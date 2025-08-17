Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»
- Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
- Η σημειολογία της συνάντησης στην Αλάσκα, τα οικονομικά deals και οι στόχοι Τραμπ - Πούτιν
- Αγριος καβγάς σε σπίτι - Μάνα και κόρη πιάστηκαν στα χέρια
- Δεν κοπάζει η οργή για τα «Τέμπη» της Σερβίας - Διαδηλώσεις, καταστολή και συγκρούσεις με την αστυνομία
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή στο CNN ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή στο CNN ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.
«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, περιγράφοντας την εγγύηση ασφαλείας ως προστασία τύπου «Άρθρου 5» (ΝΑΤΟ) έναντι νέας ρωσικής εισβολής.
Είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε επίσης σε «νομοθετική κατοχύρωση» από τη Ρωσία να μην εισέλθει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.
Νέα παρέμβαση έκανε λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προαναγγέλλοντας εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Ρωσία.
«Μεγάλη πρόοδος στη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο truth social χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
- Επίσημη η αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League
- Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
- Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
- Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Φορμπς
- Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις