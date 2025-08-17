Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τη Ρωσία για την άρνησή της να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας πως «περιπλέκει την κατάσταση» σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική συμφωνία που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα (στη φωτογραφία αρχείου από Ukrainian Presidential Press Service via Reuters, επάνω, ο Ζελένσκι).

«Ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία» να συνυπάρξει ειρηνικά με τους γείτονές της

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τους σκοτωμούς. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση.

»Εάν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει μια απλή εντολή προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία να θελήσει να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ χθες Σάββατο.

