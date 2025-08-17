newspaper
17.08.2025 | 12:10
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
17.08.2025 | 11:10
Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Ζελένσκι: Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 13:13

Ζελένσκι: Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Λευκό Οίκο

«Μετά από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ευρωπαίους ηγέτες» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Χ

Σύνταξη
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συμμετάσχει στη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ακόμα ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες ενώ τόνισε ότι η δική της συμμετοχή έρχεται μετά από αίτημα του ουκρανού προέδρου.

Περισσότερα σε λίγο…

Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

Economy
Handelsblatt: Τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα

Handelsblatt: Τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα

Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Ισραήλ: Μαζικές διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων
«Σταματήστε» 17.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων

«Δεν θα περιμένουμε ο Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», δήλωσε μητέρα ομήρου - Προγραμματισμένη πανεθνική απεργία στο Ισραήλ την Κυριακή

Σύνταξη
Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;
Προοπτικές και δυσκολίες 17.08.25

Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;

Το πιο βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ φαίνεται να είναι η αποδοχή από τις ΗΠΑ της ανάγκης για ειρηνευτική συμφωνία και όχι εκεχειρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καρπούζι: 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού
Μνήμες και σύμβολα 17.08.25

Καρπούζι, 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού

Το καρπούζι ταξιδεύει μέσα σε χιλιετίες ιστορίας, ποτισμένο μνήμες, μύθους και επιστήμη, συντροφεύοντας τον άνθρωπο από τους τάφους των φαραώ έως τα ελληνικά τραπέζια - Πώς έγινε πολιτικό σύμβολο

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ
Αθέατες δυναμικές 17.08.25

Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ

Με διαφορετικούς τρόπους, διαμορφώνουν το πλαίσιο όπου ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίζει και προβάλλεται, δείχνοντας ότι η επιρροή εκφράζεται συχνά σε πολυεπίπεδες σχέσεις

Κατερίνα Τζαβάρα
Καραϊβική: Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις
Καραϊβική 17.08.25

Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» - Ανεμοι με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής.

Σύνταξη
Σερβία: Βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για 5η συνεχόμενη νύχτα
Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 17.08.25

Βίαια επεισόδια για 5η συνεχόμενη νύχτα στη Σερβία

Βίαια επεισόδια και συγκρόυσεις ανάμεσα στην αστυνομία και αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σημειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της Σερβίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα – Ετοιμοι να συμβάλουμε
Ουκρανία 17.08.25

Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα - Ετοιμοι να συμβάλουμε

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις των παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ
Σουδάν 17.08.25

Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις στην Ελ-Φασέρ

Τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση των παραστρατιωτικών του Σουδάν στην Ελ-Φασέρ, η οποία υφίσταται επανειλημμένες επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Σύνταξη
Γάζα: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε Παλαιστινίους
ΗΠΑ 17.08.25

Ακροδεξιά ινφλουένσερ φρενάρει... τις ανθρωπιστικές βίζες σε κατοίκους της Γάζας

Επειτα από αναρτήσεις στο X μιας ακροδεξιάς δημοσιογράφου και ινφλουένσερ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αναστείλει τις βίζες που χορηγούσε για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας.

Σύνταξη
Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ
Νέα καριέρα? 17.08.25

Τζον Κατσιματίδης - Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

«Δεν ήξερα ποιος ήταν» είπε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, στον σκηνοθέτη μιλώντας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Παραπονιόμουν στον σκηνοθέτη ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!».

Σύνταξη
Κλιματιστικά: Πότε μπορεί να μας αρρωστήσουν – Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
Απαιτείται προσοχή 17.08.25

Πότε το κλιματιστικό μπορεί να μας αρρωστήσει - Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Συσσώρευση σκόνης, κακή συντήρηση, άρρωστα κτίρια, παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν αερογενείς λοιμώξεις - Οι φόβοι για τα κλιματιστικά αν και ακούγονται υπερβολικοί, δεν είναι εντελώς αβάσιμοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
Στη Θεσσαλονίκη 17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας
Woman 17.08.25

Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας

Στα 58 της χρόνια, η Πάμελα Άντερσον όχι απλά κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, αλλά να πάει την καριέρα της σε άλλο επίπεδο, χωρίς ποτέ να απαρνηθεί το παρελθόν της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
Στη Χαλκιδική 17.08.25

Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο - Στο νοσοκομείο το θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μισός τόνος ναρκωτικών KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
Σε εμπορεύματα 17.08.25

Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Αποκαλείται φυσική κόκα, προέρχεται από το φυτό Catha Edulis και καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής - Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτωτικές με λευκά είδη που είχαν φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
