Η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα τελείωσε, ωστόσο η η ειρήνη στην Ουκρανία δεν είναι ακόμη κοντά. Το επόμενο επεισόδιο αναμένεται να παιχτεί στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα φιλοξενήσει τον Ουκρανό ομόλογό του. Και μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχει αποκαλυφθεί το πλήρως περιεχόμενο των όσων συζητήθηκαν στην Αλάσκα, αλλά και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, ωστόσο όλα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής αποκαλύπτουν ένα μεγάλο παζάρι στο παρασκήνιο, με δύο σενάρια να αρχίζουν να ξετυλίγονται.

Η Ουκρανία θα μπορούσε να χάσει γη, αλλά να επιβιώσει ως ασφαλές και κυρίαρχο έθνος-κράτος ή θα μπορούσε να χάσει τόσο γη όσο και κυριαρχία, περιερχόμενη ξανά στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας. Το ποιο από τα δύο θα συμβεί και σε πιο χρονικό ορίζοντα δεν είναι πιο ξεκάθαρο μετά την Αλάσκα, η οποία διέψευσε τις ελπίδες για μια διπλωματική πρόοδο.

Οι αξιώσεις του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την πίεση των ΗΠΑ και της Ευρώπης για κατάπαυση του πυρός που θα πάγωνε την τρέχουσα γραμμή του μετώπου, ακολουθούμενη από συνομιλίες για τον έλεγχο των ουκρανικών εδαφών και τις εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Αντ’ αυτού, ο Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι η Ουκρανία και η Δύση να είναι πρόθυμες να ικανοποιήσουν τους ευρύτερους γεωπολιτικούς στόχους της Μόσχας.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι, για να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη η ουκρανική διευθέτηση, πρέπει να εξαλειφθούν όλες οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης, οι οποίες έχουν επανειλημμένα συζητηθεί, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι εύλογες ανησυχίες της Ρωσίας και πρέπει να αποκατασταθεί μια δίκαιη ισορροπία στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη και στον κόσμο στο σύνολό του», δήλωσε ο Πούτιν μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης, ότι θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά – όπως επισημαίνει η Wall Street Journal σε ανάλυσή της- οι προηγούμενες συνομιλίες έχουν δείξει ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Η έμφαση που δίνει στις «βασικές αιτίες» -η τυπική συντομογραφία του για μια σειρά από παράπονα σχετικά με την πολιτική πορεία της Ουκρανίας προς τη Δύση και την επέκταση του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη- δείχνει ότι δεν έχει εγκαταλείψει τους πρωταρχικούς του στόχους να αποκαταστήσει την ρωσική πολιτική κυριαρχία στην Ουκρανία, να ανοικοδομήσει τη σφαίρα επιρροής της Μόσχας στην ανατολική Ευρώπη και να ανακτήσει το καθεστώς μιας παγκόσμιας μεγάλης δύναμης. Γι’ αυτό πήγε στον πόλεμο το 2022.

Η προσπάθεια της Ρωσίας να κατακτήσει το Κίεβο ολοκληρωτικά απέτυχε και πιθανότατα είναι ανέφικτη. Η ακόμη σθεναρή άμυνα της Ουκρανίας περιορίζει τη Ρωσία σε οριακά κέρδη στο πεδίο της μάχης με υψηλό κόστος. Οι ελπίδες της Ουκρανίας να εκδιώξει πλήρως τους Ρώσους εισβολείς έχουν επίσης μειωθεί, δεδομένης της επιβαρυμένης κατάστασης του δικού της στρατού.

Η έκβαση του πολέμου

Αυτό αφήνει ανοικτά δύο ενδεχόμενα για το πώς μπορεί τελικά να καταλήξει ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ηγεσία της Ουκρανίας έχει σιωπηλά αποδεχτεί ότι δεν διαθέτει τη στρατιωτική δύναμη για να ανακτήσει πλήρως τα σύνορά της. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειξε την προθυμία του να διαπραγματευτεί για το εδαφικό ζήτημα σε βιντεοκλήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρος Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες – μετά από μια εκεχειρία που παγώνει την τρέχουσα γραμμή του μετώπου.

Το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ νομικά τα κέρδη της Ρωσίας, ένα βήμα που θα μετέτρεπε το διεθνές δίκαιο σε κίνητρο για περαιτέρω κατακτήσεις αντί σε ταμπού εναντίον τους. Αλλά δίνουν το σήμα ότι θα ζήσουν με την πραγματικότητα του de facto ρωσικού ελέγχου.

Το καλύτερο σενάριο για το Κίεβο και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του είναι πιθανώς να περιορίσουν τη Ρωσία σε ό,τι ήδη κατέχουν οι δυνάμεις της, που ισοδυναμεί με περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής γης. Το Κρεμλίνο συνεχίζει να επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να υποχωρήσει από περιοχές που ισχυρίζεται ότι είναι ρωσικές αλλά δεν ελέγχει – ιδίως το τμήμα της περιοχής του Ντόνετσκ που ελέγχεται από την Ουκρανία, η οποία κατέχει μια αλυσίδα οχυρωμένων πόλεων που η Ρωσία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει.

Αλλά το μεγαλύτερο ερώτημα είναι τι θα συμβεί στο υπόλοιπο 80% της Ουκρανίας.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θέλουν να προστατεύσουν τη μελλοντική ασφάλεια και κυριαρχία του εναπομείναντος τμήματος της Ουκρανίας με έναν συνδυασμό ισχυρής ουκρανικής στρατιωτικής άμυνας και δυτικής βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας. Ένας λεγόμενος «συνασπισμός των προθύμων» με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία θέλει να αναπτύξει ορισμένα από τα δικά του στρατεύματα στην Ουκρανία ως περαιτέρω αποτρεπτικό μέσο έναντι μιας μελλοντικής ρωσικής επίθεσης.

Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τις τελευταίες ημέρες έχουν ενθαρρυνθεί από το φαινομενικό άνοιγμα του Τραμπ σε αυτό . Ωστόσο, οποιοσδήποτε πιθανός ρόλος των ΗΠΑ παραμένει ασαφής.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα έμοιαζε με το τέλος του Κορεατικού πολέμου το 1953, ο οποίος άφησε τη χερσόνησο διαιρεμένη, αλλά τη Νότια Κορέα προστατευμένη έκτοτε, κυρίως από αμερικανικά στρατεύματα.

Για τον Πούτιν, ωστόσο, ένα αποτέλεσμα τύπου Κορέας θα ισοδυναμούσε με ιστορική αποτυχία.

Θα κρατούσε το 20% της γης της Ουκρανίας -εκείνες της οποίες θα είχαν μετατραπεί σε ερείπια- αλλά θα έχανε οριστικά το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα θα παρακολουθούσε δυτικά στρατεύματα να προστατεύουν μια χώρα που επιμένει ότι είναι αδελφό έθνος της Ρωσίας.

Οι λόγοι του Πούτιν για μια τέτοια υποχώρηση μπορεί να είναι ότι φοβάται ότι ο πόλεμος επιβάλλει μη βιώσιμους οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους για την εσωτερική σταθερότητα της Ρωσίας – ή ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια κλιμάκωση των κυρώσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, όμως, οι περισσότεροι παρατηρητές βλέπουν ελάχιστους λόγους να πιστεύουν ότι αυτό είναι αλήθεια.

«Η ρωσική άποψη αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι βιώσιμος, αλλά η Ουκρανία είναι λιγότερο βιώσιμη, και μέχρι να επιβληθούν οικονομικά προβλήματα στον πόλεμο, η Ουκρανία θα έχει χάσει», αναφέει στη WSJ ο Γιάνις Κλούγκε , Ρώσος οικονομικός εμπειρογνώμονας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλειακών Υποθέσεων, ένα think tank στο Βερολίνο.

Ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να πλήξει την οικονομία της Ρωσίας με καταστολή των εσόδων από το πετρέλαιο, μέσω τιμωρητικών δασμών σε Ρώσους αγοραστές πετρελαίου, κυρώσεων σε τραπεζικές συναλλαγές, απαγόρευσης του ρωσικού σκιώδους στόλου πετρελαιοφόρων και άλλων μέτρων. Οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να αυστηροποιηθούν, αλλά οι σημαντικές επιπτώσεις θα χρειαστούν χρόνο.

Και, εκτός αν ο Πούτιν φοβάται για την ίδια του την κυριαρχία, δεν είναι σαφές σε ποιο σημείο θα θέσει τις οικονομικές πιέσεις πάνω από την ιστορική του εμμονή με την Ουκρανία και την αποφασιστικότητά του να κάνει τη Ρωσία ξανά μεγάλη.

Διαίρεση με υποταγή

Οι απαιτήσεις της Ρωσίας από την εισβολή του 2022 περιλαμβάνουν τη συρρίκνωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον περιορισμό των όπλων της και των προμηθειών της σε δυτικά όπλα, και την αλλαγή του πολιτικού της καθεστώτος —συμπεριλαμβανομένου του συντάγματός της, της ηγεσίας της και των πολιτικών της σχετικά με τη γλώσσα, την ιστορία και την εθνική ταυτότητα .

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ουκρανία δεν είναι απλώς η απώλεια της ανατολής και του νότου της. Είναι ότι ό,τι απομένει δεν θα είναι σε θέση να αντισταθεί σε μια τρίτη ρωσική εισβολή, μετά από εκείνες του 2014 και του 2022. Η απειλή θα μπορούσε να αναγκάσει το Κίεβο να δείξει σεβασμό στις επιθυμίες της Μόσχας σχετικά με την ηγεσία της και τις πολιτικές της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μετέτρεπε το εναπομείναν κομμάτι της Ουκρανίας σε ρωσικό προτεκτοράτο, κάτι που θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση για ένα έθνος που θέλει να εδραιώσει τη δημοκρατία του και να ενσωματωθεί με την Ευρώπη και τη Δύση. Αυτό, ακόμη περισσότερο από τα χωράφια και τις πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας, είναι που οι Ουκρανοί αγωνίζονται να αποτρέψουν.

Το πεδίο της μάχης παραμένει ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο Πούτιν θα μπορούσε να επιτύχει τέτοιους όρους συνθηκολόγησης. Αν και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να σημειώνουν μόνο περιορισμένα κέρδη σε τετραγωνικά μίλια, ο κύριος στόχος τους είναι να εξαντλήσουν τον στρατό της Ουκρανίας – και τη θέληση της χώρας να πολεμήσει.

Μετά από 3,5 χρόνια αδυσώπητου πολέμου, τα ουκρανικά στρατεύματα είναι κουρασμένα, μειονεκτούν αριθμητικά και δυσαρεστημένα με τους δικούς τους στρατηγούς . Αλλά συνεχίζουν να αντιστέκονται. Και η φύση του πολέμου -με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κυριαρχούν ολοένα και περισσότερο- ευνοεί την άμυνα έναντι της επίθεσης.

Ενάντια στις πιθανότητες, η Ουκρανία έχει μέχρι στιγμής βρει τρόπους να παρατείνει την αντίστασή της και να κρατήσει το αποτέλεσμα ανοιχτό.

Πηγή: ΟΤ