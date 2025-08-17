Πρώτη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι χωρίς Ευρωπαίους ηγέτες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μιλήσει πρώτα κατ’ ιδίαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν την μεγάλη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Τι ανέφερε η Bild για την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Επικαλούμενη τις πηγές της, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μετά από μια ιδιωτική συνομιλία. Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα δείπνο εργασίας και μια μακρά συζήτηση σε διευρυμένη μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες για την προ-συνάντηση δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα.

Νωρίτερα, εμφανίστηκαν στο Διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με το ποιοι οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ θα συμμετείχαν στη συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

Οι ηγέτες που θα ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον είναι: ο Βρετανός πρωθυπουργός ο Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ζελένσκι με την φον Ντερ Λάιεν και στη συνέχεια βιντεοκλήση με ηγέτες της ΕΕ, με κεντρικό θέμα, φυσικά, την επικείμενη σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον και τις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στην Ουκρανία.