Μακρόν: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη» – Η Ευρώπη δεν πρέπει να δείξει αδυναμία

Την Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 18 Αυγούστου, στην Ουάσινγκτον, μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, στόχος είναι στις συνομιλίες να παρουσιάσει η ΕΕ ένα ενωμένο μέτωπο, χωρίς καμία αδυναμία, που μπορεί να αποδειχτεί επιζήμια στο μέλλον.

Τι ανέφερε ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «η κατάσταση πριν απο τις αυριανές συνομιλίες στην Ουάσινγκτον ειναι εξαιρετικά σοβαρή, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την Ευρώπη».

«Θέλουμε να γίνεται σεβαστή η επικράτεια της Ουκρανίας. Θέλουμε μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να εκπροσωπείται σε οποιαδήποτε συνομιλία για το μέλλον της Ουκρανίας», ανέφερε σύμφωνα με το Reuters.

Πρόσθεσε ότι «ο στόχος μας για τις αυριανές συνομιλίες είναι να παρουσιάσουμε ένα ενωμένο μέτωπο μεταξύ της Ουκρανίας και των ευρωπαϊκών συμμάχων της».

«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα ενώπιον της Ρωσίας, θα θέσουμε τις βάσεις για μελλοντικές συγκρούσεις. Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στο τραπέζι των συζητήσεων όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά ζητήματα».

«Πρέπει να περάσουμε σε μια νέα διπλωματική φάση σχετικά με την Ουκρανία. Για να επιτύχουμε μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, η Ουκρανία χρειάζεται έναν ισχυρό στρατό».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Μακρόν, με βάση το δημοσίευμα του Reuters, «πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη; Θεωρώ ότι η απάντηση είναι όχι».

«Καμία χώρα δεν μπορεί να αποδεχτεί την απώλεια εδαφών, εκτός αν έχει εγγυήσεις ασφαλείας για το υπόλοιπο έδαφός της. Αν είμαστε αδύναμοι σήμερα, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα αύριο».

Κλείνοντας τόνισε ότι «αν η Ευρώπη θέλει να είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη, πρέπει να μας φοβούνται και πρέπει να είμαστε δυνατοί».