή. Είπε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ είχαν συζητήσει «θετικά μηνύματα» σχετικά με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και ότι η Ουκρανία χρειαζόταν μια διαρκή ειρήνη, όχι «απλώς μια άλλη παύση» μεταξύ των ρωσικών εισβολών.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, χαιρέτισε αυτό που περιέγραψε ως την ανοιχτή στάση του Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Είπε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι «απαραίτητες για κάθε δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Πούτιν, ο οποίος έχει αντιταχθεί στη συμμετοχή ξένων χερσαίων δυνάμεων, είπε ότι συμφωνεί με τον Τραμπ ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να «εξασφαλιστεί».

Σύμφωνα με το Axios, o  Πούτιν εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει, αναφέροντας την Κίνα ως πιθανό εγγυητή, ενδεχομένως δείχνοντας αντίθεση σε μια δύναμη ασφαλείας με στρατεύματα του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκοί υποστηρικτές της συζητούν την ιδέα μιας «συμμαχίας των προθύμων» για να διασφαλίσουν την προστασία της χώρας από μελλοντική ρωσική εισβολή. Ο Τραμπ ενθάρρυνε την ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας κατά την τηλεφωνική συνομιλία μετά τη σύνοδο, χωρίς όμως να συζητηθεί λεπτομερώς. Η Ουκρανία ελπίζει σε συμμετοχή των ΗΠΑ με κάποιον τρόπο, και το θέμα θα εξεταστεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Πούτιν – Τραμπ: 1-0

Για τον Πούτιν, το γεγονός και μόνο ότι κάθισε στο τραπέζι με τον Τραμπ ήταν μια νίκη. Είχε εξοστρακιστεί από τους δυτικούς ηγέτες από την αρχή του πολέμου και μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα είχε αντιμετωπίσει την απειλή νέων κυρώσεων από τον Τραμπ, σημειώνει το Reuters.

Ο Τραμπ μίλησε με τους Ευρωπαίους ηγέτες μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον. Αρκετοί τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου είναι πιο κοντά από ποτέ, χάρη στον Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι θα επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία αν ο πόλεμος συνεχιστεί.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει «αδιάσειστες» εγγυήσεις ασφάλειας και ότι δεν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της ή στο δικαίωμά της να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, όπως επιδιώκει η Ρωσία.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι σχολιαστές ήταν καυστικοί για τη σύνοδο κορυφής.

«Ο Πούτιν έτυχε θερμής υποδοχής από τον Τραμπ, ενώ ο Τραμπ δεν έλαβε τίποτα», έγραψε ο Βόλφγκανγκ Ίσχινγκερ, πρώην Γερμανός πρέσβης στην Ουάσινγκτον, στο X.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτι που συμβαίνει καθημερινά, ενώ οι μάχες μαίνονταν στο μέτωπο. Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι θα αναβάλει την επιβολή δασμών στην Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά ότι ίσως χρειαστεί να «το ξανασκεφτεί» σε δύο ή τρεις εβδομάδες.

Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του μετά τη σύνοδο κορυφής λέγοντας στον Πούτιν: «Θα σας μιλήσουμε πολύ σύντομα και πιθανώς θα σας ξαναδούμε πολύ σύντομα».

«Την επόμενη φορά στη Μόσχα», απάντησε στα αγγλικά ο Πούτιν χαμογελώντας.

