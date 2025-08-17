Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συμμετάσχει στη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ακόμα ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες ενώ τόνισε ότι η δική της συμμετοχή έρχεται μετά από αίτημα του ουκρανού προέδρου.

Περισσότερα σε λίγο…